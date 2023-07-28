Саммит «Россия – Африка»: Москву призвали возобновить зерновую сделку с Украиной; фото с Пригожиным

Автор фото, Reuters

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41 минуту назад

Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси, прибывший в Санкт-Петербург на саммит «Россия — Африка» вместе с лидерами других стран этого континента, обратился с призывом к Владимиру Путину продлить зерновую сделку с Украиной.

«Необходимо найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны, уделяя при этом внимание всем вопросам, касающимся этой темы», — сказал Ас-Сиси на пленарном заседании второго саммита «Россия — Африка».

«Конечно, необходимо достичь консенсуса по вопросу зерновой сделки, зернового соглашения, как мы его называем, и учитывать все потребности тех стран, которые нуждаются в этом, а также последствия такой ситуации для многих стран и народов», — добавил он.

Россия вышла из зерновой сделки в середине июля и начала обстреливать ракетами черноморские порты Украины. Москва утверждает, что по условиям сделки Запад должен был облегчить доступ ее сельхозпродукции на мировые рынки, но не сделал этого.

Путин на саммите объявил, что Россия готова бесплатно отправить зерно шести странам Африки. По его словам, Россия могла бы поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрее по 25-50 тыс. тонн бесплатного зерна каждой в течение следующих 3-4 месяцев.

Все эти страны, за исключением Сомали, где продолжается тяжелый гуманитарный кризис, поддерживают дружеские отношения с Россией.

По «зерновой сделке» Украина за год экспортировала почти 33 млн тонн продовольствия, и исчезновение такого объема товара с рынка в результате разрыва Россией соглашения уже привело к росту цен на зерно — хотя они пока примерно в два раза ниже, чем были на пике весной прошлого года, вскоре после нападения России на Украину.

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Египет же, как ключевой покупатель зерна, поставляемого по Черному морю, сильнее других зависит от глобальных скачков цен на этот товар.

Путин в ответ на жалобы африканцев на цены заявил, что рост цен — это результат ошибок Запада, допущенных им еще до начала войны в Украине.

Напав на Украину, Россия заблокировала ее черноморские порты, где хранилось около 20 млн тонн зерна, предназначенного на экспорт.

Украина — один из крупнейших в мире поставщиков подсолнечного масла, ячменя, кукурузы и пшеницы, и остановка ее экспорта привела к стремительному росту мировых цен на продовольствие.

Выходом из этого кризиса стала «зерновая сделка», которая была заключена в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН.

По ее условиям в Черном море создавался безопасный коридор для грузовых судов, везущих сельхозпродукцию из черноморских портов Украины.

Напоминание о мирном плане

Лидеры африканских стран на второй день саммита также воспользовались возможностью, чтобы попросить Путина принять предложенный ими план мирного урегулирования конфликта с Украиной.

В этом плане содержится призыв к Москве и Киеву соблюдать взаимный суверенитет, немедленно приступить к мирным переговорам и возобновить ту саму зерновую сделку.

Путин уверяет, что Москва внимательно изучает этот план, в то время как Владимир Зеленский исключил любую договоренность с Москвой до тех пор, пока она контролирует захваченные украинские территории.

Анализ: Россия становится токсичной — но не для всех

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Георгий Эрман

Украинская служба Би-би-си

На второй саммит Россия-Африка в Кремле возлагали большие надежды.

Прежде всего, Кремль хотел этим большим мероприятием показать миру, что Россия остается одним из видных геополитических игроков и способна представлять интересы стран так называемого «глобального Юга». Особенно в тех случаях, когда речь идет об их недовольстве нынешним международным порядком.

Много месяцев представители России пытались зазвать на саммит как можно больше лидеров африканских государств. Но эти усилия принесли скромные результаты: успеха, сравнимого с 2019 годом, когда первый саммит Россия-Африка посетили президенты и премьеры 45 из 54 африканских государств, добиться так и не удалось.

В Санкт-Петербург прибыли 17 африканских лидеров, в том числе — президенты влиятельных в своих субрегионах Египта, ЮАР и Сенегала, старожилы африканской политики из Камеруна, Конго и Уганды, которые правят еще со времен холодной войны, а также молодые лидеры хунт из Мали и Буркина-Фасо и главы правительств Эфиопии, Алжира и Марокко.

