Контрнаступление Украины: западная бронетехника против российской обороны

Автор фото, MOOSE CAMPBELL/BBC

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32 минуты назад

Корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил побывал в расположении украинских войск на южном фронте и рассказывает о том, как продвигается контрнаступление Киева, а также о трудностях, с которыми сталкиваются военные в попытке прорвать российскую оборону.

Прочитать оригинал материала на английском языке можно здесь.

Генерал Александр Тарнавский, который отвечает за контрнаступление на юге Украины, говорит, что Россия построила несколько рядов оборонительных сооружений и минных полей, затрудняющих продвижение военной техники, в том числе западных танков и бронетранспортеров.

«Большинство задач приходится выполнять силами пехоты», – говорит он.

По его словам, российские военные проявили профессиональные качества, не позволив украинским войскам быстро продвинуться вперед.

«Я не недооцениваю противника», – добавляет генерал.

Свидетельств того, что поставленные Западом танки и бронемашины смогли переломить ситуацию в пользу Украины, пока немного.

Несколько танков Leopard и американских боевых машин Bradley были повреждены или уничтожены в первые дни наступления в районе города Орехов в Запорожской области.

47-ю бригаду украинских войск, в основном подготовленную и оснащенную западными союзниками для прорыва российских позиций, вскоре остановили минные поля, а затем и артиллерийский обстрел.

Россия опубликовала множество видеозаписей этого события, утверждая, что наступление Украины провалилось. Но это, скорее, была лишь первая неудача, а не решающий удар.

Автор фото, Russian Defense Ministry Подпись к фото, Минобороны России опубликовало кадры с танками, которые, по утверждению военных, были уничтожены в первые дни наступления

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Мы посетили полевую мастерскую 47-й бригады, укрывшуюся в лесу за линией фронта, где сейчас пытаются отремонтировать более десятка бронемашин – в основном американские Bradley.

Когда они прибыли в расположение армии, на них не было ни царапинки. Сейчас они покрыты боевыми шрамами.

Разорванные гусеницы и погнутые колеса говорят о том, что несколько машин подорвалось на российских минах.

«Чем быстрее мы их отремонтируем, тем быстрее сможем вернуть их на передовую, чтобы спасти чью-то жизнь», – говорит один из инженеров, Сергей.

Он признает, что некоторые машины не подлежат ремонту – их придется либо пустить на запчасти, либо «вернуть партнерам» для восстановления.

Хотя западная бронетехника обеспечила украинским войскам лучшую защиту, она не смогла прорваться сквозь российские минные поля, ставшие одним из главных препятствий на пути контрнаступления.

Во время поездки по южному фронту мы также видели поврежденные и разрушенные бронемашины Mastiff, поставляемые Великобританией.

Автор фото, MOOSE CAMPBELL/BBC Подпись к фото, Сергей говорит, что очень важно быстро ремонтировать танки, но некоторые из них уже не подлежат ремонту

47-я бригада использует старые танки советских времен для разминирования. Но даже будучи оснащенными специальным оборудованием, они не всегда могут уберечься от укрытой в земле взрывчатки.

Ближе к линии фронта командир танка Максим показал нам свой недавно поврежденный танк Т-64. Он был оснащен двумя минными тралами в передней части, но лишился одного из них при попытке расчистить минные поля.

«Обычно наши тралы выдерживают до четырех взрывов», – говорит он. Но российские войска, по его словам, ставят мины друг на друга, чтобы уничтожить оборудование для разминирования.

«Это очень непросто, потому что мин слишком много», – говорит Максим. По его словам, перед российскими оборонительными рубежами часто встречалось более четырех рядов минных полей.

Военнослужащий с позывным «Док» и его группа пилотов дронов-разведчиков из Украинской добровольческой армии с болью наблюдали за ходом сражения.

Автор фото, MOOSE CAMPBELL/BBC Подпись к фото, «Док» говорит, что Россия все чаще использует дистанционно управляемые мины, чтобы замедлить продвижение войск ВСУ

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«Док» принимал участие в прошлогоднем успешном наступлении на Херсон. Но в этот раз, по его словам, все оказалось гораздо сложнее: впервые за время войны солдаты получают ранения от мин чаще, чем от артиллерии.

«Когда мы продвигаемся вперед, то везде встречаем минные поля», – говорит он.

«Док» показывает мне видео, которое он недавно снял с беспилотника, когда украинские войска продвигались к российской траншее.

Как только солдаты добираются до нее, раздается мощный взрыв. Окоп был пуст, но начинен минами. По словам «Дока», российские войска теперь используют мины с дистанционным управлением.

«Когда наши солдаты добираются до окопов, россияне просто нажимают кнопку, и мина взрывается, убивая наших друзей». В течение последних двух недель он уже не раз встречался с такой тактикой. «Док» называет ее «новым оружием».

В наступлении Украины на юге есть военная логика. Это ключевая попытка расчленить российские силы и выйти к оккупированным Мелитополю и Мариуполю – вплоть до Крыма. Но концентрация на этом направлении означает, что Украина атакует российские оборонительные рубежи в местах их наибольшего укрепления.

Генерал Тарнавский говорит, что его войска выполняют «тяжелую и кропотливую работу». По его словам, «любую оборону можно прорвать, но для этого нужно время, терпение и умелые действия».

Он также считает, что Украина постепенно изматывает противника. Россию, по его словам, не заботят потери, а последние изменения в ее военном руководстве «означают, что у них не все в порядке».

Генерал настаивает на том, что Украине еще только предстоит задействовать свои основные ударные силы.

«Пусть и медленно, но наступление идет, и оно обязательно достигнет своей цели», – говорит он.

Я спрашиваю генерала Тарнавского, как можно судить об успехе или неудаче контрнаступления.