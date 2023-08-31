«Проще первого попавшегося в отдел притащить и избить». Кадровый кризис в полиции России

Автор, Олеся Герасименко

Должность, Би-би-си

час назад

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Из-за нехватки кадров полицейские в России все чаще отказываются возбуждать уголовные дела по заявлениям жителей. От расследования избиений и грабежей сотрудников МВД теперь отвлекают «бесконечные» протоколы о фейках и дискредитации российской армии. Получая в среднем 45 тыс. рублей, полицейские уходят в курьеры, таксисты и кассиры. Кризис с кадрами в министерстве в августе признал глава МВД.

03:23, 14 января, 2020 год.

Женский голос. Слушаю.

Балашов. «Ленинский», Балашов тебя беспокоит. Можешь вызов посмотреть?

Ж. Ну у меня одна машина у вас, остальные пока заняты, у меня одна машина в районе.

Балашов. Ясно.

Ж. Пока надо третью машину. Вообще никак не помогу, ничем.

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04:23

Ж. Дежурная часть.

Балашов. Отдел «Ленинский» тебя беспокоит. Ну выручай, надо на вызов.

Ж. Да некого.

Балашов. Только один раз, я тебя больше не побеспокою. Пожалуйста.

Ж. Некого. У меня пустота в районе. У меня централы перекрывают.

Балашов. Ой, **** (мат), куда ж у тебя три экипажа делись? Ну хоть один.

Ж. Ну некого.

04:30

Балашов. Там никак нельзя выйти на ответственного по охране? Чтоб он проехал на Ленинградский. Чтобы они центральщиков отправили. Или ППС, я не знаю как. Не дай боже там сейчас труп родится.

Ж. Попробуем ответственному позвонить, но не гарантируем. Потому что нет, вообще нет нарядов.

Балашов. Так и у меня то же самое. Сейчас участковый на машине уехал, забрал заявителей со Строителей.

Ж. В данный момент в городе нарядов нет. Вообще в городе нарядов нет. Три калеки, блин.

Балашов. (мат)

04:36

М. Говорят, ты там зашиваешься, а отрабатывать некому. Я говорю: «А я чем могу помочь?» Охрана, говорит, вся на сработках, ГАИ с кем-то борется, **** (мат).

Балашов. Ясно, ладно. И ты мне ничем помочь не можешь? Так сказать, как главный ответственный по городу?

М. ППСа нет, никого нет.

Балашов. Вообще ППСа нет по городу?

М. Вообще.

Балашов. ****(мат) дожили. Ладно, понял.

05:08

Ж. Дежурная часть, слушаю.

Балашов. «Ленинский» тебя беспокоит. Чё, у тебя кто-нибудь освободился?

Ж. Да у меня некому, меня централы перекрывают.

Балашов. Ну и послала бы мне «Центральный» — проверить адрес на Ленинградском.

Ж. Я не отправлю централов.

Балашов. Почему?

Ж. Потому что они перекрывают Ленинский район, мне некого отправить.

Балашов. (вздох) Ладно, давай.

06:33

Балашов. Серёга, подходи, беда у нас, поедем.

М. Куда?

Балашов. На Ленинградский, 28.

М. Чё там?

Балашов. Ну смотри, короче. В 04:55 проходил сигнал: у соседей кричит женщина, двери не открывает. Якобы там драка. Сейчас проходит сигнал, что вызывали полицию, в комнате была драка. Сейчас дверь открыли, девушка без сознания лежит.

М. Так, давай полностью оперативную группу, чё ты меня одного отправляешь. Чё я один работать буду.

Балашов. Давай подходи.

06:57

Балашов. Ответственный по охране общественного порядка доехал до адреса. Труп подтверждается.

Автор фото, Антон Новодережкин/ТАСС

Так в Кемерово ночью 14 января 2020 года с 03:23 до 06:57 майор Михаил Балашов около десяти раз звонил диспетчерам и коллегам в поисках свободного наряда полиции. Ехать надо было в квартиру на Ленинградском, 28, где несколько часов бывший молодой человек убивал 23-летнюю Веру Пехтелеву. Избил, нанес 56 ударов ножом, душил проводом от утюга. Соседи, слышавшие вой и стоны девушки, звонили в 112. Сообщения передавали дежурному Балашову, но операторы раз за разом отвечали тому, что свободных полицейских и машин в городе не хватает.

