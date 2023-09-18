Шоумена и конспиролога Рассела Брэнда обвинили в насилии и домогательствах. Он считает это заговором

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27 минут назад

В Великобритании разгорелся большой скандал, связанный с сексуальным насилием и домогательствами. Две газеты и один телеканал, проведя расследование, пришли к выводу, что известный британский шоумен Рассел Брэнд причастен как минимум к четырем эпизодам изнасилования, домогательств и эмоционального насилия — в том числе по отношению к несовершеннолетним.

Кто такой Расселл Брэнд

Рассел Брэнд — стендап-комик, актер, теле- и радиоведущий, шоумен. Считается, что он заметно повлиял на современную поп-культуру.

Он вел радиопередачи, выступал на сцене, рассказывая, кроме прочего, о своей личной жизни и употреблении наркотиков. С телеканала MTV его уволили за то, что 12 сентября 2001 года, на следующий день после атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке, он пришел на работу в костюме, как он сам сказал, Усамы бен Ладена.

Вся его дальнейшая карьера также строилась на эксцентричности и юморе на грани — или за ней. К середине 2000-х Брэнд стал самым востребованным шоуменом Великобритании, вел церемонии вручения главных музыкальных премий.

В 2006–2008 годах работал на Radio 2 BBC, оттуда ушел тоже со скандалом: Брэнд и гость эфира отправили не пришедшему гостю оскорбительное голосовое сообщение. На тот эфир пожаловались около 40 тыс. человек, британский медиа-регулятор оштрафовал корпорацию на 150 тыс. фунтов.

В 2010-м Брэнд женился на поп-звезде Кэти Перри, через два года пара развелась.

В последние годы Брэнд стал настоящим фанатом теорий заговоров. На своем канале в ютубе (6,6 млн подписчиков) он рассказывал об искусственном происхождении ковида, о коррупции в администрации США и о том, что там работают «военные преступники», которые, помимо прочего, поставляют в Украину кассетные бомбы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Каждую неделю Расселл Брэнд рассказывает своим зрителям о конспирологических теориях

Последнее интервью на его канале — с уволенным с телеканала Fox News телеведущим Такером Карлсоном, тоже сторонником теорий заговоров.

В чем обвиняют Рассела Брэнда

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Совместное расследование провели издания Times, Sunday Times и телеканал Channel 4. Им стало известно о четырех эпизодах насилия по отношению к женщинам со стороны Рассела Брэнда. Они, как утверждается, произошли в период с 2006 по 2013 годы.

Одна женщина утверждает, что Брэнд изнасиловал ее без презерватива в своем доме в Лос-Анджелесе, а затем не давал уйти. Женщина сразу обратилась в центр помощи жертвам насилия, ее история задокументирована.

Вторая женщина говорит, что Брэнд активно домогался ее, хотя на тот момент ей было всего 16 лет, и оскорблял ее.

Третья женщина рассказала журналистам, что Брэнд изнасиловал ее и затем угрожал подать в суд, если она посмеет кому-то рассказать об этом.

Четвертая женщина рассказала, что подвергалась физическому и эмоциональному насилию со стороны шоумена.

Их имена не называются.

При этом и основные героини расследования, и другие источники говорят, что такое отношение Брэнда к женщинам не было секретом, и что рассказанные случаи — верхушка айсберга.

Например, одна из героинь рассказала, что работала на телевидении и была свидетельницей разговоров его работников — они не хотели брать в команду шоу Рассела Брэнда девушек — чтобы он не приставал к ним. Другие собеседники рассказали, что шоумен мог раздеться прямо в студии и допускал оскорбительные высказывания в адрес коллег-женщин.

В редакции Times сообщили, что уже после публикации расследования в редакцию поступили сообщения о других случаях насилия со стороны Рассела Брэнда. Они будут изучены и проверены.

Что теперь будет с Расселом Брэндом

48-летний шоумен перед публикацией расследования записал видео, в котором категорически отверг все обвинения в его адрес. Он сказал, что будет разбираться в этом «очень-очень серьезном вопросе». А также допустил, что публикация является заговором — результатом скоординированной атаки прессы на него.

В полиции заявили, что знают о публикации и получили информацию, которая позволяет начать проверку случившегося. Полиция призвала всех жертв насилия обращаться в ним, где бы и как давно оно ни произошло.

Представляющий героинь расследования адвокат Алан Коллинз говорит, что женщины только сейчас поняли, что они не одни пострадавшие, и теперь им «нужно подумать, чем они хотят, чтобы все закончилось».

Корпорация Би-би-си заявила, что срочно изучит «все поднятые в расследовании вопросы» — в тот период, когда Брэнд работал в корпорации.

Аналогичные проверки начались на Channel 4 и в продюсерской компании Banijay UK, где работал шоумен.