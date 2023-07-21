В Москве задержан Игорь Стрелков

Автор фото, Reuters

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27 минут назад

Сотрудники силовых структур задержали бывшего «министра обороны» самопровозглашенной ДНР, офицера ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина), сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах и на его адвоката.

По данным РБК, Стрелкова забрали из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.

Причина задержания пока неизвестна, сообщил ТАСС его адвокат Александр Молохов.

Информация о задержании Стрелкова появилась и в его телеграм-канале: там выложили пост за подписью его жены Мирославы Регинской.

«Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил».

По предварительным сведениям РБК, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».

Стрелков — один из самых ярых сторонников войны России против Украины. В последнее время он много критиковал российское руководство — и особенно военное командование — за неудачи в ходе боевых действий в Украине.

В ноябре 2022 года суд Гааги признал Стрелкова и двух его предполагаемых пособников виновными по делу о крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года и приговорил его к пожизненному тюремному заключению.

Статус неприкосновенного утрачен

Специальный корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов комментирует сообщения о задержании Игоря Стрелкова

Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) был задержан силовиками по делу об «экстремизме» спустя несколько дней после новостей о том, что протокол по административной статье о «дискредитации» армии составили на ранее судимого полковника ГРУ Владимира Квачкова.

Вместе они создавали «Клуб рассерженных патриотов» и регулярно после начала российского вторжения в Украину вели стримы, в ходе которых жестко критиковали деятельность политического и военного руководства России.

Долгие годы Стрелков считался неприкосновенным — и потому, что он бывший офицер ФСБ, и за свою деятельность на востоке Украины в 2014 году. Защищал его в России, очевидно, и статус главного обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing MH-17, по которому суд в Гааге заочно приговорил его к пожизненному заключению.

Можно предположить, что приказ не трогать бывшего коллегу президента России по ФСБ поступил с самого верха российской власти, так что долгие девять лет силовики закрывали глаза на ту критику, которую Стрелков позволял себе в том числе в отношении президента России Владимира Путина.

Его не трогали и долгие 17 месяцев войны — хотя он, очевидно, допускал куда более жесткие высказывания о ходе «специальной военной операции», чем те, за которые политик Илья Яшин получил восемь с половиной лет заключения, а московский депутат Алексей Горинов — семь лет.

Если раньше российские власти сажали тех, кто выступал против войны, то теперь, похоже, начали приходить и к тем, кто войну поддерживает, но считает, что российское командование ведет ее из рук вон плохо.

Очевидно, работавшая прежде система сломалась после неудавшегося военного переворота ЧВК «Вагнер», и теперь российская власть решила действовать по-новому.

«Одно из последствий мятежа Пригожина»

Политолог Татьяна Становая написала в своем телеграм-канале о задержании Стрелкова:

"Игоря Стрелкова, одного из самых острых критиков Минобороны, а также Путина и Шойгу лично, задержали. Как же долго они этого ждали!

Стрелков, конечно, давно перешел все возможные красные линии, и у силовиков (от ФСБ до военных начальников) давно руки чесались его арестовать. Причем заявление написал бывший командир Вагнера. Сейчас это уже не имеет значения.

Арест, безусловно, — в интересах Минобороны. И это одно из последствий мятежа Пригожина: армия получила больше политических возможностей подавлять своих противников в публичном пространстве. Я не ждала бы какой-то массовости, но самых радикальных могут попреследовать, чтоб остальные аккуратней были.

Война в Донбассе и конфликт с Пригожиным

В 2014 году отставной полковник ФСБ Стрелков активно участвовал в боевых действиях на востоке Украины, провозгласив себя «командующим армии ДНР». После массированного вторжения России в Украину 2022 году он несколько раз пытался попасть на фронт, но все попытки, по его же словам, закончились «пшиком».

Конфликтовал он и с главой ЧВК «Вагнер» — они обменивались оскорбительными выпадами, а после мятежа вагнеровцев Стрелков стал называть Евгения Пригожина изменником Родины.

Обвинения в предательстве он высказывал и в адрес тех командиров ЧВК «Вагнер», кто после мятежа решил продолжить работу с Пригожиным.