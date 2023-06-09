Бывший премьер Британии Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата

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час назад

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата Палаты общин британского парламента. Это произошло после того, как он получил отчет по делу о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна.

В пятницу Джонсон получил копию еще не опубликованного отчета парламентского комитета, который расследовал обстоятельства организации вечеринок в резиденции премьера на Даунинг-стрит во время локдауна, введённого в связи пандемией коронавируса.

Авторы доклада, в частности, пришли к выводу, что Джонсон умышленно вводил парламент в заблуждение. Сам экс-премьер заявил, что отчет "изобилует неточностями и отдает предвзятостью", а членов комитета обвинил в попытке изгнать себя из парламента.

"Они до сих пор не представили ни малейших доказательств того, что я сознательно или по неосторожности ввел Палату общин в заблуждение", - заявил он.

В показаниях, которые Джонсон давал комитету в марте, он признал, что вводил парламент в заблуждение, но отрицал, что делал это намеренно.

Уйдя с поста премьера летом прошлого года, Джонсон оставался депутатом от одного из лондонских округов (Аксбридж и Саут-Райслип), теперь там должны пройти досрочные выборы.

В британский парламент Джонсон был избран в 2001 году. После ухода оттуда, по его собственному признанию, он не намерен уходить из политики.

Борис Джонсон возглавлял британское правительство с 2019 по 2022 год. Во время его пребывания во главе кабинета Британия официально вышла из ЕС.