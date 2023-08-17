Путь через Альпы станет длиннее: Готардский тоннель закрыли на несколько месяцев после аварии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Один из первых поездов через Готардский туннель в 2016 году

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

51 минуту назад

Власти Швейцарии закрыли самый длинный в мире Готардский базисный тоннель после того, как в нем произошла железнодорожная авария.

16 вагонов сошли с рельсов 10 августа, но достать их из тоннеля не удалось до сих пор. Учитывая, что длина тоннеля составляет 57 км, извлечь их будет непросто.

Исполнительный директор национальной железнодорожной компании Швейцарии SBB Винсент Дюкро заявил, что Готард по-прежнему является одним из самых безопасных тоннелей в мире. «То, что эта авария вообще могла произойти, стало для нас болезненным ударом, — сказал он. — К счастью, обошлось без жертв, но тоннелю был нанесен серьезный материальный ущерб».

Расследованием причин аварии занимается Швейцарский совет по расследованию дорожно-транспортных происшествий (STSB) и прокуратура кантона Тичино.

Компания SBB заявила, что в общей сложности придется заменить 8 км путей и 20 тыс. бетонных шпал. Одна сторона тоннеля не пострадала и ожидается, что сможет работать с 23 августа, но только для грузовых поездов.

Автор фото, Zacharie Grossen Подпись к фото, Готардский базисный тоннель (Седрён)

«В настоящее время SBB предполагает, что оба маршрута тоннеля, вероятно, будут доступны для железнодорожного сообщения в ограниченной степени в начале 2024 года», — говорится на сайте компании.

Железнодорожные власти также добавили, что пассажирам, желающим проехать с севера Швейцарии на юг, придется добираться по старому и гораздо более длинному, хотя и живописному, пути. Время в пути увеличится на час, и пассажирам придется делать пересадку. Напрямую будут курсировать только поезда, идущие в направлении Генуи и Венеции.

Когда именно обе стороны тоннеля снова войдут в эксплуатацию, власти не говорят.

Готардский тоннель является важной магистралью между Германией и Италией. В 2022 году через него прошли более двух третей всех грузовых перевозок через Альпы.

«Инженерный триумф»

Автор фото, EPA Подпись к фото, Альпийский козел играл важную роль на церемонии открытия в 2016 году

Тоннель был открыт в 2016 году с большой помпой и пышным театрализованным представлением, в котором участвовало множество исполнителей.

На торжественном открытии присутствовали тогдашние лидеры Франции, Италии и Германии, его строительство заняло 17 лет и обошлось в 12 млрд долларов.

Он был построен для того, чтобы сократить время в пути с севера на юг Европы, разгрузить автомобильные дороги и уменьшить загрязнение воздуха.