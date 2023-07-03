«До такого состояния вы меня довели». Саакашвили подключился к судебному заседанию по видеосвязи

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Михаил Саакашвили выступил в суде по видеосвязи

час назад

Экс-президент Грузии, ныне заключенный Михаил Саакашвили в понедельник подключился дистанционно к судебному заседанию в тбилисском городском суде, где рассматривалось дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года.

Это было первое публичное появление Саакашвили с февраля этого года.

Во время включения он обратился к председателю парламента Шалве Папуашвили, заявлявшему, что он ждет извинений от тех, кто, по его словам, распространял дезинформацию по поводу плохого обращения с Саакашвили в Грузии.

«Это вы должны извиниться за то, что довели меня до такого состояния», — обратился сильно исхудавший Саакашвили к Папуашвили,

«Вот до такого состояния вы меня довели, и вы должны извиниться перед евро парламентариями, перед моей семьей, передо мной, государством Украины […] и перед всеми гражданами Грузии, за то, что основатель грузинского государства в таком состоянии. Папуашвили, посмотри на меня внимательно», — сказал Саакашвили, подняв майку, чтобы продемонстрировать свое исхудавшее тело.

Автор фото, Reuters

Саакашвили, у которого сейчас украинское, а не грузинское гражданство, находится в тбилисской клинике «Вивамеди» с мая прошлого года. Он был задержан вскоре после возвращения в Грузию в октябре 2021 года.

В Грузии Саакашвили обвиняется по нескольким уголовным делам. По двум из них еще до возвращения в Грузию он был заочно приговорен к шести годам заключения.

По делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года, вторжения в телекомпанию «Имеди» и незаконной передаче имущества Бадри Патаркацишвили прокуратура предъявила обвинения Саакашвили вскоре после истечения его второго президентского срока. Прокуратура обвинила экс-президента в превышении служебных полномочий.

Сам Саакашвили называет себя «узником Путина» и считает все предъявленные ему обвинения преследованием по политическим мотивам.

“Россия убивает гражданина Украины”

Автор фото, Aziz Karimov/Getty Подпись к фото, Саакашвили и сегодня, почти десять лет спустя истечения своего второго президентского срока вызывает радикально противоречивые реакции в Грузии

«Прямо сейчас Россия убивает гражданина Украины Михаило Саакашвили в руках грузинских властей», — так отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на очередное появление в суде Михаила Саакашвили.

По словам украинского президента, он поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине для выражения решительного протеста Украины и попросить его покинуть Украину в течении 48 часов для проведения консультаций с Тбилиси.

«Еще раз призываю власти Грузии передать гражданина Украины Михаило Саакашвили Украине для необходимого лечения и ухода. И я призываю наших партнеров разобраться с этой ситуацией, не игнорировать ее и спасти этого человека. Ни одно правительство в Европе не имеет права казнить людей, жизнь — базовая европейская ценность», — написал Зеленский.

Грузинские власти категорически отрицают нарушение прав Саакашвили и говорят, что ему предоставлено необходимое лечение и уход.

Но близкие и адвокаты Саакашвили уже давно бьют тревогу по поводу его состояния, призывая к переводу его на лечение заграницу.

Призывы освободить Саакашвили из заключения для продолжения лечения за границей звучали также с международных трибун.

В феврале этого года судья тбилисского городского суда Георгий Аревадзе не удовлетворил ходатайство адвокатов об освобождении или отсрочке ему уголовного наказания в связи с тяжелыми диагнозами, которое основывалось на заключениях иностранных и грузинских специалистов.

Не удалось адвокатам добиться перевода Саакашвили за границу и через Страсбургский суд.

В мае суд не удовлетворил ходатайство защиты о применении так называемой временной меры и переводе Саакашвили на лечение в Варшаву.

Снова в политику?

Автор фото, Davit Kachkachishvili/Anadolu Agency

Возвращение Саакашвили в Грузию в преддверии местных выборов осенью 2021 года, а позднее его задержание в Тбилиси, вызвали многочисленные протесты в Грузии. Однако со временем ряды протестующих рядели, как и частота акций протеста.

Летом прошлого года адвокаты Саакашвили заявили, что грузинская политика его больше не интересует.

«Он не смотрит грузинские телеканалы и полностью переключился на украинские. Он говорит, что политическая ситуация в Грузии его не интересует, и он ни с кем не контактирует в этом плане», — заявил тогда один из адвокатов Саакашвили Валери Гелбахиани.

Однако через год, в июне этого года, Саакашвили заявил, что несмотря на состояние его здоровья, он собирается активно включится в грузинскую политику и участвовать в судебных процессах.

«Мы не должны ждать победы Украины сложа руки, а активно приближать ее, в том числе своими новаторскими и смелыми действиями. С сегодняшнего дня намерен участвовать во всех „судах“, где смогу физически», — написал он в фейсбуке.

О намерении активно подключиться к политическим процессам Саакашвили заявил и выступая в тбилисском суде в понедельник, призвав власти к открытым дебатам.

«Почему вы боитесь открыто поговорить. Дайте мне возможность принять участие в открытых дебатах, и пусть народ решит, вы правы или я. Если хотите наденьте на меня железный браслет, чтобы я никуда не убежал от вас, но поговорим открыто, не в условиях суда», — обратился он к властям.

Автор фото, Davit Kachkachishvili/Anadolu Agency Подпись к фото, Саакашвили находится в тбилисской клинике "Вивамеди” с мая прошлого года

В правящей партии уже заявили, что не собираются принимать предложение Саакашвили, повторив, что его права, как заключенного защищены.

«Саакашвили находится в дебатах с собственной страной и самим собой, нам не о чем с ним дебатировать. Он в заключении и мы, как государство, максимально заботимся о том, чтобы его права соблюдались», — сказал журналистам вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Саакашвили и сегодня, почти десять лет спустя истечения своего второго президентского срока вызывает радикально противоречивые реакции в Грузии.

Согласно проведенному в марте опросу Международного республиканского института (IRI), позитивного мнения о нем 36%, а негативно к нему относится -59%.