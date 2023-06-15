Умерла Гленда Джексон - актриса, политик и яростный борец против Тэтчер

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час назад

Британская актриса и политик Гленда Джексон умерла на 88-м году жизни после непродолжительно болезни. Об этом сообщил ее агент Лайонел Ларнер.

В своем заявлении Ларнер сказал: "Гленда Джексон, дважды лауреат премии "Оскар", актриса и политик, мирно скончалась сегодня утром в своем доме в Блэкхите, в Лондоне, в кругу семьи, после непродолжительной болезни. Недавно она закончила съемки фильма "Великий беглец", в котором она снималась вместе с Майклом Кейном".

Джесон стала международной звездой в 1970-х годах, получив "Оскар" за фильмы "Влюбленные женщины" и "С шиком". Еще два раза она номинировалась на "Оскара", а также получила премии BAFTA и "Золотой глобус" за те же фильмы.

Большинство фильмов и постановок в ее карьере пришлись на период до 1992 года, когда она оставила сцену и с головой ушла в политику.

Джексон избралась в парламент от партии лейбористов, где всегда оставалась в традиционном левом крыле партии. По ее словам, она была готова "делать всё, что легально" для противодействия политике Тэтчер, "уничтожающей" Британию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джексон во время предвыборной кампании в 1992 году

С Маргарет Тэтчер связан и самый спорный момент в ее политической карьере. В апреле 2013 года парламент собрался, чтобы почтить память бывшего премьер-министра, скончавшейся незадолго до этого.

Но Джексон не видела причин сдерживать эмоции и очень жестко высказалась в адрес Тэтчер, которая, по ее мнению, "нанесла стране чудовищный социальный, экономический и духовный ущерб".

Консервативные члены парламента были в ярости, когда спикер отказался исключить ее высказывания из регламента. Один политический комментатор обвинил левых лейбористов в "мелочности", "ребячестве" и "самодурстве" в своих неблагородных нападках на память Железной леди.

В 1997 году Джексон вошла в правительство Тони Блэра, где стала теневым министром транспорта. Два года спустя неудачно пыталась избраться мэром Лондона и грозила выставить свою кандидатуру против Блэра на выборах лидера партии, но и тут успеха не добилась.

Джексон оставила политику в 2015-м, а в следующем году вернулась на сцену после 25-летнрего перерыва. 80-летняя актриса сыграла в "Короле Лире" в постановке Деборы Уорнер.