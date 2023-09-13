Импичмент Байдена: в чем республиканцы обвиняют президента США

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти (республиканец) согласился инициировать расследование, ведущее к импичменту президента Джо Байдена. Но импичмент далеко не обязательно заканчивается отстранением президента от власти.

16 минут назад

Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти объявил об официальном расследовании, которое может запустить процесс импичмента президента Джо Байдена. По словам Маккарти, расследование будет сфокусировано на обвинениях Джо Байдена в коррупции, злоупотреблении властью и препятствовании правосудию.

Основное внимание конгрессменов будет сосредоточено на деловой активности сына президента Хантера Байдена, которого подозревают в предосудительной практике ведения бизнеса, причем республиканское большинство палаты попытается показать, что сам президент извлек какую-то выгоду из деятельности своего сына.

Республиканцы вели свое расследование несколько месяцев, но до сих пор не предъявили каких-либо конкретных доказательств, поддерживающих эти обвинения. Все это вызвало критику со стороны демократов.

Импичмент объявляет Палата представителей, для этого достаточно простого большинства, которое у республиканских оппонентов Байдена есть, если им удастся сохранить единство. Но после этого обвинения рассматривает Сенат, и для их утверждения там необходимо две трети голосов. Преодолеть этот порог не удавалось еще ни разу за более чем 200-летнюю историю США.

Реакция в стране и мире

Автор фото, SAUL LOEB Подпись к фото, Пока что ни один президент США не был отстранен от власти путем импичмента. Джо Байден на военной базе в Анкоридже на Аляске, где он выступал в ознаменование 22-й годовщины терактов 11 сентября

Представитель предвыборной кампании Джо Байдена и Камалы Харрис на выборах 2024 года Аммар Мусса заявил, что Маккарти «закрепил свою роль как суррогатный представитель [избирательной] кампании Трампа, превратив Палату представителей в орудие его президентской кампании». Дональд Трамп уже высказался в поддержку действий республиканцев в Палате представителей, пытающихся объявить импичмент его преемнику.

На данный момент никто не может с уверенностью сказать, есть ли у республиканцев неопровержимые доказательства, подтверждающие давние обвинения в адрес президента, так же как и то, сумеют ли они собрать достаточное количество голосов, чтобы импичмент объявить. На этой неделе Маккарти планирует провести закрытое собрание республиканцев из Палаты представителей, чтобы обсудить весь процесс.

При этом если умеренные республиканцы считают импичмент ненужным, крайне правая фракция уже обвинила Маккарти, в том, что он действует слишком медленно.

Так называемый «Проект честности в Конгрессе», наблюдательная группа, состоящая из представителей, придерживающихся левых политических взглядов, опубликовала доклад, в котором расследование Джеймса Комера, председателя Комитета по надзору Палаты представителей, названо «восемью месяцами полной неудачи».

«Единственное, что Комеру удалось доказать — это то, что он не в состоянии вести вообще никакое расследование», — сказано в нем. В докладе подробно описываются все обвинения в адрес Байдена и объясняется почему, по мнению авторов, при детальном рассмотрении они «съеживаются» до микроскопических пропорций.

Автор фото, The Washington Post Подпись к фото, Марджори Тейлор Грин с Дональдом Трампом в Джорджии. Не известно, надеется ли она на отстранение Байдена от должности, но явно хочет доставить президенту как можно больше неприятностей

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Член Палаты представителей, республиканка и ярая сторонница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин сказала в разговоре со своим кумиром, что она хочет, чтобы слушания об импичменте были бы «долгими и мучительно болезненными» для Джо Байдена. Сам Трамп еще в марте на одном из политических ралли сказал, что «Они преследовали нас, а при этом сам Джо Байден — хладнокровный преступник, пойманный с поличным, а с ним почему-то ничего не происходит!».