Запись телефонных переговоров, подшитую к материалам уголовного дела, журналистам отдали родители убитой. В июле 2023 года Балашова и еще четверых полицейских осудили по статье о халатности, повлекшей смерть человека, и приговорили к полутора и двум годам лишения свободы условно. Такое мягкое, по мнению прокуратуры и семьи погибшей, наказание коллеги подсудимых объясняют тем, что виноваты не они, а «вся система МВД». Конкретнее — нехватка кадров в полиции.

Шесть полицейских на тысячу человек

В августе 2023 года глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в России сотрудников в полиции не хватает «критически», и предупредил, что это может сказаться на уровне преступности. Министр упоминал о такой проблеме и два, и четыре года назад, но еще ни разу не высказывался так категорично.

За 10 лет, по его словам, из министерства ушла половина сотрудников. А сейчас, помимо 90 тыс. вакантных мест в российских регионах, к 2026 году МВД нужны 42 тыс. новых полицейских для работы на оккупированных территориях.

Всего в МВД, по указу Владимира Путина от января 2023 года, могут служить 922 тыс. человек. Это почти миллион полицейских на 146 миллионов жителей страны. Такое соотношение — одно из самых высоких в мире. Получается, что на каждые 100 тыс. человек в России должен приходится 631 полицейский. Шесть полицейских на тысячу человек.

В 2019 в США при населении в два раза больше, чем в России (331 млн человек), на каждые 100 тыс. человек приходилось 242 сотрудника правоохранительных органов, по два полицейского на тысячу (это не только полицейские, но и сотрудники ФБР, ЦРУ и других силовых ведомств). В Великобритании с 68 млн населения — 227 полицейских на десять тысяч граждан, примерно по паре на тысячу (данные за 2021 г.).

Автор фото, Владимир Баранов/ТАСС

При этом почти во всех регионах России говорят, что им полиции не хватает. В марте 2023 г. в Петербурге на заседании Заксобрания обсуждали, что городу не хватает около трети участковых, а оставшиеся не справляются с заявками жителей. В феврале 2022 г. глава управления МВД по Екатеринбургу признал, что местные жители не могут дозвониться до участковых, потому что их меньше, чем положено, на 125 человек.

Раньше на дежурство по району в Екатеринбурге заступали четыре патрульных автомобиля, одна группа немедленного реагирования и четверо полицейских были на пеших постах. С 2022 года — это одна машина и один патрульный на ногах. Если случается одновременно несколько вызовов, то «сначала едут на приоритетный».

Но совсем не приехать на вызов, как это случилось во время убийства Веры Пехтелевой — «не бывает такого», единодушно говорят все опрошенные Би-би-си полицейские. Майор из Воронежа говорит, что пропустить такой звонок среди сотен жалоб на драки у соседей стало главным страхом для всех ОВД по стране после убийства в Кемерово, где еще с 2021 года тоже свободны больше тысячи вакансий полицейских.

«Есть полтора экипажа. Считайте, город без наружной полиции живет»

«У нас в Тюмени в одном отделе полиции при положенных по штату 60 участковых работают 20», — объясняет один из собеседников Би-би-си. «Мне одному кажется, что наше правительство — инопланетяне? Дооптимизировались, в городе один участковый на три участка в 60 тысяч человек. Опера в праздники памятники охраняют и гаишников на постах. Подозреваемых искать некому», — возмущает другой полицейский.

«Кадров не хватает давно, я работаю с 2015 года — и после меня за восемь лет пришли только два человека. А ушли 15 человек. Всего на два областных города у нас должно 120 сотрудников работать, а в реальности вместе с начальством, службой кадров и бухгалтерией — их 70 человек», — рассказывает участковый из Ивановской области. «Сейчас внутренние должности в пять раз превышают внешние. На десять сотрудников штаба — один сотрудник ППС, ГИБДД и участковый. Оптимизировали, так сказать», — согласен с ним коллега.

