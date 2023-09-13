«Вместе в борьбе против империализма». Как прошла встреча Ким Чен Ына с Путиным

Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS

час назад

Для переговоров с лидером Северной Кореи российский президент выбрал космодром Восточный в Амурской области. Западные СМИ ожидали от встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына решения о поставках боеприпасов для войны в Украине. Перед камерами они об этом не говорили, но лидер КНДР заявил о поддержке Путина в «священной борьбе» с «гегемонистическими силами». Мнения экспертов по поводу возможных поставок снарядов разделились.

Кремль до последнего держал в секрете время и место встречи Путина с Ким Чен Ыном, который пересек границу России еще накануне. Известно было только то, что они встретятся «на днях» где-то на Дальнем Востоке.

Путин прилетел в Амурскую область на космодром Восточный из Владивостока, где во вторник принимал участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Ким Чен Ын приехал туда на своем фирменном бронепоезде.

Их встреча началась около семи утра по московскому времени. Примерно за четыре часа до этого Севастополь в аннексированном Крыму подвергся ракетной атаке в результате которой, как признали российские власти, были «повреждены» как минимум два боевых корабля.

Путин не упоминал об этой атаке перед телекамерами, а выбор места для переговоров объяснил интересом Ким Чен Ына к ракетным программам. Ракетные испытания КНДР уже много лет очень беспокоят США и их азиатских союзников. Об этом Путин не упомянул.

Началась встреча в монтажно-испытательном корпусе космодрома, где идет сборка новой ракеты «Ангара». Перед тем как зайти в здание, Путин пояснил Ким Чен Ыну, что Восточный — новый космодром.

Как показали переговоры

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS

Первый пуск с Восточного был осуществлен в 2016 году. Его строительство сопровождалось множеством коррупционных скандалов.

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Лидеру КНДР показали «Ангару», строящийся стартовый стол для нее и стартовый комплекс для ракеты-носителя «Союз-2».

Ким Чен Ын задавал много вопросов — его интересовали характеристики топлива для ракеты, куда падают ее отработавшие ступени, принципы движения ракеты-носителя. Отвечали на вопросы глава Роскосмоса Юрий Борисов и гендиректор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Николай Нестечук.

После экскурсии начались переговоры. Сначала с участием делегаций, затем с глазу на глаз. В общей сложности они продолжались примерно два часа. О предполагаемых поставках северокорейских снарядов и ракет для войны против Украины перед камерами ничего сказано не было.

Зато Ким Чен Ын недвусмысленно поддержал российское вторжение. Он заявил, что Россия «поднялась для защиты своего суверенитета и защиты безопасности», и напомнил, что Пхеньян всегда поддерживал и продолжает поддерживать «все решения президента Путина».

«Я надеюсь, что мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и [в деле] строительства суверенного государства», — сказал он в начале переговоров.

Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS

Затем еще был обед, на котором в числе прочего были предложены пельмени с камчатским крабом и уха из белого амура. За обедом Ким Чен Ын поднял тост и снова заговорил об империалистах, поддержав таким образом риторику Путина, который уже второй год оправдывает войну против Украины якобы существующей западной угрозой для российского суверенитета.

«Глубоко убежден, что геройская российская армия и народ блестяще унаследуют традицию Победы, уверенно продемонстрируют бесценные достоинства и честь на фронтах СВО, в построении сильного государства», — цитирует тост «Интерфакс» (СВО или «специальной военной операцией» власти России по-прежнему называют войну в Украине).

Путин на обеде заговорил о японских милитаристах, которых в 1945 году «плечом к плечу громили» советские и корейские солдаты, а также утверждал, что Москва и Пхеньян действуют «во имя мира, стабильности».

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

О поставках северокорейских боеприпасов и на обеде ничего сказано не было, но Ким Чен Ын пожелал «российской армии и народу» одержать «великую победу в священной борьбе за наказание большого зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистскую иллюзию».

Потом Ким Чен Ын уехал, но пока он остается в России. Путин сообщил журналистам, что лидер КНДР посетит заводы в Комсомольске-на-Амуре, где производятся гражданская и боевая техника, а также заедет во Владивосток.

Во Владивостоке Путин и Ким Чен Ын встречались в 2019 году. Это была их первая встреча, а сейчас во время войны против Украины состоялась вторая. Лидер КНДР не покидал свою страну после начала пандемии коронавируса.

Лидеры России и КНДР не обсуждали размещение северокорейских солдат на границе с Украиной, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Заявления КНДР о рисках ядерной войны на встрече Путина и Ким Чен Ына также не обсуждались.

Что писали СМИ и что говорят эксперты

Визит лидера КНДР первыми анонсировали западные издания. Газета New York Times сообщала, что Ким Чен Ын приедет во Владивосток на переговоры с Путиным, чтобы обсудить поставки артиллерийских снарядов и противотанковых ракет из КНДР.

