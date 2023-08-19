Завершается женский чемпионат мира по футболу. Вот что о нем нужно знать

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сборная Австралии проиграла англичанкам в полуфинале, но все равно стала самой любимой национальной командой всей страны

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час назад

В воскресенье, 20 августа, завершится женский чемпионат мира по футболу в Австралии и Новой Зеландии. В финале (он начнется в 13.00 по московскому времени) сыграют сборные Англии и Испании — ни та ни другая проходящие с 1991 года чемпионаты мира еще не выигрывали. Женский футбол, конечно, отстает от мужского в смысле статуса, это и сейчас полупрофессиональный спорт, но ЧМ-2023 — кульминация интереса к нему. И в этом виде спорта только сейчас все начинается по-настоящему.

Как прошел этот чемпионат мира

32 команды (восемь из них впервые в своей истории) играли в июле и августе на десяти стадионах в девяти городах Австралии и Новой Зеландии. Все это — новые рекорды: в первом женском чемпионате мира по футболу принимали участие только 12 команд.

Чемпионат побил и многие рекорды по посещаемости, средняя составила около 29 тыс. зрителей на матче. Разброс от 75 тыс. человек на полуфинале между Австралией и Англией до 6,5 тыс. на матче группового этапа между Португалией и Вьетнамом в новозеландском городке Гамильтон.

Всего на стадионы (без учета матча за 3-е места и финала) пришли 1,85 млн зрителей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Несколько матчей женского ЧМ в новозеландском Окленде прошли при полном аншлаге

Такой телевизионной аудитории у женского футбола тоже еще не было: общенациональные рекорды были побиты в Австралии, Колумбии, Китае, Германии. В Новой Зеландии первый матч с участием национальной команды смотрели 39% зрителей — таких цифр здесь не было и у мужского футбола.

18 августа президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат оправдал и превзошел все ожидания функционеров. Он говорил, что когда было принято решение о расширении количества стран-участниц с 24 до 32, многие сомневались в этом, опасались, что это приведет к неравенству уровня команд и разгромному счету в некоторых матчах типа 15-0. Но этого не случилось.

Действительно, большинство игр чемпионата прошли в равной борьбе. Более того, из своих групп не смогли выйти явные фаворитки — Германия и Бразилия. Четырехкратные чемпионки мира из США проиграли в ⅛ финала сборной Швеции.

Обе команды-финалистки — Англия и Испания — поборются за золотые медали впервые в своей истории.

Станет ли женский футбол таким же популярным, как мужской?

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Если только в перспективе, не сразу — по объективным на то причинам.

У женского футбола нет таких традиций, как у мужского — и для консервативной аудитории это имеет значение. Женщинам пока нечего противопоставить тому, что в мужской игре первые команды были созданы еще в XIX веке, а рассказы о том, как отец семейства однажды видел игру Пеле или Льва Яшина передаются из поколение в поколение — и тоже, в основном, по мужской линии.

Клубный женский футбол далеко не так развит, не во всех странах-участницах ЧМ-2023 есть постоянные внутренние чемпионаты. У более половины футболисток нет профессиональных контрактов, они взяли отпуска, чтобы приехать в Австралию и Новую Зеландию.

Как следствие, в женском футболе нет суперзвезд — таких, как Лионель Месси и Криштиану Роналду у мужчин, например.

На этом чемпионате мира свою карьеру закончила одна из самых известных современных футболисток — Меган Рапино из США. Она дважды выигрывала чемпионаты мира, один раз Олимпийские игры и получала женский «Золотой мяч». Но читатели спортивных новостей все равно знают ее в первую очередь как борца за гендерное равенство и яростную противницу Дональда Трампа.

Но есть один нюанс, который будет сокращать разрыв между женским футболом и мужским со скоростью год за три. Дело в том, что, согласно исследованиям ФИФА и независимых аналитиков, аудитория мужского футбола пополняется медленно и еще медленнее молодеет. Футбол проигрывает в своем динамизме и умении захватить многим современным развлечениям, таким, как компьютерные игры, например.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Аудитория женского футбола отличается от мужского: на стадионы спокойно ходят дети и молодые родители

Футбольные функционеры настаивают на смене правил игры, чтобы сделать ее мобильнее. Пытались создать Суперлигу, где играли бы только топ-команды. Все это оказалось неубедительным.

А замеры аудитории женского футбола показали, что его смотрят семьи с маленькими детьми и подростки 9-12 лет, особенно, девочки — далеко не те люди, которых можно легко уговорить прийти на набитый стадион или хотя бы посмотреть брутальный мужской футбол по телевизору.

В ФИФА поняли, что это их шанс, и начали действовать.

Что делает ФИФА для женского футбола

На пресс-конференции 18 августа президент ФИФА Джанни Инфантино был очень доволен. Он заявил, что женский ЧМ-2023 принес более 570 млн долларов, стал безубыточным (для сравнения мужской чемпионат-2022 в Катаре принес ФИФА 10,5 млрд долларов).

При этом ФИФА установил рекордные призовые выплаты для участниц чемпионата мира в Австралии и Новой Зеландии. Их общий фонд составил 110 млн долларов (по сравнению с 440 млн долларов у мужчин).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент ФИФА Джанни Инфантино обещает равный призовой фонд мужским и женским сборным - с 2027 года

Воскресные чемпионки из Англии или Испании получат 4 млн долларов на команду, финалистки 2,6 млн, а команды даже не вышедшие из группы — по 750 тыс. долларов.

Инфантино не исключил, что на следующем ЧМ-2027 призовой фонд для мужчин и женщин будет одинаковым.

«Я говорю всем женщинам — и вы меня знаете как отца четырех дочерей — у вас есть силы все изменить, у вас есть силы убедить нас, мужчин, что мы должны сделать для вас, а чего нет», — произнес Инфантино. На эти слова отреагировала норвежская футболистка Ада Хегерберг. «Работаю над небольшой презентацией, как правильно убеждать мужчин. Кто со мной?» — сыронизировала она в твиттере.

Футболистки и сами борются за свои права: сборные США и Канады добились (не без участия суда и забастовок), чтобы национальные федерации им платили те же деньги, что и мужчинам. На клубном уровне женщины пока не могут требовать тех же денег, что и мужчины, но на уровне сборных более чем — женская команда из США выигрывала чемпионат мира трижды, мужчины лишь однажды выходили в четвертьфинал.

* * *

На финал чемпионата мира прилетит королева Испании Летиция. Члены британской королевской семьи не поедут, и их за это критикуют таблоиды.

Австралийские медиа называют свою сборную (ее прозвище «Матильды» в честь одноименной песни — неофициального гимна страны) самой любимой сборной командой во всех видах спорта. Никто не ожидал, что она сможет добраться до полуфинала.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сборная Испании готовится к финалу и надеется, что после него футбол полюбят еще тысячи девочек

Похожий ажиотаж и в Новой Зеландии. «Мы никогда не видели ничего подобного раньше и понимаем, что, вероятно, больше не увидим ничего подобного», — говорил Би-би-си спортивный обозреватель New Zealand Herald Майкл Берджесс.