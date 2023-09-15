Литва лишила гражданства свою самую титулованную фигуристку

Автор фото, Mikhail Japaridze/TASS Подпись к фото, Дробязко в образе черного лебедя в ледовом шоу Навки «Лебединое озеро» в 2021 году (белым лебедем была Навка)

52 минуты назад

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении литовского гражданства 51-летней фигуристки Маргариты Дробязко.

Аннулировать гражданство Дробязко попросило МВД страны, заявив, что фигуристка не осуждала войну в Украине и участвовала в ледовом шоу Татьяны Навки.

Ранее, как отмечает издание Delfi, Науседа заявил, что аргументы Дробязко «о том, что она несет свет культуры и добра», для него «с трудом сочетаются с тем «светом», который российские солдаты несут своими сапогами на территории Украины».

В конце июля министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к Науседе с заявлением об аннулировании гражданства Дробязко.

В МВД Литвы отмечали, что Дробязко поддерживает личные и профессиональные связи с фигуристкой и женой пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Татьяной Навкой и другими попавшими под санкции лицами, а также владеет имуществом в аннексированном Россией Крыму.

Кроме того, указывали в ведомстве, Дробязко не выступала с осуждением войны в Украине, а ее участие в ледовых шоу Навки «способствует продвижению образа России как великой страны».

Накануне Дробязко опубликовала в соцсетях обращение к парламенту Литвы, в котором хоть и назвала войну в Украине «трагедией для миллионов людей и семей», но подчеркнула, что имеет право не озвучивать публично свою политическую позицию, если «не может, не хочет и не готова это сделать».

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Гражданство Литвы Дробязко получила в 1993 году в виде исключения — в рамках специальной процедуры за заслуги перед литовским спортом и популяризацию страны.

51-летняя Дробязко – тринадцатикратная чемпионка Литвы, двукратная призерка чемпионатов Европы и призерка чемпионата мира в танцах на льду.

Фигуристка родилась в Москве, но после распада СССР выступала за Литву вместе с Повиласом Ванагасом. Его вместе с Дробязко в 2022 году лишили государственных наград за выступление на шоу Навки в Сочи.

«Я не сомневаюсь, что эта пара танцоров на льду была отличными спортсменами. Но свои заслуги перед литовским государством, за которые их оценили еще в 2000 году, они стерли циничным поступком», – заявил тогда Науседа.

В этом году литовский парламент принял поправки, которые позволяют лишить литовского гражданства человека с двойным гражданством, если он публично выражает поддержку государству, угрожающему интересам безопасности Литвы или ее союзников.