Другие страны были представлены делегациями, которые возглавляли министры или послы, а пять стран Африки вообще уклонились от участия в саммите.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что в этот раз гостей высшего уровня на саммите оказалось меньше «из-за рабочих планов» африканских лидеров, а также якобы из-за давления США, Франции и других западных стран.

Как сказали Би-би-си в украинском Центре изучения Африки, на деле для ряда стран континента сотрудничество с Россией постепенно становится токсичным.

По Африке ударил выход России из черноморского зернового соглашения, благодаря которому во второй половине 2022 года начали снижаться цены на зерновые. Сейчас они снова повышаются.

Ни одна из африканских стран не готова ввести санкции против России или разорвать сотрудничество с ней. Но большинство африканских лидеров не приехали на саммит под руководством Владимира Путина, который проигнорировал призывы Африки сохранить зерновую сделку, пытается военным путем изменить границы соседнего государства, и на которого выписал ордер Международный уголовный суд.

Символичным, например, выглядит отсутствие на саммите президента Анголы Жоау Лоренсу. Эта страна десятилетиями сотрудничала с СССР и затем Россией, в том числе в военной сфере. Но Лоренсу в прошлом году заявил, что его страна не признает аннексию Россией четырех регионов Украины.

«Мы были жертвой агрессии извне, со стороны режима апартеида (ЮАР до 1994 года). Мы боролись против интервентов, мы понимаем, что все другие народы имеют такое же право это делать», — сказал президент Анголы журналистам.

Не секрет, что многие африканские политики хотели бы, чтобы война России с Украиной вообще оказалась просто ночным кошмаром, которого не было наяву.

Если бы между Украиной и Россией был мир, удалось бы избежать роста цен на продовольствие и новых социальных кризисов в Африке, западные страны и международные финансовые организации могли бы уделять Африке больше внимания и выделять финансирование именно на решение африканских проблем.

Но Путин не продемонстрировал ни малейшего желания идти навстречу африканским странам, которые призывают к возрождению зернового соглашения.

«Вагнер» в Африке

Автор фото, ВВС Подпись к фото, Фреди Мапука и Евгений Пригожин на полях саммита в Санкт-Петербурге

Как раз когда открывался саммит «Россия — Африка» в Петербурге, связанные с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным телеграм-каналы опубликовали его фото с представителем Центральноафриканской республики Фредди Мапукой и еще одно — с главой телеканала Afrique Media TV (его фамилия не указывалась).

Как поясняет эксперт службы мониторинга Би-би-си Беверли Очиенг, Фредди Мапука — начальник службы протокола президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры. Он нечасто появляется в новостях, но Мапука — довольно влиятельный человек, принадлежащий к политической элите; его отец был известным политиком в ЦАР.

Afrique Media TV также играет очень важную роль: считается, что это СМИ финансируется Евгением Пригожиным, он как минимум три раза давал им интервью. Телеканал был основан в 2014 году (по крайней мере, согласно информации в YouTube), его владелец — не очень известный человек, и по словам Беверли Очиенг, она впервые увидела его лицо на этой фотографии с Пригожиным.

Еще до своего мятежа (а именно 7 мая) Пригожин рассказывал каналу, что наемники ЧВК «Вагнер» будут более эффективными помощниками властей ЦАР, чем миротворческая миссия ООН. ЧВК «Вагнер» не раз обвиняли в распространении дезинформации о миротворцах ООН.

После июньского мятежа Пригожин дважды заверял власти ЦАР, что «Вагнер» продолжит их поддерживать.

Afrique Media — по сути, рупор российской (и в некоторой степени пропригожинской) пропаганды. Телеканал работает из Камеруна и доступен через спутник (хотя и с не очень хорошим сигналом), в YouTube и фейсбуке. В Западной Африке у него, судя по всему, довольно большая аудитория — то есть, это площадка, где Пригожин может продвигать свою повестку.

В богатой алмазами ЦАР находится несколько сотен наемников «Вагнера», которые помогают правительству бороться с повстанческими группировками.

На прошлой неделе Великобритания ввела санкции в отношении двух руководителей операций «Вагнера» в ЦАР, обвинив их в пытках и убийствах мирных жителей.

Это первое подтвержденное фото Пригожина в России после неудавшегося июньского мятежа. Его встреча с Мапукой состоялась в отеле Trezzini Palace в Санкт-Петербурге, подтвердила BBC Verify.