Умер Сиксто Родригес — легенда контркультуры и музыкант, узнавший о своей популярности спустя 30 лет

Подпись к фото, Сиксто Родригес в молодости

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16 минут назад

В возрасте 81 года умер американский музыкант и поэт Сиксто Родригес. Он начал и завершил короткую музыкальную карьеру в конце 1960-х — начале 1970-х годов и в течение почти трех десятилетий не знал о том, что был суперзвездой для жителей ЮАР и стал вдохновением для целого поколения борцов с апартеидом.

Родригес родился в Детройте в семье иммигрантов из Мексики и начал заниматься музыкой в 1967 году. Он стал частью активно развивавшейся тогда контркультуры и писал песни, которые отличались яркими поэтическими образами и едкими комментариями в отношении традиционного американского образа жизни.

В 1970-м и 1971 годах Родригес выпустил два альбома (под названиями Cold Fact и Coming From Reality). Однако записи не имели коммерческого успеха в США, и его звукозаписывающая компания расторгла с ним контракт.

Но записи Родригеса приобрели по-настоящему культовый статус в некоторых других странах, в частности, в Австралии и Южно-Африканской республике. Там его композиции часто присутствовали в радиоэфире и продавались большими тиражами.

В значительной степени популярности Родригеса в ЮАР способствовали неофициальные релизы (бутлеги) его альбома Cold Fact. Для многих молодых жителей этой страны они стали неофициальным гимном движения против апартеида, а самого Родригеса они ставили в один ряд с такими рок-звездами, как Боб Дилан и Джимми Хендрикс.

Подпись к фото, Родригес многие годы жил тихой жизнью в Детройте, почти забыв о музыкальной карьере

В конце 1970-х правительство ЮАР запретило передавать в радиоэфире самую известную композицию Родригеса Sugar Man, поскольку в ней содержались намеки на употребление наркотиков. В некоторых случаях власти специально царапали пластинки с этой песней, чтобы радиостанции не могли их использовать. Однако такие действия лишь помогли укрепить культовый статус Родригеса.

При этом австралийские и южноафриканские поклонники музыканта о его судьбе ничего не знали. Некоторые даже верили в слухи о том, что Родригес якобы покончил с собой прямо на сцене в 1970-х годах.

На самом деле Родригес жил тихой жизнью, почти забыв о музыкальной карьере. В 1976 году он за 50 долларов (примерно 270 долларов США по нынешнему курсу) приобрел полуразрушенный дом в Детройте, работал в этом городе строителем и рабочим.

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«В поисках Сахарного Человека»

Все изменилось с появлением интернета. В 1997 году старшая дочь Родригеса Ива наткнулась на сайт, посвященный ее отцу, — и немедленно рассказала ему об этом.

Автор фото, Getty Images

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Когда Родригес узнал о своей необычайной популярности в ЮАР, он связался со своими поклонниками в этой стране, а через некоторое время отправился туда с гастролями. В результате певец с аншлагами выступал перед тысячами зрителей на крупнейших южноафриканских концертных площадках. Он также отправился на гастроли в Австралию.

В 2012 году Родригеса ждала еще одна волна популярности — на этот раз по всему миру. Он стал главным героем документального фильма режиссера Малика Бенджеллуля «В поисках Сахарного Человека» (Searching for Sugar Man).

Фильм получил премию «Оскар», и музыкант начал гастролировать во многих странах, выступал на крупнейших музыкальных фестивалях, в том числе на Коачелле и Гластонбери.

В 2012 году Бенджеллуль так рассказывал американской радиостанции NPR о популярности Родригеса в ЮАР: «Никто точно не знает, как его альбом попал [в ЮАР], но когда это произошло, он „зашел“ — и Родригес стал таким же популярным, как Джимми Хендрикс — и при этом его считали таким же мертвым. Все знали его альбомы и все знали, что Родригеса давно нет в живых».

«Первое движение белых против апартеида черпало вдохновение в рок-музыке, — продолжает режиссер. — Родригес был первым, кого они услышали. Первым, кто говорил о политике и был настроен против истеблишмента. Так что Родригес менял общество, при этом находясь на отдалении».