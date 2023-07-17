«Ml» вместо «мil». Миллионы военных имейлов США были отправлены в Мали из-за пропущенной буквы в адресе

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Письма отправлялись в Пентагон, а должны были попать в Мали - страну, поддерживающую Россию

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

час назад

Миллионы электронных писем, предназначенных сотрудникам американских оборонных структур, были по ошибке отправлены в Мали, поскольку их авторы пропускали в адресе одну букву.

Доменное имя министерства обороны США — «.mil». Но в течение многих лет при отправке имейлов пользователи по ошибке писали в адресе «.ml», а этот домен принадлежит Мали — африканской стране, которая является одним из немногих союзников России в мире.

Власти Мали начали поддерживать особенно тесные связи с Россией после того, как в 2020 году в этой стране произошел военный переворот и там начали действовать наемники ЧВК «Вагнер».

По данным газеты Financial Times, которая первой написала об этой ситуации, о проблеме стало известно более 10 лет назад. Ее обнаружил нидерландский предприниматель Йоханнес Зурбиер, который в 2013 году получил контракт на обслуживание принадлежащего Мали домена «.ml».

Сообщается, что за последние месяцы он получил десятки тысяч имейлов, которые предназначались американским военным.

Среди этих писем не было сообщений с грифом «секретно», однако, как сообщает Financial Times, в них содержалась медицинская информация, финансовые данные, карты американских военных объектов, сведения о запланированных официальных поездках и некоторые дипломатические сообщения.

В июле Зурбиер написал об этом американским чиновникам. Он объяснил, что его контракт с правительством Мали скоро должен истечь, а это значит, что «риск реален, и [ситуацию] могут использовать враги США».

Правительство Мали должно вернуть контроль над своим доменным именем уже в понедельник, 17 июля.

Би-би-си обратилась к Зурбиеру с просьбой прокомментировать публикацию.

По данным американских чиновников, сообщения военных США с грифом «секретно» и «совершенно секретно» отправляются по специальным коммуникационным каналам, поэтому они вряд ли могут попасть в чужие руки из-за ошибки в адресе.

Однако юрист Стивен Странский, который раньше работал с американским Департаментом внутренней безопасности, считает, что даже внешне невинная информация может представлять интерес для врагов США, в особенности если это данные о конкретных сотрудниках.

«Такого рода корреспонденция означает, что иностранные силы могут составить досье о нашем военном персонале в целях шпионажа — или же попытаются получить от них сведения в обмен на финансовые выгоды, — говорит Странский. — Иностранные правительства точно могут использовать такого рода информацию».

Человеческий фактор

Профессор Ли Макнайт, который занимается информационными исследованиями в Сиракузском университете, считает, что американским военным очень повезло с Зурбиером, который обратил их внимание на проблему.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Власти Мали начали поддерживать особенно тесные связи с Россией после того, как в 2020 году в этой стране произошел военный переворот.

В противном случае они могли бы узнать об ошибке от киберпреступников, говорит он. По словам Макнайта, «тайпосквоттинг», когда злоумышленники пытаются получить выгоду от неправильно введенных интернет-адресов, — это очень распространенная практика.

«Они надеются, что чья-то ошибка позволит человека заманить, а потом склонить к глупым поступкам», — говорит эксперт.

Би-би-си обратилась к министерству обороны США с просьбой дать комментарий — и представитель Пентагона ответил, что в ведомстве знают о проблеме и относятся к ней серьезно.

По его словам, американское оборонное ведомство уже приняло меры, чтобы не допустить ошибок при отправке электронных писем на адреса с доменом «.mil». В частности, если адрес написан неправильно, письмо будет заблокировано — и отправителей попросят подтвердить, что они пишут именно на нужный им домен.

И Макнайт, и Странский говорят, что человеческие ошибки — это главная проблема для специалистов в области защиты информации, работающих как на правительство, так и на частные организации.