Умер первый президент независимой Молдовы Мирча Снегур

Автор фото, Kucharz/ullstein bild via Getty Images Подпись к фото, Мирча Снегур

52 минуты назад

Первый президент независимой Молдовы Мирча Снегур умер в возрасте 83 лет. Последние годы он серьезно болел.

Президент страны Майя Санду выразила соболезнования его родным и близким и предложила объявить 16 сентября национальный траур.

«Господин Снегур пережил исторические времена и играл важную роль в продвижении независимости, свободы и суверенитета Республики Молдова. Мирча Снегур останется в нашей памяти, как человек, который стоял у колыбели независимости Республики Молдова», — написала она.

В августе 1989 года, будучи председателем президиума Верховного Совета Молдавской ССР, Снегур стоял за инициативой сделать румынский язык официальным государственным языком страны.

3 сентября 1990 года Верховный совет назначил Мирчу Снегура президентом Республики Молдова. Он занимал этот пост до 1 декабря 1996 года, когда проиграл выборы пророссийскому кандидату Петру Лучинскому.

Бывший коммунист, ставший прозападным либералом, Снегур провозгласил независимость от Москвы 27 августа 1991 года, во время распада тогдашнего Советского Союза.

Он был президентом во время вооруженного конфликта с сепаратистами Приднестровья в 1992 году и подписал соглашение о перемирии с тогдашним президентом России Борисом Ельциным.

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Независимость Приднестровья не признана на международном уровне. Россия по-прежнему держит там небольшой военный контингент, называя его «миротворцами».

В марте 2022 года, через несколько дней после того, как Россия развязала полномасштабную войну против соседней Украины, Снегур дал интервью «Радио Свободная Европа», в котором провел параллель между событиями вокруг Приднестровья и действиями Кремля против Украины, добавив, что Киев столкнулся с проблемой гораздо большего масштаба.

Он также предупредил, что из-за этой войны Молдова тоже находится в потенциальной опасности.

Война обернулась для Молдовы огромным по сравнению с ее населением потоком беженцев и резким ростом цен на энергоносители и вообще стоимости жизни, однако пророссийские политические силы, пользовавшиеся большим влиянием все годы независимости, оказались в значительной степени маргинализированы.