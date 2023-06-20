«Водой нельзя даже умываться». Что происходит на левом берегу Днепра после разрушения Каховской ГЭС?

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Автор, Наталия Зотова, Ольга Ившина

Должность, Би-би-си

57 минут назад

В Херсонской области вода отступает, но проблем не убавилось: дороги размыты, довезти гуманитарную помощь или эвакуировать людей все сложнее. Но самая главная проблема — это загрязненная вода, которую опасно пить. В каком там сейчас положении люди и каких долгосрочных последствий можно ожидать, Би-би-си разбиралась с волонтерами и экспертами.

Что происходит в зоне затопления?

С разрушения Каховской ГЭС прошло больше двух недель, из многих затопленных городов вода уже уходит, но на левом берегу Днепра — оккупированном российскими войсками — некоторые жители все еще ждут помощи в подтопленных домах.

«Пожилые люди нуждаются в еде и воде, спичках. Они найдены живыми», — пишут в чате волонтерам. «Казачьи Лагеря нуждаются в помощи, к сожалению, там помощи людям никакой нету». «Сегодня наконец-то спасли и нашу маму, 12 дней она этого ждала!!!» Ситуация на левобережье изначально была хуже, чем на правом берегу: и из-за того, что левый берег просто ниже, и из-за медленной реакции оккупационных властей.

В ночь на 6 июня стало известно о разрушении плотины Каховской ГЭС. Причины этого до сих пор неизвестны: Россия обвиняет Украину в обстреле электростанции, Украина же говорит, что дамбу взорвали российские войска, под контролем которых она находилась. Появляются разные версии произошедшего. Например, The New York Times в своем расследовании пришла к выводу, что наиболее вероятной причиной разрушения могла стать детонация взрывчатки. Вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов: и остающихся под контролем Украины, и оккупированных.

В Олешках (по-русски их часто называют Алешками) и Голой Пристани, где люди сутками ждали помощи на чердаках и крышах затопленных домов, вода сошла. В воскресенье глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что от воды освободились 36% из 23 тысяч подтопленных домов.

На правом берегу, который контролирует Украина, ситуация иная. В Херсоне энергетики начали возвращать свет в подтопленные районы. Власти открыли доступ в микрорайон Корабел, он пострадал сильнее всего. Херсонцы, у которых там жилье, могут беспрепятственно туда попасть впервые после наводнения. До этого из подтопленных районов только эвакуировали людей, но не давали им возвращаться.

С обоих берегов сообщают, что вести спасательные работы приходится под обстрелами.

Если в самом Херсоне воду можно брать из артезианских скважин, никак не связанных с днепровской водой, то во всех населенных пунктах, где воду брали из исчезнувшего теперь Каховского водохранилища, одна из главных проблем — нехватка воды. Вода, затопившая города и села, загрязнена, ее нельзя использовать в хозяйстве. Колодцы, которые она залила, теперь такие же грязные. Воду в бутылках в пострадавшие районы везут из других регионов.

Как ни странно, падение уровня воды не упрощает, а усложняет работу волонтеров, которые все это время помогали людям на левом берегу. «В некоторых поселках, например, в Солонцах, вода уходит, и поэтому становится на лодке не проплыть. Туда успели довольно много помощи забросить, но сейчас для этого уже нужны мощные машины, вездеходы. У волонтеров их нет, а будут ли такие машины задействовать власти, мы не знаем», — рассказала Би-би-си координаторка волонтеров Ксения (имя изменено).

Автор фото, MCHS Russia/TASS

Дороги развезло и занесло илом. Кроме того, из-под воды показываются тела утонувших людей и животных. Информация о новых найденных погибших теперь приходит каждый день. Оккупационные власти сообщают о 35 смертях на своей стороне, украинское руководство — о 17-ти.

На воздухе тела разлагаются быстрее, и нужно успеть их убрать, пока они не стали рассадниками болезней. Можно встретить жалобы на неубранные тела. «Позавчера сообщили что нашли, но до настоящего времени не забрали, умоляю вас, придайте земле, хоть во дворе похороните, пожалуйста», — пишут жители оккупированного левого берега волонтерам.