«А в Калужской же области есть город на 100 тысяч человек, а там патрульных пять человек — считай, службы не существует. Служба ППС, какими бы они там ни были, одним своим наличием на улицах успокаивает. И меньше всего происходит. А пять человек — это полтора экипажа. Считайте, город без наружной полиции живет», — добавляет участковый из Иваново.

Одно из главных последствий нехватки кадров, о которых говорят собеседники Би-би-си, такое: полицейские все чаще отказываются возбуждать уголовные дела после заявлений жителей.

«Если у следователя на столе лежит пять материалов — то каждому получится уделить время. А если у него их 50, потому что коллег нету… Сроки никто не отменял, 10 суток на отработку каждого материала, пять их у тебя или 50. Понятно, что качество работы хуже, — говорит оперативник из Новосибирска. — Что он сейчас делает? Он будет отказывать в возбуждении уголовного дела по формальным обстоятельствам. Например, ему нужно провести 10 мероприятий — обход соседей, опрос предполагаемых свидетелей, поездка в квартиру подозреваемого. Сейчас из-за загруженности полицейский проведет только одно-два таких мероприятия, про остальные напишет, что провести их „не представляется возможным“, и откажет в возбуждении уголовного дела. И все, расследования не будет».

Другим следствием нехватки кадров полицейские называют рост насилия по отношению к задержанным и подозреваемым. «Страдает качество расследования преступлений. Я вот все чаще слышу: посадили сотрудника за то, что он кого-то избил, ну, показания выбивал, статистику улучшить, для раскрываемости…. И эти проблемы все чаще вылазят, — говорит майор из Томска. — Это уже такая ситуация. А дальше будет всё хуже. Будут фальсификации, будут конкретные избиения от сотрудников в отношении граждан, чтобы выбить показания. Ну у него просто не будет времени на нормальное расследование. Найти какие-то доказательства и что-то придумать? Проще первого попавшегося в отдел притащить и избить его, чтобы он взял на себя вину. Вот и всё».

Автор фото, Владимир Баранов/ТАСС

Сергей проработал в МВД шесть лет и называет себя «фанатиком», но такие, как он, по его словам, обычно или уходят, или садятся. С Сергеем случилось второе: на дежурстве он гнался за наркокурьером и избил его, пока тот пытался съесть все наркотики, что при нем были.

«Я работал на своей машине, за свой счет бумага, картриджи, принтер, свой компьютер, стол, стул сам купил, бензин сам заправлял… Линолеум тоже свой положил… Сделал ремонт и сел», — рассказывает он.

Недавно, уже освободившись из колонии, Сергей встретил ночью в Краснодаре на улице мужчину, забиравшего наркотики из закладки. Но найти свободных для дела полицейских не удалось: «Ну я его прижал, он говорит, что у него в заднем кармане два грамма мефедрона. Крупный размер. Я звоню бывшим коллегам, говорю, надо приехать изъять, и будет вам раскрытое преступление. А они, мол, да ну, наркотики — вечная проблема, потом откажется от слов, не поеду». Звоню ППС, они говорят: «У нас нехватка экипажа, людей нет, мы свою машину уже помыли и едем ее сдавать». Приехали гаишники, но позвонили начальнику, а тот им сказал валить в отдел, потому что они в этом месяце план по раскрытию выполнили, и если он станет больше — то в следующем месяце надо будет еще больше раскрывать… В итоге мужик этот сидел никому не нужный, отпустили его».

«Я понимаю, что сейчас другая ситуация стране. Как бы не до МВД вообще… Но учитывая, что сейчас начнут возвращаться те самые 90-е, которыми нас все годы стабильности пугали, и учитывая, что сколько сотрудников не хватает в полиции…. Не знаю, нужно решать эту проблему прямо сейчас. Да еще пять лет назад надо было решать», — уверен коллега Сергея из Томска.