Президент России Владимир Путин высказался вполне предсказуемо, сначала назвал судебные дела против Дональда Трампа «преследованием по политическим мотивам», а потом злорадно порадовался политическому противостоянию в американской власти: «Для нас то, что происходит [в США], в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо. Это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии».

Так в чем же заключаются конкретные обвинения, на которых зиждется надежда республиканцев на импичмент Джо Байдена?

Предполагаемые выплаты семье Байдена

Автор фото, Drew Angerer Подпись к фото, Джеймс Комер сделал все, чтобы добиться импичмента Байдену, но с доказательствами, несмотря на риторику республиканцев, не очень хорошо

В меморандуме, опубликованном в августе этого года, Комитет по надзору Палаты представителей заявил, что у него есть доказательства того, что семья Байденов и их деловые партнеры получили более 20 миллионов долларов в виде платежей из сомнительных иностранных источников в таких странах, как Китай, Казахстан, Украина, Россия и Румыния.

Председатель комитета, республиканец из Кентукки Джеймс Комер, сказал, что бывший бизнес-партнер Хантера Байдена Девон Арчер дал показания, согласно которым тот «продавал иллюзию» доступа к своему отцу, занимавшему тогда пост вице-президента при Бараке Обаме.

Следует отметить, что позднее сам Арчер говорил, что Хантер «торговал» не столько доступом к своему отцу, сколько доступом к вашингтонской элите, точнее, обещанием объяснить, как она работает. Тем не менее по словам Комера, Хантер сделал из своего отца «бренд», чтобы «получить миллионы от олигархов».

Но в заявлении от 9 августа тот же Комер был вынужден признать, что «похоже, что никаких реальных услуг... предоставлено не было». При этом он все-таки не удержался и сообщил, что Байден-старший обедал в модном ресторане в Вашингтоне, округ Колумбия, «с олигархами со всего мира, которые посылали деньги его сыну».

Однако, несмотря на тщательное изучение банковской документации, полученной Комитетом, найти какие-то конкретные деньги, выплаченные Байдену, или доказать, что он получил от этих средств какую-то прямую выгоду, так и не удалось.

Анализ доказательств, опубликованный Washington Post 17 августа показал, что только 7 млн долларов досталось семье президента, по большей части, тому же самому Хантеру. Никаких выплат конкретно Джо Байдену обнаружено не было, что, однако, не помешало Комеру говорить о «преступной семье Байденов».

Джо Байден как «бренд»

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джо и Хантер Байден в 2016 году. Все обвинения, выдвинутые республиканцами против президента так или иначе касаются его сына

Тот же Девон Арчер, бывший партнер Хантера, утверждал, что Байден-старший принимал участие в групповых звонках с потенциальными деловыми партнерами, в том числе и иностранными гражданами, «возможно, 20 раз» за 10 лет.

На это республиканцы в Палате представителей заявили, что подобные звонки противоречат заявлениям Джо Байдена о том, что он никогда не обсуждал деловые сделки со своим сыном.

Однако Арчер уточнил, что это были «просто разговоры», которые не касались бизнеса Хантера Байдена, и о деловых отношениях «ни разу не говорилось».

В том же отчете Проекта честности Конгресса говорится, что показания Арчера «не смогли предоставить ни единого доказательства» какого-либо конфликта интересов Джо Байдена, то есть того, чтобы он как-то действовал в интересах бизнеса своего сына.

Хантер Байден, обвинения и скандалы

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Изо всех обвинений, выдвинутых против него, Хантер Байден признал только налоговые нарушения

Республиканцы, работающие над импичментом Байдену, также сосредоточили свое внимание на непроверенной информации ФБР, в которой говорилось, что Джо Байден якобы оказывал давление на правительство Украины, чтобы оно уволило видного прокурора и остановило расследование в отношении украинской энергетической компании «Бурисма», в совете директоров которой заседал Хантер Байден.

Впервые эта история выплыла в 2019 году, во время первого импичмента тогдашнему президенту Дональду Трампу. Русская служба Би-би-си подробно писала об этой истории, о ней можно прочитать здесь.