Два осведомленных источника сообщили Би-би-си, что в населенные пункты, где может быть много погибших, российская армия не пускает никого, в том числе волонтеров. На то, что их не пускают вывозить тонущих людей и привозить им гуманитарную помощь, добровольцы жаловались и раньше. Власти объясняли это тем, что в зоне бедствия должны работать профессионалы, а не гражданские, говорят собеседники Би-би-си.

Тем временем Россия отклонила запрос специальной гуманитарной миссии ООН о предоставлении доступа в затопленные районы на левом берегу Днепра.

«Нельзя отказывать в помощи людям, нуждающимся в ней. ООН продолжит делать всё, что может для поддержки всех людей, — в том числе пострадавших в результате недавнего разрушения дамбы, — которым срочно нужна жизненно необходимая помощь, где бы они ни находились», — заявила гуманитарный координатор ООН по Украине Дениз Браун.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что сотрудников ООН не пускают в пострадавшие районы из-за обстрелов.

«Я не знаю точно нюансов. Там же очень много вопросов: как переходить линию разграничения, обеспечение безопасности. Вы знаете, что там идут постоянные обстрелы, постоянные провокации, обстреливаются гражданские объекты, обстреливаются люди, население, гибнут люди», — заявил представитель Кремля.

Правда, Херсон и другие территории под контролем Украины тоже подвергаются обстрелам, но там эвакуация продолжается.

На обоих берегах есть люди, которые отказываются уезжать, надеясь дождаться полного ухода воды и привести в порядок свои дома.

Наталья Авилова, директор близкого к российским властям благотворительного фонда «Доктор Лиза» в интервью «Известиям» рассказала, что спасатели начали вывозить людей еще до того, как пришла вода: «Люди были предупреждены, и у многих даже было время собрать с собой самое необходимое. Но есть и те, кто до сих пор категорически отказывается эвакуироваться, кто боится оставить имущество».

При этом сразу несколько местных жителей рассказали Би-би-си, что никаких оповещений от властей или МЧС РФ в день разрушения плотины не слышали. Соседи пересказывали друг другу внезапную новость и уговаривали друг друга уезжать. Некоторых людей потоп застал врасплох, поэтому у них утонули документы, ценные вещи.

Назначенный Россией глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо утром 6 июня писал, что разрушение ГЭС «не сильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей».

Даже 7 июня, когда люди уже сидели на крышах затопленных домов, в постах управления МЧС России по Херсонской области не было упоминаний об эвакуации.

Тем, кто надеется после наводнения вернуться к нормальной жизни, придется трудно, ведь дороги размыло, логистика для доставки чего угодно в зону бедствия — очень сложная, а теперь в регионе неоткуда брать воду, кроме как привозить.

«В Олешках раздают таблетки для обеззараживания воды с инструкциями. Сделали памятку для жителей, как воду кипятить и фильтровать. Объясняем, что водой, которая вокруг, нельзя даже умываться или мыть что-то, потому что для многих это неочевидно», — рассказала Би-би-си волонтерка, помогающая жителям левого берега.

Местные жители стали жаловаться на раздражение на коже, которое вызывает разлитая кругом вода. Всю предыдущую неделю такого эффекта никто не замечал.

На привозной воде пострадавшим территориям предстоит жить еще долго. По разным оценкам, от трех месяцев до полугода.

Чем грозит загрязнение воды

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал Украинской службе Би-би-си, что на привозной воде всему низовью Днепра придется жить не меньше трех месяцев.

Вода в Днепре загрязнена настолько, что некоторые показатели превышают норму в 28 тысяч раз. «Поэтому запрещено купание, лов рыбы, нельзя пить эту воду, поить скот. Когда человек будет купаться в такой воде, потенциально может возникнуть заболевание», — сказал министр.

Во время наводнения затопило несколько кладбищ, скотомогильник, где в советские времена закапывали погибший от сибирской язвы скот, и множество выгребных ям во дворах частных домов. Власти пока не комментируют опасность сибирской язвы, а экологи опасаются, что ее споры попадут в Днепр и Черное море.

Вспышка холеры — еще одна из вероятных опасностей, тем более что эта болезнь характерна для низовья Днепра. «Холера распространяется через фекалии, которые попадают в воду. Все же размыто, канализацию снесло. Вода там сейчас — это сильно разведенные фекалии из туалета», — сказал Би-би-си эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов.

