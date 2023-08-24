Первая в Британии операция по пересадке матки прошла успешно

Автор фото, Womb Transplant UK/PA Подпись к фото, Врачи и медсестры, сделавшие операцию, сразу после ее окончания

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час назад

В Британии прошла первая успешная трансплантация матки. Донором стала старшая сестра пациентки. Обе женщины чувствуют себя хорошо.

Сама операция была сделана более недели назад, но сообщили о ней только сейчас, когда стало понятно, что сестры избежали потенциальных осложнений, которые могли бы быть очень серьезными. По словам хирургов, обе были «на седьмом небе» после успешной двойной операции, которая позволит младшей сестре иметь детей.

Операция продолжалась в больнице в Оксфорде более девяти часов.

Обе женщины попросили не разглашать их имена. Старшей сестре 40 лет, у нее есть двое детей, и она приняла решение больше не рожать.

Ее младшая сестра родилась с синдромом Майера-Рокитанского-Кастера-Хаузера (MRKH), редким нарушением развития, в результате которого девочки появляются на свет с недоразвитым влагалищем и с недоразвитой или полностью отсутствующей маткой. Первым симптомом заболевания является отсутствие менструаций у девочек-подростков. От него в мире страдает примерно одна женщина из 5000.

При этом яичники у женщин с этим синдромом не повреждены и функционируют нормально, так что единственным препятствием к деторождению является отсутствие матки.

Ранее такие пациентки могли иметь биологических детей только с помощью суррогатного материнства. Успехи трансплантации означают, что теперь они способны своих детей вынашивать, хотя естественные роды по-прежнему остаются для них недоступными и младенцы появляются на свет в результате кесарева сечения.

Кесарево сечение против естественных родов: как лучше? 21 июля 2015

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Трансплантация матки выгодно отличается от трансплантации других органов, потому что делается не на всю жизнь, а на несколько лет, чтобы женщина могла родить ребенка. После этого орган удаляется, и женщина может вести нормальную жизнь и не принимать препараты, подавляющие иммунную систему

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До операции младшая сестра прошла два цикла стимуляции овуляции для извлечения яйцеклеток, которые были оплодотворены спермой ее мужа для создания эмбрионов.

Пять наиболее жизнеспособных эмбрионов были заморожены, для того чтобы в случае успеха трансплантации пересадить их в донорскую матку. В настоящий момент пересаженная матка, по словам ведущего хирурга профессора Смита «функционирует точно так, как и должна».

Если пересадка эмбриона в матку пройдет успешно, то женщине придется принимать иммунодепрессанты на всем протяжении беременности, чтобы предотвратить отторжение донорского органа.

Однако, в отличие от пересадки сердца или, например, печени, пересадка матки ограничена во времени. Врачи предполагают, что примерно через пять лет и после одной, максимум двух успешных беременностей матка будет удалена и иммунодепрессанты больше не понадобятся.

Осенью этого года планируется провести вторую трансплантацию матки другой женщине в Великобритании, а еще несколько пациенток ждут своей очереди.

Как проходила операция

Автор фото, Womb Transplant UK/PA Подпись к фото, Изабель Кирога (слева) и Ричард Смит (справа) в ходе операции

Главная ответственность за проведение операции легла на плечи двух хирургов: профессора Ричарда Смита из Имперского колледжа Лондона и Изабель Кироги из Оксфордского центра трансплантологии.

Первая часть операции состояла в удалении матки у 40-летней сестры реципиентки. Она длилась восемь часов 12 минут. Хирурги поставили перед собой задачу не задеть яичники, чтобы не вызвать у женщины раннюю менопаузу.

Оперировать младшую сестру начали примерно часом ранее, готовя ее тело к приему донорского органа. Эта операция длилась девять часов 20 минут. По имеющимся сообщениям, врачи столкнулись с некоторыми трудностями, в частности, с более высокой, чем ожидалось, кровопотерей, которая составила два литра (общее количество крови в теле человека составляет около пяти литров).

Профессор Смит не только хирург-гинеколог по специальности, но и является клиническим руководителем благотворительной организации Womb Transplant UK («Трансплантация матки, Британия»). По его словам, техника этой операции похожа на радикальную гистерэктомию (удаление матки).

Хирурги удалили матку старшей сестры вместе с фаллопиевыми трубами и важными кровеносными сосудами вокруг органа.

Автор фото, CDC, Mysid Подпись к фото, Хирурги должны были извлечь донорскую матку, не повредив яичники и сохранив кровеносные сосуды

«Один из наиболее интересных моментов заключается в том, — сказал профессор Смит, — что я, как хирург-онколог, привык удалять органы с одновременным „запечатыванием“ сосудов. Тогда как при трансплантации надо изъять [из тела донора] нормальный орган, но с как можно большим количеством „незапечатанных“ сосудов».

Смит и Кирога работали вместе с самого сначала: они извлекли матку из тела старшей сестры, а потом перешли от донору к реципиенту. Профессор отметил, что даже первая стадия была не слишком простой, потому что матка донора отличалась необычным кровоснабжением. «Там был набор кровеносных сосудов, который я никогда раньше за всю свою жизнь не встречал. Поэтому извлекать орган было очень непросто, но мы справились», — добавил он.

Самой важной частью операции по трансплантации было соединение очень мелких сосудов, обеспечивающих кровоснабжение матки, которую провела Изабель Кирога.

При этом основные сложности при пересадке матки, как правило, возникают непосредственно после операции и их вероятность составляет от 20 до 25%. Смит отметил, что технически хирурги уже давно готовы к проведению таких операций, но пока что вероятность неудачи высока.