«Кассир в „Пятерочке“ больше получает»

Полиция в России давно перестала быть социальным лифтом, каким ее хотели сделать в 2011 году после реформы тогдашнего президента Дмитрия Медведева. Новый закон о полиции в отделениях вспоминают до сих пор: «Нихера себе, нам стало на жизнь хватать! — вспоминает один из оперативников Калужской области. — Потому что это был единственный раз, когда зарплату повысили ощутимо, сразу в два раза».

«У меня тогда зарплата стала 50 тысяч рублей, и это было неплохо, — добавляет бывший полицейский из Ростова. — А что такое 50 тысяч теперь, с инфляцией и новыми ценами? А сумма с тех пор не менялась». После увольнения он работал в «Яндекс Такси», а его коллега устроился в «Яндекс» курьером. Оба зарабатывали в два раза больше, чем в полиции.

«Я сейчас майор полиции, и у меня зарплата 45 тысяч рублей, — рассказывает участковый из Иваново. — У патрульного зарплата 20 тысяч. Кассир в „Пятерочке“ больше получает, и работа у него менее опасная. В наружные службы сейчас пойдет только если человек из деревни, если он совсем ничего не умеет».

Автор фото, Сергей Карпухин/ТАСС Подпись к фото, Майор полиции выдает автомобильный номер в отделении регистрации Межрайонного отдела ГИБДД

В 2014 году оперативнику, капитану полагалась зарплата около 42 тыс. рублей. «Лада Калина» стоила 390 тысяч. То есть надо было поработать 9 месяцев, чтобы купить авто, — говорит один из подписчиков популярного среди силовиков паблика «Оперобзор». — Сейчас я старший майор с выслугой почти 20 лет, зарплата 53 тысячи рублей. «Лада Гранта» в похожей комплектации стоит 800 тысяч рублей. Теперь, чтобы купить такой же автомобиль, мне надо работать 15 месяцев. Я уже умолчу, что 42 тысячи в 2014 году и 53 тысячи в 2023 году — это две большие разницы. Зато по ютубу показывают ролики, где каких-то *** [предполагаемых секс-работниц] останавливают на улицах Москвы и спрашивают, сколько они тратят на красоту в месяц. Одна отвечает 250 тысяч, другая 200 тысяч… И я смотрю эту **** и понимаю, что мы куда-то не туда завернули…»

По данным портала Headhunter.ru, средняя зарплата полицейского в России — 40 тыс. рублей или 400 евро (в Москве и Петербурге зарплаты выше). По данным Росстата, в 2023 году средняя зарплата в России — 63 тыс. рублей, то есть около 600 евро.

В США в среднем полицейские получают 5600 долларов в месяц (530 тыс. рублей), говорится в материалах Бюро трудовой статистики США. Средняя зарплата в Штатах — 4 300 долларов в месяц (407 тыс. рублей).

В Великобритании полицейские получают в районе 2700 фунтов в месяц или 322 тыс. рублей, как следует из открытых данных кадровых агентств. Их заработки совпадают со средней зарплатой во всех профессиях в Соединенном Королевстве.

Полицейский с опытом больше трех лет в Польше получает примерно четыре тысячи злотых (90 тыс. рублей), говорится на сайте местного министерства труда. Похожи на российские зарплаты у полицейских в стране, с которой Россия воюет: украинский патрульный, судя по вакансиям на сайтах агентств, получает около 20100 гривен, то есть 51 тыс. рублей.

Автор фото, Zuma\TASS Подпись к фото, В США полицейские получают 5600 долларов в месяц, это выше средней зарплаты по стране

Доступной ипотеки, как у военных, для полицейских не предусмотрено. Очередь на служебное жилье такая: «Мой начальник встал в нее в начале 90-х. К 2023-му она продвинулась на два человека», — рассказывает один из оперативников. У полицейских есть отдельные поликлиники и санатории, но в реальности особенное лечение или бесплатный отдых получают единицы, говорят собеседники Би-би-си.

