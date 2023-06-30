Бориса Гребенщикова и еще пять человек внесли в реестр «иноагентов» в России

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час назад

Минюст России внес в реестр «иностранных агентов» рок-музыканта Бориса Гебенщикова, а также бывшего главного раввина Москвы Филиппа Гольдшмидта, зампреда московского отделения «Яблока» Андрея Морева, депутата Мосгордумы Михаила Тимонова, телеведущего Андрея Караулова и журналиста Алексея Горпинченко.

Кроме того, реестр «иноагентов» пополнили издания Sota.vision и «Бумага» и общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы».

В пресс-релизе минюста говорится, что Борис Гребенщиков «осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, выступал против специальной военной операции на Украине, получал поддержку от иностранных источников».

В середине июня лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» армии. Поводом для административного дела стало интервью музыканта израильскому «9 каналу», в котором Гребенщиков назвал действия России в Украине фашизмом.

В интервью Гребенщиков сказал следующее: «Уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности — это как? Не фашизм? Фашизм».

Российские правоохранительные органы сочли, что таким образом рок-музыкант «допустил высказывания негативного характера в адрес ВС РФ на территории Украины». Представитель Гребенщикова в суде настаивал на том, что его подзащитный высказывал личное мнение.

Борис Гребенщиков большую часть времени проводит в Великобритании, куда он фактически переехал после начала войны против Украины. С момента начала военных действий в Украине в Россию музыкант не возвращался.

Гребенщиков с самого начала российского вторжения в Украину выступает против войны. Он участвовал в ряде концертов, сбор от которых пошел на помощь Украине.

В марте прошлого года музыкант объявил об отмене всех концертов группы «Аквариум» в России «до лучших времен».

В список «иноагентов» также попал бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт.

Летом прошлого года он уехал из России и покинул должность главного раввина Москвы, осудив российское вторжение в Украину. Позже Филипп (Пинхас) Гольдшмидт заявил, что российским евреям грозит опасность и призывал их покинуть Россию, «прежде, чем их сделают козлами отпущения».

Он предположил, что евреям может грозить преследование, если российские власти решат обвинить еврейский народ в политических неудачах страны. «Когда мы оглядываемся назад на российскую историю, всякий раз, когда политическая система была в опасности, правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину», — сказал Филипп (Пинхас) Гольдшмидт. Также, по его мнению, в России наблюдается рост антисемитских настроений.

В марте этого года Филипп (Пинхас) Гольдшмидт в колонке для Foreign Policy рассказал о попытках ФСБ в 2003 и 2005 годах завербовать его и других представителей еврейской общины.

Андрей Караулов — телеведущий, получивший наибольшую популярность как ведущий программы «Момент истины», которая выходила с 1992 по 2016 годы на нескольких российских каналах. Программа неоднократно подвергалась критике за недоказанность звучащих там выводов.

В конце прошлого года он был объявлен в розыск по уголовному делу, однако статья в карточке МВД как обычно указана не была. В ноябре прошлого года у Караулова в подмосковном доме проходил обыск по делу о клевете (статья 128.1 УК), которое возбудили по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова. На момент обыска, по словам телеведущего, он находился в Дубае.

Материалы, опубликованные на канале Караулова, имели признаки клеветы и нанесли вред репутации главы «Ростеха» Сергея Чемезова, утверждали в корпорации.

Андрей Морев — глава муниципального округа «Якиманка» и зампред московского отделения партии «Яблоко». В пресс-релизе Минюста говорится, что он распространял не только материалы других иноагентов, но и «недостоверную информацию» о решениях российских чиновников.

Весной этого года он запускал петицию в защиту школьницы Маши Москалевой из города Ефремов Тульской области. Она была адресована детским омбудсменам по Тульской области и России Наталии Зыковой и Марии Львовой-Беловой, а также генпрокурору РФ Игорю Краснову. За первые шесть дней обращение подписали более 81 тысячи человек.

«Это, наверное, знак качества для оппозиционера, но в целом это, наверное, сейчас даст бытовые и не только бытовые проблемы», — так прокомментировал Андрей Морев новость о включении его в реестр. Морев считает, что власти решили нанести удар по «Яблоку» из-за требования партией мира: «Это связано с позицией партии по СВО и с моей личной деятельностью».

Кто еще в реестре?

В прошлую пятницу, 23 июня, реестр «иноагентов» пополнили бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин и бывший кандидат в Госдуму от КПРФ Михаил Лобанов, а также депутат Мосгордумы Евгений Ступин, научного журналиста Илью Колмановского, бывшего петербургского муниципальный депутат Виталий Боварь, экс-глава пермского «Мемориала» Роберт Латыпов.

Еще в реестр «иноагентов» на прошлой неделе попали «Движение сознательных отказчиков» и его координатор, ЛГБТ-активист Александр Белик, а также комьюнити-центр «Действие».

16 июня в список «иноагентов» включили режиссера Виталия Манского, экономиста Сергея Алексашенко, политика Льва Шлосберга, а также журналисток Светлану Прокопьеву и Юлию Парамонову.

Кроме того, в реестр внесли информационный портал «Весьма» и фонд «Свободная Якутия».

До этого реестр пополнялся 2 июня — тогда в него добавили журналиста Романа Супера, политолога Дмитрия Орешкина, историка Максима Кузахметова, а также два медиа — «Ярновости» и «Проект» (до перезапуска «Проект» в июле 2021 года уже был признан нежелательной в России организацией).