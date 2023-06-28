Не пытайтесь покинуть Минск. Что ждет Евгения Пригожина и его наемников в Беларуси

Автор фото, Reuters

28 июня 2023, 14:40 GMT Обновлено 15 минут назад

События последних дней показывают, насколько спонтанной была договоренность Владимира Путина и Александра Лукашенко о том, что Евгений Пригожин «уйдет в Беларусь». Что там делать организатору мятежа 23–24 июня и его соратникам, пока не знают ни сами власти, ни аналитики — создателя ЧВК мало что связывает с Беларусью и ее властями. Пока Лукашенко поручил министру обороны изучить опыт бойцов «Вагнера» на передовой — при том, что воевать Беларусь ни с кем не собирается.

Через 21 год после первого рукопожатия

«Два президента, действительно, условились, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным», — так объяснял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вмешательство белорусского президента в попытку мятежа, которую устроила ЧВК «Вагнер».

На самом деле «личное знакомство» Путина и Пригожина — некоторое преувеличение. По данным изданий «МК» и «АиФ», Пригожин и Лукашенко могли познакомиться в начале 2000-х годов в петербургском ресторане New Island. Его открыл Пригожин, а Путин принимал там нескольких важных гостей — президентов Жака Ширака и Джорджа Буша-младшего, например. Причем в ходе таких встреч Пригожин выполнял и роль официанта. Там же Путин в 2002-м году ужинал и с Лукашенко. Тому так понравился сервис, что он поблагодарил Пригожина и пожал ему руку.

Это можно назвать фрагментарным шапочным знакомством, сказал Би-би-си политолог Артем Шрайбман, а затем ничего такого, о чем следовало бы упомянуть, между ними не происходило.

Зато в 2020-м оба стали героями одной из самых странных политических историй того года.

Туристы в однообразной одежде

В конце июля 2020 года государственное информагентство «БелТА» со ссылкой на силовиков сообщило, что в Беларуси раскрыт заговор: туда прибыли около двухсот «боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Они обратили на себя внимание «нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари».

«Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания», — перечисляет «БелТА» странности в поведении визитеров из России.

32 человека из группы были задержаны, возмущенный Лукашенко называл их «бандитами», говорил о «грязных намерениях» со стороны России — и требовал объяснений. Он поначалу был уверен, что эти люди присланы в Беларусь для дестабилизации обстановки накануне президентских выборов 9 августа 2020 года.

Вскоре выяснилось, что «бандитам» до Беларуси никакого дела нет, они — из ЧВК «Вагнер», направлялись в одну из африканских стран через Минск и Стамбул. При этом их «вели» спецслужбы Украины, планировавшие посадить самолет с ними в Киеве — часть бойцов была замешана в оккупации Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Тогда Лукашенко и Пригожин быстро разобрались, что у них не было цели атаковать друг друга и обменялись заочными комплиментами. Пригожин желал белорусскому президенту добра, тот в ответ называл создателя ЧВК «Женей». В интервью Дмитрию Гордону Лукашенко говорил, что у него с «Женей» добрейшие отношения.

Автор фото, SERGEI BOBYLEV/ILYA PITALEV/ TASS

«Мне печально, что он с этими вагнеровцами связан, но он же игрушка в чужих руках, — говорил Лукашенко в 2020 году. — Не он же [принимает решения], чуть-чуть повыше, заместители министров».

23 мая 2021 года белорусские силовики заставили сесть в Минске самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту были арестованные затем оппозиционеры Роман Протасевич и Софья Сапега.

«Слава, слава Лукашенко! Уважаю, преклоняюсь, всем сердцем поддерживаю. Великий человек, который остановил подонков и не дал ссать ему в лицо. Ко всем законам Белоруссии надо принять срочно еще один и пристрелить как собаку Протасевича», — так комментировал этот инцидент Евгений Пригожин (цитата из связанного с ним телеграм-канала «Кепка Пригожина».