«В итоге текучка огромная, и приходят сейчас такие люди. По молодежи — ну такое ощущение, что они ну вообще не понимают, куда они пришли. Начинают, ну, разлагаться, сами же совершать преступления. Хотя должны были сами бороться со злом. А они примыкают к нему теперь. Вот какая главная беда с нехваткой нормальных кадров», — говорит один из бывших полицейских. Сам он увольнялся с поста участкового в 2018 году и, закрыв дверь, буквально сдавал ключ от участка в одном из северных городов — был там последним сотрудником.

«Начальники в Москве плевать хотели, что там будет на земле»

Несмотря на недостаток кадров, перед войной МВД зачистили от сотрудников, интересовавшихся проектами оппозиционного политика Алексея Навального. Многие из них были на хорошем счету у начальства и с десятками лет опыта.

Несколько месяцев перед вторжением на территорию Украины такие увольнения шли почти во всех регионах России. По словам источников Би-би-си, основные «черные списки» составляла в Москве ФСБ на основе взломанной базы «Умного голосования» с электронными адресами подписчиков.

В отделах полиции по всей России сейчас не хватает 60-80% сотрудников, говорит оперативник Андрей Коряев из Нижнего Тагила. Его так же, как и десятки других, уволили за пару часов сразу после новогодних каникул в 2022 году. «Теперь я знаю от знакомых, что это из-за моих подписок на Навального. Но в январе о причинах все молчали. Полная секретность, начальство тоже не знало, что происходит. Они сами отводили меня в сторонку и спрашивали, что я такого сделал», — вспоминает он.

Уголовные дела и материалы уволившихся падают на оставшихся. «Начальники в Москве плевать хотели, что там будет на земле и куда будут ходить бабушки с жалобами на алкашей. У нас орут на полицейских, что за педофилами не успевают смотреть — да там некому ходить к этим педофилам! Недобор кадров сейчас колоссальный», — говорит один из бывших полицейских, тоже уволенный за подписки на соцсети Навального.

Сейчас Коряев даже рад, что уволился. «Я выкладывался 24 на 7, психологически тяжелая работа. Значит, такие люди государству не нужны. Теперь мы с женой думаем уехать — начать можно с учебы, в Европу или Канаду», — рассказывает он.

«Вот в Америке, которую у нас, естественно, все ненавидят, этот гнилой Запад — там сотрудники полиции более-менее защищены, — говорит участковый из Томска. — У них есть все гарантии, есть профсоюзы, свои юристы. У нас в этом смысле другая планета, в России вообще не любят профсоюзы, считают их экстремистскими организациями. У нас такого даже нет, чтобы сотрудников кто-то защищал. А те, кто пытались, теперь сидят. Потому что у нас правозащитная деятельность в стране запрещена».

«Опера — и те женщины. Куда мы катимся?!»

Чем больше мужчин уходит из полиции, тем больше на их места приходит женщин. «Когда я приходил работать, в отделе было семеро женщин при штате 320, а сейчас у нас 157 женщин при том же штате. Мужчин не больше 70 сотрудников, остальное некомплект», — рассказывает один из оперативников.

Одна из соцгарантий, которые до сих пор сохраняются в МВД, — 100-процентная оплата декретного отпуска и сохранение стажа во время него. Так что сейчас карьера в полиции для женщины более привлекательная, говорят собеседники Би-би-си. В итоге во многих отделениях поменялся гендерный состав — например, в Калуге в двух батальонах ППС с некомплектом на 50% работают 70% девушек 20-22 лет.

«Она устроилась, пять лет поработала до капитана — ушла в декрет. Потом снова в декрет, — с иронией объясняет участковый из Иваново. — После двух декретов с приличным стажем выходит на работу, и за выслугу лет получает подполковника. И уже можно на пенсию. Но это, конечно, если хватит душевного состояния доработать — работаешь-то с отребьем, грубо говоря. Есть, конечно, единожды оступившиеся, но многие именно что урки».

«В дежурку и в кадры полицейские пристраивают своих жен, работа не пыльная, на телефоне. Но вообще раньше никто из женщин не шел. Что-то в стране поменялось, и они повалили», — делится один из оперативников.

