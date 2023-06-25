Каховская ГЭС: как украинцы живут без воды после наводнения

час назад

В результате разрушения плотины Каховской ГЭС в начале июня небольшой городок Марганец сначала затопило наводнением, а потом он вообще остался без воды. В Марганце и других городах вниз по течению Днепра, пострадавших после прорыва плотины, побывал корреспондент Би-би-си Эндрю Хардинг.

Его репортаж на английском языке можно прочитать здесь.

В усыхающем водоеме, в пределах слышимости от линии фронта в Украине, две маленькие рыбки задыхаются и барахтаются в полуденной жаре.

Вокруг них под лучами солнца расстилаются огромные пространства из грязи и камней, покрывшиеся за последние три четверти века метрами воды. На песчаной отмели неподалеку лежит огромная баржа с зерном. Ужи и лягушки скользят по мелководью, словно в поисках тени.

Через две недели после того, как в результате предполагаемой российской диверсии была разрушена сдерживающая Днепр плотина Каховской ГЭС, около 18 кубических километров воды (которой достаточно, чтобы заполнить бассейн размером с Англию) перенеслись на юг и исчезли в Черном море.

«Это катастрофа. Все было смыто. Олени, кабаны, рыбы и так много исчезающих видов. Около полумиллиона людей теперь остались без воды», – говорит Анатолий Деркач, 37-летний секретарь городского совета в Марганце, который находится на западном берегу бывшего Каховского водохранилища.

Из своего кабинета на четвертом этаже Деркач смотрит на серую, потрескавшуюся грязь, и силуэт крупнейшей в Европе атомной электростанции на другом берегу.

Запорожская АЭС в настоящее время находится под российской оккупацией. После того как вода ушла, станция, находящаяся на расстоянии около 10 км, вдруг стала казаться гораздо ближе.

«Они говорят, что воды для охлаждения в резервуарах хватит примерно на шесть месяцев. Но мы не можем быть уверены в этом», – сказал он со вздохом, за которым последовало слово "Чернобыль", где в 1986 году произошла самая страшная ядерная катастрофа в украинской истории.

Автор фото, ED HABERSHON/BBC Подпись к фото, Очередь за водой в Марганце

Марганец, небольшой городок на вершине холма, возвышающегося над водохранилищем, часто подвергается обстрелам российской артиллерии.

«Они наблюдают за нами с беспилотников. Если видят больше пяти человек в одном месте, начинают стрелять», – говорит Деркач.

Поскольку водохранилище опустело, а подача воды прекращена, горсовет был вынужден организовать временные пункты раздачи воды по всему городу.

«Как вы думаете, что я чувствую? Я как осел, вынужденный таскать воду», – говорит пенсионерка Юлия, стоя в очереди из более чем 20 человек возле большой пластиковой канистры с водой в центре города.

«Это даже не питьевая вода. Мне страшно за будущее. Я не вижу никакого выхода», – сказала ее соседка, 70-летняя Нина.

Марганец и другие близлежащие города разрабатывают планы по прокладке новых каналов, чтобы соединить их с другими водохранилищами. Но многие жители уехали, а местные шахты и другие предприятия были вынуждены закрыться.

Местные фермеры теперь пытаются добраться до старых колодцев и небольших ручьев, чтобы найти альтернативные источники воды.

«Я не знаю, о чем думали [русские], делая это. Окружающая среда пострадает, и всем нам будет тяжело», – сказал 56-летний Иван Зарусский, сделав небольшой перерыв в погрузке соломы на прицеп с группой родственников и соседей в поле за городом.

«Главное, чтобы атомная станция не взорвалась, а остальное мы переживем. Нам деваться некуда, так что и выбора нет», – добавляет он с усмешкой.

Москва утверждает, что не имеет никакого отношения к разрушению плотины Каховской ГЭС на оккупированной территории, и обвиняет Украину в ракетном обстреле.

Автор фото, ED HABERSHON/BBC Подпись к фото, Во время наводнения вода доставала до крыши дома, в котором живут Евгений и Ирина

Дальше на юг, вниз по течению от разрушенной плотины, поток воды пронесся без предупреждения по Херсону и городам поменьше, в результате чего погибли десятки людей, а тысячи людей были вынуждены спасаться бегством. Но сейчас уровень воды спал.

«Мы как крысы - можем пережить все», – говорит бывшая учительница, а теперь пенсионерка Ирина, которая вместе с мужем Евгением медленно вытаскивает наружу промокшие вещи из своего маленького дома.

В какой-то момент вода доставала до крыши их дома по улице Чайковского в центре Херсона, прямо рядом с Днепром. Теперь снаружи осталось лишь несколько больших луж и маленькие лодки, которыми пользовались во время наводнения.

«По крайней мере, это произошло в начале лета. У нас еще есть время все просушить», – говорит Евгений, складывая прогнившую и провонявшую мебель во дворе.

Ранее утром несколько российских артиллерийских снарядов разорвалось в центре Херсона, и в ближайшие часы и дни со стороны российских позиций на противоположном берегу Днепра будут прилетать новые снаряды.

Украинские военные не позволяют машинам приближаться к реке, и город по большей части выглядит опустевшим.

Подпись к фото, Оксана приехала помочь родителям после наводнения

«Сегодня прекрасный день», – говорит Оксана. Она пришла помочь своим престарелым родителям, которые тоже живут на улице Чайковского, прибраться после наводнения. Оксана имеет в виду новости по поводу контрнаступления Украины.

«Наши ребята делают отличную работу. Мы можем определить, кто куда стреляет. Ребята добились больших успехов, наступая на российские позиции, и уничтожили несколько крупных складов боеприпасов. Но мне бы хотелось, чтобы все это происходило поскорее», – говорит она.

Рядом устало опускается в кресло ее отец Владимир. Он, стоя на коленях, пытался открыть топором раздувшиеся от воды ящики шкафа, но слишком быстро поднялся на ноги.