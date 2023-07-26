«Откуда уходит Запад, туда приходит „Вагнер“»: доклад британских депутатов критикует правительство за неэффективную борьбу с наемниками

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В ЦАР наемники «Вагнера» охраняют действующего президента

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30 минут назад

Комитет по международным делам Палаты общин британского Парламента опубликовал ожидавшийся доклад о деятельности ЧВК «Вагнер», преимущественно в странах Африки, в котором раскритиковал британское правительство за отсутствие внятной стратегии борьбы с этой структурой.

82-страничный доклад «Оружие за золото: разоблачение сети „Вагнера“» появился на сайте Парламента сразу после полуночи по лондонскому времени.

При его составлении использовались открытые источники, а также свидетельства «бывшего старшего боевика „Вагнера“» (его имя не раскрывается; анонимизированные письменные показания этого человека были опубликованы 20 июля).

В документе анализируется деятельность этой структуры в разных странах мира, прежде всего в семи, где она была особенно активна: Украине, Сирии, Центральноафриканской Республике, Судане, Ливии, Мозамбике и Мали.

Что британское правительство делает не так

Главный пафос документа касается ответных действий, а часто бездействия, британского правительства.

«За 10 лет с образования Сети „Вагнера“ правительство Соединенного Королевства так и не обзавелось связной стратегией, а усилия, призванные осмысленно бороться с „Вагнером“, отсутствовали. Это позволило сети разрастись, запустить щупальца вглубь Африки и эксплуатировать страны, стоящие на коленях из-за конфликтов и нестабильности. Откуда уходит Запад, туда приходит „Вагнер“, который в страданиях видит удачные для себя возможности, а в хаосе — наживу», — заявила председатель комитета, консерватор Алисия Кернс.

Парламентарии призывают, во-первых, предлагать нестабильным странам собственные услуги, чтобы они не были вынуждены полагаться на «Вагнер», и во-вторых, решительнее применять санкции к тем, кто финансирует эту структуру — имеющихся санкций, по их мнению, недостаточно.

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«Мы не убеждены, что введенные правительством „санкции“ против этой группы действительно охватывают сложную паутину структур, лежащих под ней», — заявила Кернс (слово «санкции» в ее пресс-релизе взято в кавычки).

В докладе есть сравнительная таблица санкций, введенных в США, Евросоюзе и Великобритании в отношении физических лиц и компаний, связанных с «Вагнером». Из нее следует, например, что против Аббаса Джумы, Александра Малолетко или Максима Шугалея (все они назывались в СМИ как руководители различных направлений деятельности «Вагнера») Великобритания никаких санкций не вводила, в отличие от своих главных союзников.

После июньского мятежа Пригожина будущее «Вагнера» остается неясным, но парламентарии отмечают, что эта структура и раньше была способна гибко менять конфигурацию.

«В момент, когда сеть наиболее уязвима — а часы тикают, — пришло время действовать», — подчеркивает председатель комитета.

В докладе также отмечается, что хотя «Вагнер» часто действует в интересах российского государства (это недавно признал даже сам президент Владимир Путин), иногда он действует и в собственных чисто коммерческих интересах.

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На чем основан доклад?

В этом разделе упоминаются лица и организации, которым органы российского государства присвоили следующие статусы: Михаилу Ходорковскому, Христо Грозеву, центру «Досье» — «иностранный агент»; Bellingcat — «нежелательная организация».

Комитет по международным делам начал свое расследование деятельности «Вагнера» довольно скоро после начала полномасштабного российского вторжения в Украину — 30 марта 2022 года; тогда организация только начинала широкий набор наемников на войну в соседней стране.

За прошедший год с небольшим состоялось три устных слушания, протоколы которых опубликованы на сайте Парламента и включены в текст доклада. Среди широко известных свидетелей можно упомянуть расследователя Bellingcat Христо Грозева и Михаила Ходорковского, которого парламентарии называют общественным деятелем, бывшим политическим заключенным и продемократическим активистом.

Также показания дал Джейсон Маккью, британский адвокат, подающий в суды различные требования от имени украинских жертв российской агрессии. Одно из его требований касается признания «Вагнера» террористической организацией в Великобритании; именно с этим было связано его выступление перед депутатами, говорил он своих показаниях.

Кроме этого, комитет принял и опубликовал целый ряд письменных свидетельств от экспертов (например, политолога-специалиста по России Марка Галеотти), правительственных ведомств, аналитических центров и неправительственных организаций, в том числе Центра «Досье», основанного Ходорковским.