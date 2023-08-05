Российский танкер атакован в Керченском проливе — вероятно, украинским дроном. Что известно

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27 минут назад

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщило, что российский танкер Sig получил пробоину в результате атаки морского дрона. Российские z-блогеры ранее заявляли, что российское судно было атаковано украинскими беспилотниками. Источник BBC News Украина в СБУ назвал атаку на российский танкер Sig — совместной спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Официально Киев пока не брал на себя ответственность за случившееся.

В ночь на субботу начали появляться сообщения о возможном взрыве в районе Крымского моста. В частности, несколько телеграм-каналов написали о взрыве около населенного пункта Яковенково в Ленинском районе Крыма (южнее моста).

Также сообщалось, что на мосту отключено освещение и остановлено движение. Эту информацию подтвердил советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале. При этом он утверждал, что «громкие звуки» не имели отношения к Крымскому мосту. Член назначенного Россией совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов также заявил, что взрыв якобы был не на мосту, а около него.

Вскоре после этого российские z-блогеры начали сообщать, что украинский дрон поразил российский танкер в Керченском проливе.

«Военкор» Юрий Котенок пишет в своем телеграм-канале, что российский танкер Sig поражен украинским морским беспилотником в 30 морских милях от Керченского пролива. Котенок утверждает, что судно осталось на плаву, и экипаж жив, затоплено машинное отделение.

Аналогичную информацию опубликовал телеграм-канал «Рыбарь» (1,1 млн подписчиков).

После этого российское госагентство ТАСС сообщило, что группа спасателей выдвинулась из Новороссийска в район Керченского пролива. При этом агентство передавало об «атаке беспилотника по танкеру», не уточняя его название, со ссылкой на «ряд телеграм-каналов».

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Однако спустя несколько часов ТАСС уже писал о «танкере, получившем повреждения в Керченском проливе при атаке украинской стороной» – но без каких-либо ссылок на источники информации. Название танкера госагентство по-прежнему не упоминало.

Также ТАСС сообщил, что к танкеру прибыли два буксира, у него повреждено машинное отделение, экипаж из 11 человек находится в безопасности, и люди не пострадали.

Неназванный собеседник агентства заявил, что танкер «поврежден в самом проливе, только с юга». Согласно данным сервиса MarineTraffic, танкер под российским флагом шел в порт Кавказ на российской стороне Керченского пролива, отмечает издание The Bell (признано в России «иноагентом»). В 2019 году судно было включено в американские санкционные списки за поставки авиатоплива в Сирию.

Около 3 часов утра в субботу оперштаб аннексированного Крыма сообщил, что движение по Крымскому мосту восстановлено.

Ближе к утру Росморречфлот сообщил, что танкер Sig получил «пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона». Кому принадлежал этот дрон — в сообщении не уточняется.

В сообщении Росморречфлот также говорится, что перед атакой на него судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу. Сейчас оно остается на плаву, утверждает агентство.

Как утверждает источник BBC News Украина в СБУ, сегодняшняя атака на российский танкер Sig — совместная спецоперация СБУ и ВМС Украины. Официально Киев пока не брал на себя ответственность за случившееся.

По словам источника BBC News Украина в СБУ, операция осуществлялась с помощью надводного дрона с 450 кг тротила. Также он отмечает, что российский танкер «был хорошо нагружен топливом».

При этом российское госагентство ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) Новороссийска утверждает, что разлива топлива с танкера нет.

Второй случай за два дня

Автор фото, Reuters

В ночь на пятницу морские дроны атаковали военно-морскую базу в Новороссийске. Позже российское Министерство обороны заявило, что военно-морская база была атакована украинскими морскими дронами.

Несмотря на то, что российские военные и региональные власти заявили, что военные корабли РФ помогли «избежать последствий атаки безэкипажных катеров», в телеграм-каналах появилось видео идущего на буксире и накренившегося на бок корабля. Украинские СМИ также опубликовали кадры, снятые, как утверждается, надводным дроном, атаковавшим «Оленегорского Горняка».