Пригожин прибыл в Беларусь. Это было условием прекращения дела о мятеже

Автор фото, Sergei Bobylev/Ilya Pitalev/ TASS

час назад

Белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил, что лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл в страну, как того требовал Кремль, заключая с участием Лукашенко сделку с Пригожиным о прекращении молниеносного мятежа в России с походом вагнеровцев на Москву и захватом штаба в Ростове-на-Дону.

«Да, действительно, он сегодня в Беларуси», — сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БЕЛТА.

«Гарантии безопасности, как он [Владимир Путин] вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их [вагнеровцев] счет», — объяснил условия Лукашенко.

«Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях», — добавил он.

Днем во вторник на встрече с министром обороны Виктором Хрениным Лукашенко призывал не бояться вагнеровцев.

«Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой — штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно, — цитировало его БЕЛТА. — Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять».

«Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим», — добавил Лукашенко.

Утром белорусский мониторинговый проект «Беларускі Гаюн» утверждал, что частный самолет Пригожина совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском.

Сайт Flightradar24 показал, что самолет Embraer Legacy 600 с идентификационными кодами, которые соответствуют самолету, связанному с Пригожиным в санкционных документах США, снижался до посадочной высоты недалеко от столицы Беларуси, пишет Reuters.

Накануне российский президент Владимир Путин в новом телеобращении заявил, что не только Пригожин, но и наемники его ЧВК «Вагнер» могут уехать в Беларусь, если не согласятся присоединиться к Минобороны России или закончить военную службу.

О том, что сам Пригожин «уйдет в Беларусь», еще в субботу вечером говорил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В субботу наемники ЧВК Пригожина захватили центр Ростова-на-Дону, в том числе штаб Южного округа, другая их часть двигалась в направлении Москвы, в которой был введен режим контртеррористической операции. Наступление было прекращено при участии белорусского президента, который, как сообщала пресс-служба Лукашенко, договорился с Пригожиным о прекращении мятежа.

В понедельник поступали неподтвержденные сообщения о присутствии Пригожина или его наемников на белорусской территории. Проект «Беларускі Гаюн» высказывал сомнения по этому поводу: «Два часа назад кремлевские провоенные телеграм-каналы сообщили, что подразделения ЧВК «Вагнер» вместе со штатным оружием и военной техникой зашли на территорию Беларуси. До сих пор никто из белорусов не видел колонны «Вагнера» на территории нашей страны».

Местоположение Пригожина, устроившего вооруженный мятеж в выходные, но вскоре объявивший об отступлении, было неизвестно с вечера субботы. Сам он не затронул этот вопрос в очередном аудиообращении, опубликованном в понедельник. В нем Пригожин утверждал, что согласился отступить ради предотвращения кровопролития.

«Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК в законной юрисдикции. Колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря», — сказал Пригожин.

Путин в понедельник фактически подтвердил, что часть наемников сможет «уйти», но не уточнял, в каком юридическом статусе они там будут находиться.

«Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты, — сказал Путин, предложив три варианта. — Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию».

«Данное мною обещание будет исполнено», — добавил Путин, видимо, имея в виду обещание не привлекать наемников к уголовной ответственности.

Однако американский Институт изучения войны (ISW), комментируя белорусский транзит ЧВК «Вагнер» и ее основателя, выражает сомнение в том, что Путин исполнит обещание.

Кремль, скорее всего, будет считать тех, кто последует за Пригожиным в Беларусь, предателями — независимо от того, предпримет ли он против них немедленные действия, говорится в обзоре ISW. «Долгосрочная ценность этого обещания сомнительна», — пишут эксперты.

Они предполагают, что сотрудники ЧВК вряд ли будут защищены в от экстрадиции в Россию, если Путин откажется от своих слов и обвинит их в измене. ISW напомнило, что в 2020 году Лукашенко передал Москве 33 задержанных в Беларуси вагнеровца после того, как использовал их в качестве рычага давления на Кремль — нет видимых причин, почему бы ему не сделать это снова, отмечают эксперты института.