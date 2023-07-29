На фотографа-любителя пикировал сокол, получился редкий кадр

Автор фото, Andy Maher Подпись к фото, Фотограф Энди Мар был поражен получившимся кадром

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32 минуты назад

Британскому фотографу-самоучке удалось сделать редкий фотопортрет летящей прямо на него хищной птицы пустельги.

Энди Мар живет в графстве Корнуолл, расположенном на юго-западе Англии.

Мар рассказал Би-би-си, что однажды, когда он занимался своим хобби, фотографируя птиц в полете, одна из них решила резко спикировать в его направлении и отлетела в сторону лишь в самую последнюю секунду.

Это была пустельга, также известная как маленький сокол. Таких птиц часто можно заметить в Англии, парящими над лугами и высматривающими полевых мышей и другую добычу.

Когда птица начала стремительно снижаться в его сторону, Мар навел на нее фотоаппарат и сделал серию снимков этого момента.

Позже, когда фотограф просматривал получившиеся кадры, он, по собственным словам, был совершенно поражен тем, что ему удалось запечатлеть.

Мар подчеркнул, что ему очень повезло, что в тот момент на камере были выставлены правильные настройки.