Сообщалось, что возбудителя холеры в воде уже обнаружили, но официально ни одного случая заболевания не зафиксировано: впрочем, в условиях стихийного бедствия фиксировать такие вещи затруднительно.

Среди других рисков — дизентерия, сальмонеллезы (включая брюшной тиф), гепатиты А и Е, считает Фаворов.

Автор фото, Alexey Konovalov/TASS

«Многое зависит от того, как мы будем соблюдать противоэпидемические нормы, — сказал министр Ляшко в интервью. — Если нигде не будет нарушений санитарных норм, люди будут придерживаться рекомендаций, нам потенциально удастся пройти этот период без вспышек. Но риски этих вспышек огромны. Потому что соблюдать противоэпидемические условия, обработать пищевые продукты и другие вещи без питьевой воды в достаточном количестве проблематично».

Еще одна опасность — химикаты и удобрения со складов, которые тоже попали в воду. Химическое загрязнение нельзя убрать кипячением или фильтрацией, подчеркивает Фаворов. «Тяжелые металлы не выводятся из организма и с циркуляцией внутри тела разрушают почки. Пройдут годы, пока выяснится, что там люди пострадали от тяжелых металлов, — пояснил он. — Но люди считают, что если они вскипятят воду, то инфекции не будет. Это правда, не будет, но химические-то загрязнения остаются».

Фаворов считает, что пить только привозную воду жителям придется около полугода.

Центр экологических инициатив «Экодiя» напоминает, что кроме первичного загрязнения (то есть попадания в воду мусора, химикатов, сточных вод) существует и вторичное. Оно возникает в водоемах в результате нарушения слоев ила, где десятилетиями скапливались загрязняющие вещества.

Мины, мертвая рыба и новые наводнения

«Экодiя» предупреждает, что исчезновение плотины может привести к повторным наводнениям — во время сезонных паводков. «В результате подрыва Каховской ГЭС соответствующая плотина уничтожена, а следовательно, нивелирована защита объектов, находящихся ниже по течению. Поэтому есть риски повторного подтопления территорий, зависимых от регуляции со стороны Каховской ГЭС», — пишут экологи.

А еще вода принесла с собой мины, ведь Украина сейчас — крупнейшая заминированная территория мира.

Колоссальный вред нанесен и природе.

«Негативные последствия этого террористического нападения на живую природу будут видны на площади не менее 5000 квадратных километров», — считает Украинская природоохранная группа.

«В зоне затопления — 49 природных охраняемых территорий. Некоторые из них находятся выше по течению, то есть вокруг Каховского водохранилища. Сейчас они фактически осушены, а заповедные территории к югу от плотины в основном были сильно затоплены, в некоторых случаях более чем на 6 метров. Многие животные, исчезающие виды, виды, занесенные в Красную книгу, которые жили в этой зоне, — неизвестно, в каком состоянии они сейчас находятся», — сказал Би-би-си представитель Greenpeace CEE в Киеве Денис Цуцаев.

В Каховском водохранилище, как и в нижней пойме Днепра, было одно из самых больших скоплений пресноводных промысловых видов рыб в Украине. На восстановление таких запасов потребуется минимум 7-10 лет.

Наводнение стало катастрофой для птиц — причем в период гнездования, когда птенцы еще не научились летать — и для млекопитающих. В том числе на виды, находящихся под угрозой исчезновения. Песчаный слепыш, например, не встречался в мире нигде, кроме юга Украины.

Уже поступают сообщения о мертвых креветках и рыбах на берегу моря в Одесской области. «По разным данным, 150, до 600 тонн нефти попало в воду, — отмечает Цуцаев. — И, конечно, все эти вещества очень токсичны для водных организмов. Они могут получить ожоги, они могут погибнуть из-за них».

Оценить масштабы вреда пока рано. «К сожалению, на данный момент совершенно невозможно сказать что-то с цифрами, — признает Цуцаев. — Мы все ждем, когда вода спадет, чтобы специалисты могли посетить район, сделать его безопасным, а затем оценить и подсчитать ущерб. Но, безусловно, это еще один огромный ущерб Украине, украинскому народу и украинской окружающей среде, который добавляется к уже огромной сумме, необходимой для восстановления Украины».