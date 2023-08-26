Скандал с поцелуем продолжается: глава испанской федерации футбола временно отстранен, федерация обвиняет жертву поцелуя во лжи

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13 минут назад

Скандал с поцелуем в финале женского чемпионата мира по футболу принял неожиданный оборот: в субботу испанская федерация футбола (RFEF) пригрозила судебным разбирательством футболистке сборной Испании Дженни Эрмосо за ее «ложные» показания относительно поцелуя.

Скандал продолжается уже неделю. В прошлое воскресенье после победы сборной Испании над сборной Англии президент испанской футбольной федерации Луис Рубиалес прямо на трибуне поцеловал в губы нападающую испанок Дженнифер (Дженни) Эрмосо.

Рубиалес подвергся шквалу критики за свой поступок. ФИФА начала в отношении него дисциплинарное разбирательство и в субботу приняла решение о его временном отстранении с поста.

Ранее некоторые испанские политики и спортсмены предлагали ему уйти добровольно в отставку.

Ожидалось, что он сделает это в пятницу, но на экстренном заседании федерации футбола Испании он весьма эмоционально сообщил, что не собирается этого делать и намерен отстаивать свое доброе имя в суде.

Что произошло дальше, неясно, но в субботу утром федерация неожиданно заявила, что заявления самой Эрмосо, а также сделанные ее окружением от ее имени являются ложью, и чиновники якобы готовы это доказать.

В федерации говорят, что определенно намерены защитить честь своего президента, каким бы сложным ни был путь официального разбирательства.

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Луис Рубиалес с самого начала утверждал, что поцелуй был взаимным и что это произошло в эйфории победы и с согласия Эрмосо.

По его словам, он спросил, можно ли ее чмокнуть, и она ответила «ок». Кроме того, утверждает Рубиалес, именно она стиснула его в объятиях и приподняла.

Однако 33-летняя Дженни Эрмосо заявила накануне, что никакого согласия на поцелуй не давала и не прижимала его к себе. Она считает себя жертвой неподобающих действий сексуального характера.

80 испанских игроков, включая всю женскую сборную, объявили о намерении бойкотировать матчи за национальную команду, пока не сменится руководство федерации.

Между тем испанская федерация футбола опубликовала на своем сайте серию фотографий, которые, по их мнению, доказывают, что Рубиалес говорит правду, и физический контакт был инициирован футболисткой.

Федерация угрожает судом не только Эрмосо, но всем, кто способствовал очернению репутации президента.

Также она выпустила заявление относительно тех, кто намерен бойкотировать игры.

«RFEF уважает, как и всегда, решения игроков относительно участия или неучастия в международных матчах в составе сборной Испании, хотя очевидно, что это обязательно для игроков, которых вызвали [на игру], - говорится в заявлении.

Кроме того, незадолго до того, как стало известно о его отстранении, Луис Рубиалес заявил, что намерен продлить контракт и повысить зарплату главному тренеру футбольной женской сборной Испании Хорхе Вильде, который недавно тоже оказался в центре скандала.

Перед началом ЧМ как минимум 15 футболисток потребовали его отставки, выразив недовольство его обращением.

Теперь будущее Вильды, как и самого Рубиалеса, неизвестно.

Позиция властей: покончить с мачо

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«То, что мы увидели сегодня на ассамблее федерации, неприемлемо, - написала второй вице-премьер правительства Иоланда Диас в социальной сети X (ранее – Twitter), ранее известной как Twitter. - Правительство должно действовать и принять срочные меры: с безнаказанностью за действия в стиле мачо покончено».

Судя по настрою Рубиалеса и поддержавшей его федерации, он будет оспаривать решение ФИФА в суде.

По словам Диас, правительство уже предпринимает меры, чтобы не позволить Рубиалесу уйти от ответственности.