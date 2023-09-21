Пресса США о визите Зеленского: мятежные республиканцы блокируют помощь и требуют отчета о потраченных деньгах

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В этом году визит Зеленского в США проходит в более сложной обстановке

30 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский с понедельника находится в США. В среду он выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН, в четверг выступает перед американским Конгрессом, а затем встречается с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

По сообщению агентства Reuters, во время визита Зеленского Байден объявит об очередной пакете военной помощи Украине — в размере 325 млн долларов, включающем кассетные боеприпасы.

Как сообщил журналистам координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, Байден хочет услышать от Зеленского его оценку ситуации на фронте, поскольку приближается уже вторая осень войны.

По словам Кирби, ожидается, что Байден обсудит с Зеленским потребности ВСУ. Однако, как сообщает CNN, армейские тактические ракетные системы большой дальности ATACMS, возможно, не войдут в новый пакет вооружений.

В беседе с корреспондентом CNN Вольфом Блитцером Зеленский сказал, что это будет «разочарованием», но, по словам Кирби, поставка ATACMS не исключена.

Выступая во вторник на CNN, Зеленский заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп должен поделиться своим планом мирного урегулирования на Украине.

Трамп ранее говорил, что может закончить войну за 24 часа, но Зеленский предупредил, что не примет ни одного предложения, которое предполагало бы передачу России части украинской территории.

«Он может публично поделиться своей идеей сейчас, чтобы не терять время, не терять людей, и сказать: моя формула — остановить войну, остановить всю эту трагедию, остановить российскую агрессию», — сказал Зеленский в интервью CNN.

Однако, как отмечают американские обозреватели, визит украинского президента проходит в сложной политической обстановке.

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Год назад Зеленского встречали в Конгрессе совсем иначе, замечает обозреватель CNN Лорен Фокс. Демократы тогда контролировали Палату представителей, и общественная поддержка финансирования военных действий на Украине была выше.

«Когда Зеленский выступал с просьбой о выделении дополнительных средств и оружия на совместном заседании Конгресса, его встречала переполненная палата представителей, члены которой, одетые в желто-голубое, стоя приветствоали его в поддержку Украины, — пишет она. — Теперь украинский президент вернется в Конгресс к новому спикеру, столкнувшемуся с мятежом справа, еще не обещавшему помощь Украине в будущем и которому предстоит соотнести свое собственное политическое будущее с будущим Украины в видении Зеленского».

Обозреватель New York Times Карун Демирджян напоминает, что визит Зеленского проходит как раз в то время, когда десятки республиканцев выступают против пакета военной и гуманитарной помощи Украине на сумму в 24 млрд долларов, которую запрашивает Байден.

Сенате лидер демократического большинства Чак Шумер организовал закрытое заседание для всех 100 сенаторов, на котором выступит Зеленский в четверг во время его визита на Капитолийский холм.

Однако спикер Конгресса Кевин Маккарти отказался созвать форум для выступления Зеленского перед членами Палаты представителей.

Хотя, как ожидается, Маккарти и встретится с Зеленским в частном порядке, его решение не организовывать встречу, на которой украинский президент мог бы напрямую обратиться к рядовым законодателям, подчеркивает глубокие разногласия между республиканцами по поводу дальнейшей помощи США Киеву, отмечает Демирджян.

«Вместо того, чтобы расстелить красную ковровую дорожку для украинского президента, Маккарти, еще несколько месяцев назад решительно заявлявший о своей приверженности Киеву, теперь говорит, что Зеленский должен убедить его в том, что поддержка борьбы с Россией стоит денег и времени Конгресса», — пишет она.

«Избран ли Зеленский в Конгресс? Является ли он нашим президентом? Я не думаю, что должен брать на себя какие-то обязательства, — сказал Маккарти журналистам во вторник. — Где отчетность за уже потраченные деньги? Каков план победы? Я думаю, что американская общественность хочет знать именно это».

