Сбой воздушного движения в Британии привел к отмене более 500 рейсов и задержкам по всей Европе

Автор фото, Getty Images

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28 августа 2023, 14:27 GMT Обновлено 2 минуты назад

Тысячи пассажиров застряли в британских аэропортах из-за технического сбоя в системе управления воздушным движением. Многие рейсы были задержаны или отменены, перебои также возникли в аэропортах по всей Европе, откуда самолеты не могли вылететь в Британию.

Сбой возник в понедельник утром и затронул программное обеспечение, которым пользуются авиадиспетчеры, из-за этого некоторые операции пришлось выполнять вручную.

Национальная служба управления воздушным движением Британии (NATS) была вынуждена ввести ограничения на движение воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Днем NATS сообщила, что устранила неисправность.

«Мы выявили и устранили техническую проблему, повлиявшую на работу нашей системы планирования полетов. В настоящее время мы тесно сотрудничаем с авиакомпаниями и аэропортами, чтобы как можно эффективнее управлять затронутыми рейсами. Наши инженеры будут внимательно следить за работой системы по мере возвращения к нормальной работе», – сообщили в службе.

Сбой пришелся на один из самых загруженных дней в году, когда многие британцы возвращаются в страну после летних отпусков и школьных каникул.

По данным аналитической компании Cirium, в понедельник из аэропортов Британии должно были вылететь 3049 рейсов, еще 3054 рейса должны были прибыть в страну. К тому моменту, как сбой устранили, было отменено более 500 рейсов, сообщили в Cirium.

Автор фото, NATS

Минимизировать воздействие

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Как сообщили Би-би-си в NATS, технические проблемы затронули автоматическую обработку полетных планов, в которых среди прочего содержится информация о времени вылета и прилета, пункте назначения и маршруте воздушного судна, в результате планы полетов пришлось вносить в систему вручную.

В эфире Би-би-си бывшая сотрудница службы управления воздушным движением Мишель Робсон сказала, что подобные технические проблемы обычно длятся всего пару часов, однако на этот раз их устранение заняло гораздо больше времени.

«Сегодня утром произошел сбой в системе планирования полетов, который затронул оба центра [управления воздушным движением] в Британии", – сказала Робсон, которая сама застряла в аэропорту Джерси в ожидании рейса в Лондон. – Похоже, было введено так называемое нулевое значение, когда ни один самолет не может вылететь в Британию или из нее. Обычно они пытаются [в первую очередь] приземлить самолеты, которые уже находятся в воздухе».

Представитель лондонского Хитроу, крупнейшего в Британии и самого загруженного аэропорта Западной Европы, заявил, что руководство работает с NATS и другими службами, чтобы минимизировать воздействие на пассажиров.

О возможных задержках или отмене рейсов сообщили и другие аэропорты, которые обслуживают Лондон – Гатвик, Станстед и Лютон. Авиакомпании принесли извинения пассажирам и заявили, что происходящее от них не зависит.

Многие пассажиры провели несколько часов в залах ожидания аэропортов Британии и Европы, в то время как другим пришлось ждать вылета прямо в самолетах.