Белый дом и Госдепартамент США призывали Северную Корею не помогать России боеприпасами. «Как мы уже предупреждали, переговоры о поставках оружия между Россией и КНДР активно продвигаются, — говорила официальный представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон. — Мы располагаем информацией о том, что Ким Чен Ын ожидает продолжения этих дискуссий, включая дипломатическое взаимодействие на уровне лидеров в России».

Издание Financial Times ожидало, что Северная Корея готова подписать с Россией соглашение о поставках оружия. По его данным, Пхеньян может предложить Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности.

Мнение экспертов о том, будут ли осуществляться поставки снарядов для войны в Украине, разделились. Путин и Ким Чен Ын могли договориться о поставках России оружия и боеприпасов из КНДР, считает старший научный сотрудник Университета Кунмин (Сеул) Федор Тертицкий.

«По части количества — я не сомневаюсь, что Северная Корея, если на это будет воля Пекина, Москвы и Пхеньяна, может поставить довольно много снарядов. У них всегда был военно-промышленный комплекс в приоритете, а в условиях плановой экономики можно развивать его довольно быстрыми темпами. Вопрос с качеством. Корейская народная армия, она же, по сути, не воевала с 1953 года», — сказал Тертицкий Русской службе Би-би-си.

Первые данные о появлении боеприпасов из КНДР на украинском фронте появились год назад, поставки были небольшими, напоминает эксперт. Он предполагает, что боеприпасы могла получать ЧВК «Вагнер». КНДР же, по его мнению, ожидает от России продовольственную помощь.

New York Times и Associated Press со ссылкой на анонимные источники писали, что Россия может предложить КНДР в обмен на снаряды и ракеты технологии для спутников, подлодок и высокотехнологичных систем вооружения. Тертицкий считает, что Москва в этом случае будет ориентироваться на позицию Пекина: «Если Путин начнет лезть в то, что Китай считает своей зоной влияния, без санкции Пекина, товарищ Си отреагирует жестко, и это последнее, что сейчас нужно Путину. Я не знаю, будут ли [такие поставки] в больших масштабах, и я не очень понимаю, зачем китайцам это одобрять».

Тертицкий обращает внимание на три недооцененных, по его мнению, фактора в отношениях России с КНДР: «Первое — это почти полное отсутствие торговли. Торговый баланс за 2022 год — ноль. Как будто там железное эмбарго». Второе — игнорирование темы войны в Украине на публичном уровне внутри КНДР: «Весь этот поток сообщений в северокорейских СМИ на тему того, как Пхеньян поддерживает все, что делает Путин, идет строго в СМИ, рассчитанных на заграницу. В главной газете „Нодон синмун“ (это а-ля советская „Правда“, которую читают сами северокорейцы), не было ни слова о войне. На свою аудиторию они делают вид, что вообще ничего не происходит».

«Третий фактор — то, насколько Россия идет гуськом за Китаем в отношениях с КНДР, редко проявляя самостоятельность, а иногда до смешного копируя КНР», — отмечает эксперт.

По мнению Тертицкого, Китаю выгодно, чтобы Россия помогла Пхеньяну продовольствием. «Если северокорейцев будут кормить, особенно не за китайский счет, это только хорошо. Китайцам бы хотелось, чтобы в Северной Корее все было стабильно — взрывного кризиса там не надо, потому что это очень много беженцев в Маньчжурии — у них же огромная граница. Плюс, если это коллапс северокорейского режима, это может быть объединение [Корей] с радостными улыбками американских солдат на границе, на базах, чего они тоже не хотят», — рассуждает Тертицкий.

Итог саммита он видит так: «Плюсы для России — наращивание дипломатического веса: мы очень много говорим, очень много делаем вид, что мы важные, несмотря на практически отсутствующее экономическое влияние. И все кивают, говорят: „Да, вот с Россией нужно считаться, она важный игрок“. К саммиту невероятный интерес, и поэтому будет много написано аналитических записок для начальства со всеми умозаключениями про вес России. Минус: смеяться будет кто-то в России, потому что у Северной Кореи репутация гротескной диктатуры».

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В июле Ким Чен Ын показывал Шойгу новейшее оружие, которое смогли произвести в Северной Корее

Другой эксперт сомневается в поставках боеприпасов из КНДР в Россию. «Это небольшой политический спектакль, главные зрители которого находятся в Сеуле и Вашингтоне, — прокомментировал встречу Путина и Ким Чен Ына преподаватель Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков. — Я бы поставил два к одному, что никаких [военных] поставок не будет и что все эти разговоры ведутся, чтобы оказать давление на Вашингтон и Сеул».

«Возможности по их производству у Северной Кореи ограничены, а слишком много они отгружать со своих складов не будут сами, — сказал Ланьков Би-би-си. — Возникает вопрос: если Россия собирается поставлять военные технологии Северной Корее, то что с этого Россия будет иметь? А ничего. Северная Корея не в состоянии оплатить эти технологии по их рыночной стоимости. Северная Корея, в принципе никогда никому особо ничего не платит».