В июне Маккарти заявил, что выступает против выделения дополнительных средств на поддержку Украины, а на днях поддержал разработанную консервативными и умеренными республиканцами программу расходов, не предусматривающую выделения дополнительных средств на оказание помощи Киеву.

«Первое, что я вам скажу, — это то, что в Палате представителей сейчас нет денег на Украину, — заявил CNN Байрон Дональдс, консервативный член Фракции свободы Палаты представителей от штата Флорида. — Откровенно говоря, сейчас не лучшее время для присутствия здесь Зеленского. Такова реальность».

Еще один консерватор, депутат от Техаса Чип Рой, сказал CNN: «Когда Зеленский приезжал сюда в последний раз? Прямо перед выделением денег. Вы думаете, это совпадение? Я не думаю. Вот почему эта игра в Украину должна быть прекращена».

Как отмечает Лорен Фокс, несмотря на снижение уровня общественной поддержки, на Капитолийском холме обе партии в целом по-прежнему поддерживают финансирование Украины. Однако именно от Маккарти зависит, будет ли законопроект вынесен на обсуждение.

Спикер заявил, что не хочет, чтобы финансирование было включено в краткосрочный законопроект о расходах – по его мнению, это должен быть отдельный вопрос. Однако время не терпит: по данным CNN, ожидается, что кошелек США, предназначенный для финансирования Украины, может опустеть уже к концу года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спикер Конгресса Кевин Маккарти ранее активно поддерживал Киев, но теперь выступает против выделения дополнительных средств Украине

Одним из самых сложных вопросов, с которым Зеленский столкнется в четверг на Капитолийском холме, будет разговор о том, почему ему нужна помощь США, почему ее пока недостаточно и как долго, по его мнению, он будет рассчитывать на эту поддержку, поскольку в обществе назревает усталость от военных действий, пишет Фокс.

Опрос CNN, проведенный в августе, показал, что большинство американцев выступают против выделения дополнительных средств на Украину, а среди республиканцев эта цифра достигает 71%.

На Капитолийском холме все еще существует сильная коалиция республиканцев, поддерживающих финансирование Украины, но, по их мнению, Байден мог бы сделать больше для того, чтобы донести до общественности важность военной помощи Украине, и заодно и рассказать членам Конгресса, как и с каким успехом используются выделяемые ими деньги.

«Последствия прекращения помощи Украине огромны, — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм из Южной Каролины. — Это приведет не к уменьшению, а к увеличению числа войн. Это разрушит существующий мировой порядок, который приносил пользу всему миру. Поэтому я не могу не согласиться со своими коллегами, которые говорят, что Украина не имеет для нас никакого значения. Она имеет большое значение».

В статье для Los Angeles Times профессор международных отношений Государственного университета Сан-Диего Михаил Алексеев отмечает, что и многие украинцы начинают сомневаться в том, как долго США и другие союзники будут их поддерживать.

Встреча в Белом доме дает шанс вселить больше уверенности в поддержку США, считает он. Байден мог бы успокоить украинцев на нынешнем этапе войны, разрешив Украине приобрести ракетный комплекс наземного базирования компании Lockheed Martin.

Администрация Байдена должна также более активно взаимодействовать с Конгрессом в деле поддержки Украины и продолжать процесс разблокирования замороженных российских активов, чтобы передать их Киеву. Эти активы, напоминает Алексеев, оцениваются примерно в 300 млрд долларов, что более чем в 10 раз больше суммы помощи Украине, которую администрация Байдена запрашивает у Конгресса на следующий год.

Для получения этих средств потребуется преодолеть множество юридических препятствий, однако это позволит избежать политических дебатов в Конгрессе по поводу расходов налогоплательщиков.

США также могут привлечь другие страны, например Индию и Мексику, к оказанию военной и экономической поддержки Украине, включая инвестиции в создание рабочих мест на бывших оккупированных территориях.