Из тюрьмы под днищем грузовика. В Британии ищут бывшего военного, подозреваемого в терроризме и связях с Ираном

Автор фото, MET POLICE Подпись к фото, Даниэл Абед Халиф все еще не найден. Это — не первый случай побега из тюрьмы «Уандсворт» под днищем грузовика

41 минуту назад

В Британии продолжаются масштабные поиски бывшего военнослужащего Даниэла Абеда Халифа, который сбежал из тюрьмы в центральной части Лондона, спрятавшись под днищем автомобиля. Против 21-летнего Халифа выдвинуты обвинения в терроризме и сотрудничестве с враждебным государством — предположительно, с Ираном.

Халиф сбежал из тюрьмы «Уандсворт» на юго-западе Лондона утром 5 сентября.

Это — крупнейшая мужская тюрьма в Соединенном Королевстве и относится к категории «B». Это означает, что в ней содержатся подозреваемые или осужденные преступники, которые представляют опасность для населения, но держать их в условиях повышенной строгости не обязательно.

Впрочем, побег из тюрем подобной категории теоретически должен быть очень и очень затруднен.

Кто такой Даниэл Абед Халиф?

Бывший военный находился под стражей в ожидании суда по делу о терроризме и нарушениях британского Закона о государственной тайне, включая подготовку террористического акта и сбор информации, полезной для врага.

Он якобы работал на враждебное государство — предположительно, Иран.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Это - не официальное извещение о сбежавшем заключенном. Но кто-то прикрепил его рядом с тюрьмой. В любом случае, полиция ведет активные поиски по всей стране

Халиф был зачислен в армию сразу после окончания школы в 2018 году и служил в казармах Министерства обороны Великобритании, где базируются многие крайне секретные подразделения, в том числе Агентство оборонной электроники и один из корпусов связи.

В соцсетях он писал, что является компьютерным специалистом, который работает с информационными технологиями и системным администрированием.

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Впервые Халиф попал под стражу два года назад, в августе 2021 года, по подозрению в нарушении Закона о государственной тайне. Его подозревали в получении личной информации военнослужащих из базы данных управления по персоналу Минобороны, которая могла быть интересна террористам.

Тогда полиция освободила его под залог и разрешила вернуться к своим обязанностям на базе Министерства обороны в Стаффорде.

Однако в январе этого года его снова арестовали, после того как на его столе якобы обнаружили поддельную бомбу.

Суд над Халифом должен был состоятся в ноябре.

Побег под днищем грузовика

Халиф удрал из тюрьмы, прицепившись самодельными ремнями к днищу грузовика, который доставлял продукты на тюремную кухню, где он работал поваром.

В момент побега на нем были тюремные штаны в красно-белую клетку, белая футболка и коричневые ботинки с металлическими носками, то есть его поварская униформа.

Через час после побега полицейские обнаружили грузовик, на днище которого были найдены ремни.

Компания Bidfood, поставляющая еду по контракту с Министерством юстиции, подтвердила, что в побеге был замешан один из ее грузовиков, и добавила, что водитель «целиком и полностью сотрудничает с полицией».

Автор фото, MetPolicr Подпись к фото, Полиция опубликовала фотографию того самого грузовика, на котором Халиф выехал из тюрьмы

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После побега в адрес британских властей зазвучало множество вопросов о том, как такое происшествие стало возможным.

Главный из них: почему 21-летний бывший солдат, обвиненный в нарушении Закона о государственной тайне и шпионаже в пользу враждебного иностранного государства, был помещен в тюрьму категории B, хотя ему было отказано в освобождении под залог именно потому, что считалось, что он может сбежать?

Теоретически он должен был бы находится в тюрьме «Белмарш» на юго-востоке Лондона, которая является тюрьмой категории «А» — оттуда за всю ее историю еще никому не удалось сбежать.

Самое интересное, что поначалу Халифа действительно отправили в «Белмарш», но потом по непонятной причине перевели в «Уандсворт».

В недавнем отчете тюрьма «Уандсворт», которая является прекрасным памятником викторианской пенитенциарной архитектуры была описана, как «переполненная, разрушающаяся и кишащая паразитами».

Крайне непонятными остаются и обстоятельства самого побега.

В том числе неясно, почему персонал не проверил зеркалом дно грузовика, что должно было бы быть стандартной практикой?

И почему Халифу, ожидающему суда по обвинениям в терроризме, разрешили работать на кухне? Кухонные работники постоянно принимают поставки продовольствия, поэтому должны считаться не склонными к побегу.

Викторианская тюрьма в XXI веке

По словам бывшего заключенного «Уандсворта», кинопродюсера Дэвида Шипли (он в 2020 году сидел там за подлог), в этой тюрьме «не хватает кадров, она плохо управляется и часто настолько плохо организована, что персонал теряет счет заключенных на длительные периоды времени».

Автор фото, Reuters Подпись к фото, «Добро пожаловать в тюрьму Его величества Уандсворт». Несколько двусмысленный лозунг. Во всяком случае, за историю ее существования, из тюрьмы сбежали шесть заключенных.

После последней государственной инспекции авторы отчета отметили, что в день их визита «около 44% сотрудников отсутствовали на рабочем месте или не могли прийти на работу, чтобы выполнять свои обязанности».

Тогда число заключенных составляло 1364 человека. В докладе было отмечено, что увеличение этого числа крайне нежелательно, однако согласно последним данным Министерства юстиции – оно выросло до 1562.

При этом изначально, даже учитывая викторианские представления о правах заключенных, тюрьма была рассчитана примерно на половину этого количества.

В такой переполненной тюрьме с недостаточным персоналом одной минуты невнимательности охранника может быть вполне достаточно для успешного побега.

Безуспешный (пока) поиск

Британская полиция сообщила, что за 36 часов после побега заметить Халифа где бы то ни было не удалось.

Автор фото, Gareth Fuller/PA Wire Подпись к фото, Полиция проверяет все машины на выезде из страны. При въезде в порт Дувра скопилась большая очередь

Во всех аэропортах и портах Великобритании действуют дополнительные меры безопасности, в результате чего перед портом Дувра выстроилась огромная очередь из грузовиков.

Доминик Мерфи, глава контртеррористического управления лондонской полиции, сказал, что эта ситуация «несколько необычна и, возможно, свидетельствует об изобретательности Халифа».