На фотографа-любителя пикировал сокол, получился редкий кадр
Британскому фотографу-самоучке удалось сделать редкий фотопортрет летящей прямо на него хищной птицы пустельги.
Энди Мар живет в графстве Корнуолл, расположенном на юго-западе Англии.
Мар рассказал Би-би-си, что однажды, когда он занимался своим хобби, фотографируя птиц в полете, одна из них решила резко спикировать в его направлении и отлетела в сторону лишь в самую последнюю секунду.
Это была пустельга, также известная как маленький сокол. Таких птиц часто можно заметить в Англии, парящими над лугами и высматривающими полевых мышей и другую добычу.
Когда птица начала стремительно снижаться в его сторону, Мар навел на нее фотоаппарат и сделал серию снимков этого момента.
Позже, когда фотограф просматривал получившиеся кадры, он, по собственным словам, был совершенно поражен тем, что ему удалось запечатлеть.
Мар подчеркнул, что ему очень повезло, что в тот момент на камере были выставлены правильные настройки.
«Сфотографировать птицу в полете вполне возможно, это не всегда сложно… Но сделать такой кадр в движении - это большая редкость, особенно когда птица летит прямо на вас. Такое может произойти только раз в жизни», – добавил фотограф.