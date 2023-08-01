Си Цзиньпин неожиданно сменил командование ядерных сил Китая

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Си Цзиньпин также является председателем высшего военного командования Китая - Центрального военного совета

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15 минут назад

В Китае сменились два высших офицера, командующих ядерными силами страны.

Генерал Ли Ючао, возглавлявший Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК), и его заместитель Лю Гуанбинь несколько месяцев не появлялись на публике.

На их места назначены Ван Хоубин, до того занимавший пост заместителя начальника ВМС, и член центрального комитета партии Сюй Сишэн.

В начале лета столь же необъяснимо из поля зрения исчез министр иностранных дел страны Цинь Ган. Он не появлялся на публике в течение месяца. Спустя несколько недель было объявлено о том, что на его место назначен его предшественник Ван И. Причины отставки Цинь Гана так и не объяснили.

Это самая крупная незапланированная перестановка в военном руководстве Китая за последнее десятилетие. Аналитики высказывают предположения о начавшейся в рядах армии «чистке».

«Эта чистка имеет большое значение... поскольку Китай проводит одно из самых глубоких изменений в ядерной стратегии за последние десятилетия, - сказал Лайл Моррис, научный сотрудник по вопросам внешней политики и национальной безопасности Института политики Азиатского общества в Нью-Йорке. - Си Цзиньпин беспрецедентно укрепил свой контроль над НОАК, но это не означает, что процесс завершен. Си все еще беспокоит коррупция в партийных рядах, и он дал понять, что абсолютная лояльность партии еще не достигнута».

Си также занимает пост председателя высшего военного командования Китая - Центрального военного совета.

На совещании в конце июля председатель подчеркнул необходимость сосредоточить усилия на «решении серьезных проблем, с которыми сталкиваются партийные организации всех уровней, в таких аспектах, как сохранение абсолютного лидерства партии над вооруженными силами», сообщают государственные СМИ Китая.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Замена командующих Ракетными войсками знаменует собой крупнейшую внеплановую перестановку в военном руководстве Китая почти за 10 лет

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Пекин не комментирует информацию о местонахождении Ли Ючао и Лю Гуанбиня, однако в сообщении гонконгского издания South China Morning Post, опубликованном на минувшей неделе со ссылкой на неназванные источники, говорилось, что антикоррупционная комиссия начала расследование в отношении этих генералов, а также бывшего заместителя генерала Ли — Чжан Чжэньчжуна.

Новые назначения состоялись за день до 96-й годовщины со дня основания НОАК, которая отмечается 1 августа. Объявили о них на торжественной церемонии в штаб-квартире Центрального военного совета в Пекине.

Оба были повышены в звании с генерал-лейтенанта до генерала (上将) - в Китае это высшее звание для офицеров действительной службы.

По словам Морриса, падение генерала Ли, а также недавняя замена министра иностранных дел свидетельствуют о том, что в высшем руководстве страны у Си в последнее время наметились серьезные проблемы.