Шансы на неблагоприятный исход падают после трех-четырех дней, а уже недели через две, после того как у женщины, получившей матку, произойдет первая менструация, вероятность того, что она сможет родить ребенка – очень высока, а вероятность серьезных осложнений падает до минимума.

Новая надежда

Автор фото, Womb Transplant UK Подпись к фото, Изабель Кирога и Ричард Смит. По словам Смита, ни один из них не пытался перетягивать одеяло на себя. Оба хирурга перемещались вокруг операционного стола туда, где в этот момент они были нужны более всего

Если операции по трансплантации матки станут рутиной, то у женщин, родившихся с синдромом MRKH, будет возможность самостоятельно выносить ребенка. До сих пор их надежды на материнство ограничивались либо усыновлением, либо суррогатным материнством.

Суррогатное материнство в Соединенном Королевстве легально, но сопряжено с многочисленными юридическими сложностями: например, суд не может обязать биологических родителей исполнить суррогатный контракт о передаче ребенка. Суррогатная мать при рождении ребенка становится его официальной матерью, а если у нее есть муж или партнер, то он будет считаться официальным отцом младенца, пока не откажется от родительских прав.

Несмотря на то, что трансплантация матки кажется желанной перспективой, на сегодняшний день подобные операции требуют выполнения целого ряда условий, причем не только медицинских.

Например, обе сестры прошли консультацию у психолога, чтобы подтвердить свою способность справиться с любыми потенциальными последствиями. А сама операция была предварительно одобрена британским Управлением по тканям человека (HTA), которое регулирует юридические вопросы изъятия, хранения, использования и утилизации человеческих тел, органов и тканей.

По словам профессора, «шокирующая правда заключается в том, что в настоящее время в стране более 15 тысяч женщин детородного возраста страдают от маточного бесплодия» Оно может быть вызвано либо врожденными пороками, либо удалением матки из-за раковых опухолей или других нарушений».

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Финансовый вопрос

Автор фото, PA Подпись к фото, Национальной службе здравоохранения Британии не хватает ни средств, ни больничных коек. В этой ситуации ждать, что она станет финансировать трансплантации матки, пока не стоит

Первая операция по пересадке матки в мире была проведена в 2014 году в Швеции, после нее женщина сумела родить ребенка. Она получила орган от подруги, которой тогда уже исполнилось 60 лет.

С тех пор во всем мире было проведено около 100 трансплантаций матки, в результате чего родились около 50 детей, в основном в США и Швеции, а также в Турции, Индии, Бразилии, Китае, Чехии, Германии и Франции.

Успех, безусловно, есть, но пересадка матки – редкая операция, которую Национальная служба здравоохранения Британии пока что бесплатно (для пациента) не проводит. Стоимость собственно операции, как то: использование медицинского оборудования, медикаментов и помещений составила 25 тыс. фунтов стерлингов, которые оплатила благотворительная организация Womb Transplant UK, а более 30 выполнявших ее медработников отказались от платы.

В общей сложности у врачей сейчас есть разрешение на 15 подобных операций, для которых уже есть доноры: пять живых и 10 - в вегетативном состоянии , но для их проведения потребуется порядка 300 тыс. фунтов, которые придется где-то изыскать.

Подпись к фото, Лидия Брейн надеется, что после трансплантации матки сумеет родить ребенка

Одна из женщин, ожидающих своей очереди, — 31-летняя Лидия Брейн, которой удалили матку шесть лет назад после того, как у нее обнаружили рак. Она и ее партнер потратили порядка 15 тыс. фунтов на экстракорпоральное оплодотворение яйцеклеток, что дает ей шансы в будущем все-таки родить ребенка.

Лидия сказала, что она очень рада новости о первой успешной трансплантации матки в Британии, назвав ее результат чудом.

Она сказала Би-би-си, что главным последствием рака для нее стало именно бесплодие: «Я не могу не видеть, как мои подруги беременеют и рожают детей, потому что мы все вступили как раз в этот период жизни». Для нее было бы огромным счастьем, если бы она смогла «выносить собственного ребенка, родить и выкормить его хотя бы один раз в жизни».

Сейчас Лидия работает в благотворительной организации Eve Appeal, которая финансирует исследования и распространяет знания о пяти гинекологических видах рака: матки, яичников, шейки матки, вульвы и влагалища.

Если все административные и финансовые вопросы по поводу подобных операций будут решены, то в будущем британские врачи смогут проводить до 30 трансплантаций матки в год.

Но возникает еще один очевидный вопрос: откуда брать донорские органы?

Команда врачей, сделавших операцию двум сестрам, надеется, что в дальнейшем донорами смогут стать не родственники, а люди, предлагающие свои органы из альтруистических соображений.

«Есть женщины, которые обращаются в благотворительную организацию… например, молодые женщины, которые говорят: „Я не хочу иметь детей, но мне бы хотелось помочь другим родить ребенка“ или „У меня уже есть дети, и мне бы очень хотелось, чтобы и другие женщины получили такую возможность. — сказала Изабель Кирога. — Поэтому наступит время, когда это станет основным источником доноров“».

Шанс для трансгендеров?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В июле этого года победительницей конкурса «Мисс Нидерланды» стала трансгендерная женщина.

Трансплантация, безусловно, может помочь женщинам, рожденным без функционирующей матки, а также тем, кто потерял ее из-за рака или других заболеваний.

Но на прошлой неделе хирурги в Соединенных Штатах заявили, что, по их мнению, «с медицинской точки зрения возможно» осуществить подобную операцию для трансженщин, родившихся с мужскими половыми органами.

Профессор Смит, однако, считает, что до этого еще очень далеко. У биологических женщин и мужчин разная анатомия таза, форма таза и расположение, а также анатомия сосудов, и все эти различия еще придется преодолевать.