Ставьте палатки

Что касается самого Пригожина, то он последние сутки на связь не выходил и ничего нового о себе не рассказывал.

27 июня Александр Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится в Беларуси. Его самолет Embraer Legacy 600 (номера самолета те же, что и в санкционных документах США), а также сопровождающий самолет действительно вчера приземлялись в Минске.

Автор фото, President.gov.by

Несколько телеграм-каналов сообщили, что Пригожина видели в гостинице Green City на окраине Минска. При этом уже 27-го вечером оба самолета вылетели из Минска и взяли курс на Москву, был ли на борту Пригожин или нет — неизвестно.

Что же касается наемников из ЧВК «Вагнер», то 27 июня Лукашенко сказал: «Мы им предложили одну из заброшенных [воинских] частей. Пожалуйста — забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься».

Лукашенко уточнил, что обустраиваться на новом месте бойцы из «Вагнера» будут за свой счет.

Российский президент Владимир Путин рекомендовал участникам ЧВК или подписать контракт с минобороны или разойтись по домам или отправиться вместе с Пригожиным в Беларусь. О том, чтобы наемники массово переходили российско-белорусскую границу, на данный момент неизвестно.

Слишком много разворотов

«Приедут ли они [бойцы „Вагнера“] в Беларусь, надолго ли. Может быть, они просто юридическое лицо откроют. Или у них здесь перевалочная база будет. Или эта сделка вообще сорвется — ничего из этого мы пока не знаем», — говорит Би-би-си Артем Шрайбман.

По его словам, количество «разворотов», которое может произойти, слишком велико, чтобы делать выводы.

Из публичных заявлений Лукашенко можно сделать вывод, что он и сам пока не понимает, что делать с людьми из частной военной компании. Как и в России, их существование здесь законодательно не урегулировано, а статья белорусского УК за наемничество предусматривает до семи лет лишения свободы.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, У бойцов ЧВК "Вагнер" будет немного законных оснований находиться и в Беларуси

Например, на встрече с министром обороны Виктором Хрениным 27 июня Лукашенко говорил, что наемники могут помочь белорусской армии своим опытом боев на передовой с применением беспилотников.

«Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять», — говорил Лукашенко.

Он заверил, что бойцы ЧВК не будут охранять тактическое ядерное оружие, которое в Беларусь поставляет Россия. И не исключил, что наемники могут влиться в состав вооруженных сил Беларуси (в стране есть и обязательный призыв, и контрактники).

«Как [министр обороны] Хренин говорит: „Мне бы такое подразделение в армии не помешало“. Я согласен. Разговаривай с ними», — заявил Лукашенко.

«У режима Лукашенко появляется шанс поучаствовать в сомнительных, но весьма прибыльных бизнес-проектах Пригожина в Африке. Вероятность новых западных санкций увеличится. Риск втягивания Беларуси в войну и ударов по территории страны только возрастет», — пишет политический обозреватель Александр Фридман.

При этом Фридман отмечает: «Предположения о том, что „вагнеровцы“ будут смывать „позор мятежников“ посредством наступления на Киев из Беларуси, вызывают недоумение». По его мнению, это означает, что Минск после такого окажется полноценным участником войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду высказался в том духе, что отряды ЧВК "Вагнер" вряд ли смогут угрожать Украине с территории Беларуси.

«Я не могу сказать, насколько они кому-то будут угрожать на территории Беларуси, потому что считаю, что контингент этот будет не очень большой», - цитирует Зеленского издание «Украинская правда».

Зеленский пояснил, что, по его информации, существенная часть «вагнеровцев» уничтожена в боях, и что украинская армия контролирует ситуацию на северной границе.

Президент Польша Анджей Дуда назвал происходящее «очень негативным сигналом». А премьер страны Матеуш Моравецкий пообещал, что белорусско-польская граница будет дополнительно укреплена.