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Автор фото, Stephen Maturen Подпись к фото, Чак Грассли и Дональд Трамп в 2022 году

В июле этого года Чак Грассли, сенатор-республиканец от штата Айова предал этот документ гласности, несмотря на то, что содержащаяся в нем информация проверена не была.

В этом документе содержится информация о том, что президент «Бурисмы» Николай Злочевский якобы передал Байденам по 5 млн долларов каждому. В нем не приводится никаких доказательств, что эти выплаты реально были сделаны, так же как и разъяснений, кто именно эти деньги получал, если это все-таки произошло.

Министерство юстиции США при администрации Трампа расследовало эти обвинения в течение восьми месяцев, но в конечном итоге прекратило расследование из-за «недостаточности доказательств».

Позже и сам Злочевский заявил, что у него не было никаких контактов с Джо Байденом или кем-либо из его сотрудников и что Байден в бытность вице-президентом никогда не помогал ни ему лично, ни его компании, согласно стенограмме интервью, опубликованной представителем Демократической партии Джейми Раскиномм.

Арчер в своих показаниях также говорил, что ему о подобных выплатах ничего не известно.

Автор фото, Svetlana.pashko Подпись к фото, Николай Злочевский был не только президентом «Бурисмы», но и заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины при Викторе Януковиче

Обвинения в непотизме в пользу Хантера Байдена

Ссылаясь на показания двух сотрудников Службы внутренних доходов (IRS), республиканцы в Палате представителей также пришли к выводу, что Министерство юстиции намеренно вмешалось в многолетнее расследование налоговых нарушений Хантера Байдена. Они заявили, что министерство действует «медлительно» и намерено блокирует налоговые проверки.

По их мнению эти показания доказывали, что министерство действовало в интересах Байдена, дабы привлечь к уголовной ответственности Трампа, но как можно более снисходительно отнестись к обвинениям против сына президента.

В министерстве эти обвинения отвергли. Позднее другие свидетели, тоже вызванные республиканцами еще в июле, показали, что ни президент Байден, ни генеральный прокурор Меррик Гарланд в расследование не вмешивались.

Кроме того, объявляя о начале расследования предполагаемых преступлений Джо Байдена, которые могут привести к его импичменту, Маккарти также намекнул на сговор между сотрудниками самого Джо Байдена и командой его сына. Маккарти и здесь никаких подробностей не привел, но речь, судя по всему, шла о том, что представители отца и сына якобы координировали свои ответы на вопросы СМИ о предполагаемой коррупции в «Бурисме».

На это Иэн Сэмс заявил, что обвинения, касающиеся «Бурисмы» являются частью «многомесячных усилий по трате времени и ресурсов налогоплательщиков в необоснованной погоне за бессмыслицей».

Сумеют ли республиканцы сместить Байдена?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Байден возвращается в Белый дом. Главный вопрос, скорее всего, не в том, отстранят ли его от должности, а в том, насколько эти процедуры импичмента могут помешать его президентской кампании

Импичмент Палаты представителей является первым шагом в официальном процессе отстранения президента и других высших должностных лиц исполнительной и судебной власти.

Президенту Дональду Трампу дважды был объявлен импичмент, когда демократы контролировали Палату представителей, по поводу скандала, связанного с его давлением на президента Украины в 2019 году и за его роль во время беспорядков в Капитолии 6 января в 2021 году – но оба раза он был оправдан Сенатом.

Доведение процедуры импичмента до конца и отстранение Байдена от должности крайне маловероятны. Республиканцы имеют незначительное большинство в палате, а некоторые центристы в партии уже выразили сомнения в целесообразности подобных шагов, которые лишь разожгут политические страсти в Америке.

Лишь трем президентам США был объявлен импичмент: Эндрю Джонсону в 1868 году, Биллу Клинтону в 1998 году и дважды Дональду Трампу. Ни один из них в итоге не был осужден Сенатом.