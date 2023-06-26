ЧВК «Вагнер» сбила летающий командный пункт Ил-22. Что это за самолет?

Автор фото, Maxim Kuzovkov/TASS Подпись к фото, На снимке Ил-20, который хоть и отличается от Ил-22, внешне очень на него похож.

Автор, Павел Аксенов

Должность, Би-би-си

42 минуты назад

Мятеж ЧВК «Вагнер» 23–24 июня привел к потерям в российской военной авиации. Судя по открытым источникам, были сбиты три вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР, два ударных — Ка-52 и Ми-35, один военно-транспортный Ми-8, а также самолет Ил-22М — «воздушный защищенный пункт управления».

Информация о гибели самолета именно этого типа официально не подтверждена. Об этом сообщают российские журналисты и провоенные блогеры. Как сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team, возможно, 23 июня под Луганском был сбит еще один Ми-8МТПР, подробностей этого события в открытых источниках нет. Неясно также, сколько членов экипажей погибло.

В телеграм-каналах 24 июня появилась видеозапись, сделанная предположительно во время падения самолета, а также кадры, снятые на месте падения.

Если обломки на земле действительно принадлежат самолету, сбитому в субботу, то на одной фотографии виден относительно целый фрагмент хвостовой части, которая отвалилась еще в воздухе. Номер на ней — 75917 — принадлежит самолету Ил-22М с заводским номером 2964010105. В различных онлайн-сервисах его могут называть также Ил-18М-11 или Ил-22М-11.

Судя по фотоснимкам на различных авиационных сайтах, этот самолет был ранее замечен на военных аэродромах Иваново-Северный в районе города Иваново, а также Мигалово в Твери. Какой именно авиационной части он принадлежит, неизвестно.

На аэродроме в Иваново находится 2457-я база боевого применения самолётов дальнего радиолокационного обнаружения, к которой мог бы принадлежать Ил-22М, поскольку там было бы проще обслуживать электронную аппаратуру такого самолета. На аэродроме Мигалово базируется военно-транспортная авиация.

Воздушный КП

Ил-22М был самым ценным из потерянных аппаратов. В названии этого самолета иногда используется аббревиатура ВЗПУ — «воздушный защищенный пункт управления».

«Защищенность» в этом названии относится не к физической защите, а к каналам связи, устойчивым к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Этот самолет представляет собой воздушный командный пункт, с которого можно управлять войсками во время боевых действий. Поскольку этот пункт находится в воздухе, то его невозможно поразить оперативно-тактическими ракетами.

Второе достоинство самолета заключается в том, что с высоты проще обеспечить связь с боевыми частями на земле. Особенно — с фронтовой авиацией, которая летает на небольшой высоте, что осложняет связь.

Несколько пророссийских телеграмм-каналов утверждают, что сбитый самолет с начала полномасштабного военного конфликта выполнял задачи по ретрансляции радиосигнала, то есть работал как высотная антенна, связывая наземный КП с войсками.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Ил-22 был сделан на основе старого авиалайнера Ил-18

Однако никакого подтверждения этой информации из официальных источников нет. Поэтому исключать то, что на борту могли находиться офицеры, руководившие боевыми действиями на фронте, нельзя.

Ил-22 был создан в 1970-х годах. Для воплощения идеи воздушного командного пункта рассматривались несколько самолетов, среди которых были Ан-10, Ан-12 и Ил-18. Все они могли подолгу находиться в воздухе, но в конце концов выбор пал на удачный гражданский авиалайнер КБ Ильюшина.

Ил-18 был очень надежным самолетом, а главное, с 1958 по 1978 год их было построено довольно много. В 1970-х годах этот тип собирались постепенно снимать с гражданских авиаперевозок, и создать на его основе военный самолет было логично.

В результате на базе Ил-18 было разработано сразу несколько военных самолетов, среди которых, помимо Ил-22М, были также противолодочный Ил-38, разведчик Ил-20 (один из них был сбит сирийской ПВО в 2018 году) и самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП. Последний — одна из новых модификаций, он появился только во второй половине 2010-х годов.

Во время переоборудования с авиалайнеров полностью удаляли пассажирский салон и устанавливали специальную аппаратуру. В случае с Ил-22М в самолете также устанавливали рабочие места для комсостава.

Всего с 1970-х годов было выпущено или оборудовано около трех десятков Ил-22. Они постоянно модернизировались, и последняя программа, в рамках которой создавалась версия Ил-22 СУРТ (самолет управления и ретрансляции), проводится в настоящее время.

По данным справочника Military Balance 2022, в начале вооруженного конфликта в России было 12 самолетов Ил-22М и 10 Ил-22 (более старой модификации).

Как минимум, один самолет пострадал в ходе боевых действий. Российская газета «Московский комсомолец» писала в октябре 2022 года, что Ил-22 был обстрелян украинской ПВО и получил повреждения. Он смог вернуться на базу, но о его дальнейшей судьбе ничего не известно.

Вертолеты РЭБ

Два сбитых вертолета радиоэлектронной разведки — тоже довольно крупная потеря для российской авиации.

Вертолеты Ми-8МТПР-1 — одна из новейших разработок российского ВПК. Эти аппараты оснащены системой радиоэлектронной борьбы «Рычаг-АВ», которая предназначена для борьбы с наземными и воздушными радарами, средствами ПВО и авиационным оружием. Кроме того, такие вертолёты ведут радиоэлектронную разведку.

«Рычаг-АВ» — секретная разработка и доступная информация о ней носит только общий характер, поэтому оценить ее эффективность довольно сложно.

Россия традиционно уделяет большое внимание средствам РЭБ, и эти вертолеты активно поступали в войска в последние годы. В справочнике Military Balance 2022 говорится, что в 2022 году их было более 30 единиц, но вероятно, какое-то количество было построено в ходе войны.

Два сбитых боевиками Ми-8МТПР-1 — не первая известная потеря таких машин. В мае в Брянской области были сбиты два таких вертолета. Обстоятельства гибели этих аппаратов и двух самолетов Су-30 и Су-34 до сих пор не установлены. По одной из версий, их сбила украинская ПВО, по другой — российская по ошибке.

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«Дурак ПВОшник»

Ударные Ка-52 и Ми-35, а также военно-транспортный Ми-8 — тоже довольно ценные аппараты, но в ходе войны такие машины часто оказываются вблизи линии фронта и несут потери.

Не исключено, что они могли наносить удары по боевикам «Вагнера». По крайней мере, так утверждал Евгений Пригожин.

В составе группировки «Вагнера», которая фактически взяла под контроль Ростов-на-Дону, пыталась прорваться к Воронежу и двигалась колонной в сторону Москвы, были зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1» — как минимум, две такие установки были видны в составе колонны.

Кроме того, на видеозаписи, сделанной, как утверждается, под Воронежем, пролетавший на небольшой высоте Ка-52 был обстрелян, предположительно, из переносного зенитно-ракетного комплекса.

В случае, если ударные вертолеты атаковали вагнеровцев, их ответные действия можно, как минимум, объяснить. Даже Ми-8 и ничем визуально не отличающиеся от него Ми-8МТПР-1 издали могут выглядеть как угроза.

Но очевидного смысла сбивать большой Ил-22, который не похож ни на один ударный самолет, не было.

Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в своем телеграм-канале написала, сославшись на слова самого Пригожина, что виноват вагнеровский зенитчик: «Когда Пригожина уже в штабе ЮВО спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал — а дурак ПВОшник в колонне все взлетающее сбивал».