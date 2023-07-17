На Темзе снова начали считать лебедей. Зачем англичане делают это почти тысячу лет — и при чем тут король Карл III

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Королевский инвентаризатор лебедей Дэвид Барбер за работой

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час назад

В Лондоне началась ежегодная церемония инвентаризации лебедей на реке Темза. В этот раз ее впервые проводят при новом монархе — короле Карле III, которому принадлежат почти все дикие лебеди-шипуны Соединенного Королевства.

Инвентаризацию начали на берегу Темзы в одном из западных районов Лондона, а закончится она в пятницу в городе Абингдон (графство Оксфордшир).

Процедурой руководит Королевский инвентаризатор лебедей Дэвид Барбер. По традиции, для выполнения своих обязанностей он наряжается в красную униформу с фуражкой, в которую вставлено лебединое перо.

В этот раз форма впервые украшена монограммой короля Карла III, а в прошлые годы на ней были регалии королевы Елизаветы II, умершей осенью 2022 года.

Барбер руководит командой инвентаризаторов, одетых в красные футболки с монограммой Карла. Над их лодками подняты особые королевские штандарты.

Автор фото, PA Media

Задача инвентаризаторов — отправиться вверх по течению Темзы (именно поэтому по-английски церемония называется «upping», то есть буквально «поднимание» лебедей) и останавливаться, чтобы вытащить птиц из воды (и это еще одна причина, по которой церемония имеет такое название).

Автор фото, PA Media

Лебедей не только пересчитывают, но взвешивают и проверяют состояние их здоровья. При этом основное внимание инвентаризаторы уделяют молодым, недавно родившимся птицам.

В этом году Барбер особенно озабочен тем, что популяция лебедей может пострадать от эпидемии птичьего гриппа, которая разразилась в конце прошлого года. По его словам, «было просто ужасно видеть», как от болезни умирали сотни животных.

В чем смысл инвентаризации?

Эта церемония зародилась почти тысячу лет назад, в XII веке, когда английские короли заявили, что все лебеди в стране теперь принадлежат им. Причина этого поступка довольно проста: эти птицы раньше считались ценным деликатесом, поэтому короли хотели обеспечить бесперебойный поток дичи на свой стол.

Автор фото, PA Media

Наш корреспондент Яна Литвинова рассказывала о традиционных английских блюдах из лебедей:

Ее путеводитель по британской кухне можно прочитать здесь:

Теперь в Британии лебедей не едят, но традиция сохранилась — как это часто бывает со странными британскими обычаями.

Примечательно, что королевские инвентаризаторы принадлежащих монархам лебедей не кольцуют.

Окольцованными являются только те немногие птицы, которые принадлежат Почтенной компании виноторговцев и не менее Почтенной компании красильщиков. И те, и другие являются старейшими гильдиями, которые также называют «ливрейными компаниями», — и они единственные, кто традиционно делит с монархом собственность на лебедей.

Представители этих компаний также принимают участие в инвентаризации, однако выходят на Темзу в собственных лодках, в своей собственной униформе — и под собственными флагами.