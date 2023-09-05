Власти Кубы сообщили о раскрытии сети, вербовавшей кубинцев для участия в войне в Украине на стороне России

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час назад

Власти Кубы сообщили о раскрытии преступной сети по торговле людьми, участники которой принуждали кубинских граждан воевать на стороне России в Украине, сообщило Министерство иностранных дел Кубы.

«Министерство внутренних дел выявило и ведет работу по нейтрализации и ликвидации сети торговли людьми, действующей из России с целью привлечения проживающих там кубинских граждан и даже некоторых проживающих на Кубе в ряды вооруженных сил, которые участвуют в военных операциях в Украине. Попытки такого рода были нейтрализованы, а в отношении лиц, причастных к этой деятельности, возбуждены уголовные дела», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что «враги Кубы пытаются очернить имидж страны и представить ее соучастницей действий, которые мы решительно отвергаем».

«Куба занимает твердую и четкую историческую позицию против наемничества и играет активную роль в ООН в осуждении этой практики, — говорится в заявлении министерства. — Куба не участвует в войне в Украине. Она решительно действует и будет действовать против тех, кто принимает участие в любой форме торговли людьми с целью вербовки наемников, чтобы кубинские граждане использовали оружие против какой-либо страны».

Министр иностранных дел Бруно Родригес в своем сообщении в соцсети X (бывшем твиттере) отметил: «Мы действуем против этих попыток силой закона».

Российские власти это заявление пока не комментировали.

Агентство Reuters напоминает, что в конце мая газета «Рязанские ведомости» сообщала о том, как несколько кубинских граждан, проживавших в Рязани, подписали контракты с Минобороны России и отправились воевать в Украину.

«Сегодня из пункта отбора на военную службу по контракту отправились служить в российскую армию несколько граждан Республики Куба. По их словам, кубинцы хотят помочь нашей стране выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции, и некоторые из них в дальнейшем хотели бы стать гражданами России», — писала газета.

Неизвестно, есть ли какая-то связь между этим сообщением и заявлением кубинского МИД.

Не только кубинцев

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В прошлом году стало известно, что российское правительство через ЧВК «Вагнер» вербовало сирийцев для участия в боевых действиях в составе российских войск в Украине. По сообщениям, тысячи людей по всей территории охваченной войной Сирии выразили заинтересованность в участии в боевых действиях.

Как сообщал американский Институт изучения войны (ISW), в марте 2022 года Кремль заявил о готовности принять на Украине «16 тысяч ближневосточных» бойцов, которые будут развернуты вместе с российскими войсками, и опубликовал кадры подготовки сирийских бойцов к переброске на Украину.

Многочисленные сирийские новостные издания и пользователи социальных сетей тогда утверждали, что российские силы выявляют и вербуют сирийских боевиков, готовых воевать на Украине по полугодовым контрактам.

В июле 2022 года Евросоюз добавил в санкционный список 10 граждан Сирии, обвинив их в вербовке наемников для боевых действий на стороне российских войск.

В июне сообщалось о гибели гражданина Ирака, воевавшего в составе ЧВК «Вагнер» в Украине.

Погибший — Аббас Абутар Витвит — был завербован в российской тюрьме. Ему обещали смягчение приговора после службы на передовой.

Согласно судебным документам, с которыми тогда ознакомилось агентство Reuters, в июле 2021 года суд в Казани приговорил Витвита к четырем с половиной годам лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков.

На момент вынесения приговора Витвит был студентом первого курса одного из технических университетов России.

«Важный союзник»

После вторжения России в Украину Куба стала одним из немногих активных сторонников Москвы в Латинской Америке, что Кремль явно оценил. Вместе с ней Россию поддерживают Венесуэла, Никарагуа и Боливия.

Во время недавнего визита кубинской делегации высокого уровня в Москву государственные СМИ цитировали слова министра обороны России Сергея Шойгу: «Без сомнения, Куба была и остается самым важным союзником России в регионе».

Хотя кубинское правительство и официальные СМИ в основном используют риторику Москвы в отношении российского вторжения, однако в ООН представители Гаваны неоднократно предпочитали воздерживаться, а не поддерживать позицию Кремля.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российский «Перекоп» в гавани Гаваны, 11 июля 2023 года

Летом министр обороны Кубы Альваро Лопес Миера посетил Москву для переговоров со своими российскими коллегами, в том числе с Сергеем Шойгу.

Шойгу заявил, что «Куба была и остается важнейшим союзником России в Карибском регионе», и подчеркнул, что Москва «готова оказать помощь Острову Свободы и подставить плечо нашим кубинским друзьям».

Заместитель министра иностранных дел Кубы Херардо Пеналвер в ответ назвал две страны «стратегическими союзниками», сотрудничающими против «односторонних принудительных мер» Вашингтона.

Россия обязалась поставлять на Кубу нефть и различные промышленные товары. По некоторым оценкам, в этом году Москва уже поставила Гаване нефти на сумму более 160 млн долларов.

Куба теперь принимает прямые рейсы из России (полеты были приостановлены после вторжения в Украину) и присоединилась к платежной системе «Мир».

В начале июля российский учебный военный корабль Балтийского флота «Перекоп» с сотней курсантов на борту отправился с визитом на Кубу, доставив на остров гуманитарную помощь и различное оборудование.

Военные связи между Москвой и Гаваной явно призваны бросить вызов США, продемонстрировать, по словам кубинского президента Мигеля Диаса-Канеля, «безоговорочную поддержку» в «столкновении России с Западом». Хотя в 2014 году при президенте Обаме отношения США с Кубой начали налаживаться, администрации Трампа и Байдена вернулись к политике изоляции режима.

В апреле прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Венесуэлу, Никарагуа, Кубу и Бразилию. В марте Кубу также посетили секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин.