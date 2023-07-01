Четвертая ночь беспорядков во Франции из-за смерти подростка: власти привлекли 45 тысяч полицейских, сотни людей задержаны

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Беспорядки продолжаются в пригороде Парижа Нантере, где был застрелен подросток

40 минут назад

Французские власти задействовали 45 тысяч полицейских и бронетехнику для обеспечения порядка в четвертую ночь беспорядков из-за убийства полицейским подростка.

Участники беспорядков поджигают здания и автомобили, врываются в магазины по всей стране, в том числе в Марселе, Лионе, Тулузе, Страсбурге, Лилле и Париже, в одном из пригородов которого — Нантере — и погиб 17-летний подросток.

По предварительным данным, несовершеннолетний Наэль М., алжирец по происхождению, во вторник утром был остановлен полицейским патрулем за рулем автомобиля Mercedes за нарушение правил и застрелен.

Полицейские поначалу заявили, что подросток пытался сбить их, но на опубликованном позже видео происшествие выглядит иначе.

С тех пор каждую ночь французские города охватывают беспорядки.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен утверждает, что обстановка этой ночью намного спокойнее, чем накануне.

Во время ночного визита в департамент Ивелин к западу от Парижа, он заявил, что масштаб беспорядков стал гораздо меньшей, а в некоторых районах ситуация «чрезвычайно спокойная».

Одновременно поступают сообщения о повсеместном хаосе в городах по всей Франции. МВД сообщило, что число задержанных превысило 470. Накануне были арестованы более 900 человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мэр Марселя призвал прислать в город подкрепление

В Марселе за ночь были задержаны не менее 80 человек.

На видеороликах, опубликованных в соцсетях, виден взрыв в старом порту города. Городские власти заявили, что расследуют причину происшествия, но предполагают, что жертв в результате взрыва нет.

Также распространяются кадры, на которых фургон таранит вход в супермаркет Aldi, после чего туда забегают люди. На других записях видно, что супермаркет горит.

По словам полиции, ранее участники беспорядков разграбили оружейный магазин в городе и украли охотничьи ружья, но не взяли боеприпасы.

Мэр Марселя Бенуа Паян призвал правительство немедленно направить дополнительные силы безопасности в город.

Позже глава МВД Дарманен написал в твиттере, что «в данный момент [в Марсель] прибывает подкрепление».

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пожарный тушит автобус в Нантере

Полицейский, застреливший подростка, арестован, ему предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве. В четверг он публично извинился перед семьей погибшего.

Его адвокат Лоран-Франк Льенар сказал, что полицейский «опустошен» и что его подзащитный — не такой человек, который «встает по утрам, чтобы убивать людей».