Другой полицейский возмущения не скрывает: «Да в дежурных частях сплошь женщины, водители — женщины, участковые — женщины, ППС, ГИБДД — женщины. Опера! И те женщины. Куда мы катимся?!»

У женщин-полицейских свое мнение на этот счет. «Почему среди оставшихся в МВД так много женщин? — говорит одна из дознавателей, уволенных за интерес к проектам Навального. — Потому что обычно женщина — человек ответственный и запуганный одновременно. Она из страха и покорности будет сидеть ночами, выполнять кропотливую работу, вести все документы без дополнительных выходных и отпусков».

Автор фото, Александр Щербак/ТАСС Подпись к фото, Полиция осматривает двор дома 92 корпус 1 на Ленинском проспекте, который 30 мая атаковал беспилотник

«Ходить по заявкам, когда какая-нибудь бабка занавеску желто-синюю увидела»

Бумажная волокита и переработки действительно часто становятся причинами увольнения из МВД. А с началом войны у полицейских появились новая нагрузка. По словам сотрудников МВД из Томска, Екатеринбурга и Ярославля, они расследуют дела о фейках и «бесконечно штампуют протоколы о дискредитации армии».

«Сейчас же любят граждане доносить по всякой шляпе в связи с СВО, поэтому больше материалов в работе появилось. И это снова вместо расследования реальных дел. И так людей не хватает, а ты их отправляешь ходить по этим заявкам, когда какая-нибудь бабка занавеску желто-синюю увидела», — объясняет недавно уволившийся майор в Тюмени.

«Я вижу, к чему все идет, — прогнозирует он. — У нас сейчас акцент сделан — искать предателей каких-то там, и дальше будут делать акцент на всякие антигосударственные преступления. Больше всего будут возбуждать дел именно этой категории. А конкретные проблемы граждан — с ними что? Хищение, разбой, грабежи, убийство, изнасилование — на это не будет оставаться времени. Это все будет лежать и ждать истечения сроков давности. И следствие по ним будет прекращаться. Потому что нагрузка большая по другим темам».

Кроме того, после 24 февраля 2022 года полицейские теперь охраняют военкоматы, которые в России время от времени пытаются поджечь противники войны, и пункты временного проживания беженцев.

Высказываться об отношении к войне запрещено — ситуация та же, что и с антикоррупционными проектами Навального. «Полицейский обязан помалкивать, никаких политических взглядов или мнения об СВО ему не позволено. Под угрозой увольнения приказано молчать», — говорит один из оперативников.

«Постоянно кого-то подрывали — ну нафиг»

В сентябре 2022 года отток сотрудников из МВД чуть приостановился. В стране началась мобилизация, и бронь от участия в войне стала привлекательным бонусом для многих мужчин. Так в регионах удалось оставить в штате многих, желавших уволиться.

«Кадровики во всех отделах нам так и говорили. Мол, мы подпишем приказ об увольнении, и следующим днем вам повестка придет», — говорит полицейский из Ростова. О таком же вспоминают его коллеги в Тюмени, Екатеринбурге, Иваново и Новосибирске.

«Либо ты сейчас увольняешься и тебя забирают по мобилизации, либо сиди паши, — говорит участковый из Москвы. — Знаю, что кадровики прям конкретно отправляли в военкоматы списки тех, кто заговаривал об увольнении. То есть их так пугали».

«Но кто-то из коллег и сам на СВО рвется, — добавляет он. — С такими общаться, в принципе, сложно. С людьми, которые выращены на первом и втором каналах. Им, в принципе, ничего не докажешь. То есть у них во всем виновата НАТО, Байден и этот, как его? Трамп».

Несколько из опрошенных Би-би-си полицейских перед увольнением съездили в командировки на оккупированные территории: «Но денег там заработать не удалось, нагрузки были выше, риска в разы больше. Постоянно кого-то подрывали, особенно руководство полиции — ну нафиг…» Даже когда пообещали платить 100 тысяч рублей вместо 50, никто из них остаться там не захотел. А вернувшись, они поговорили с коллегами, и во второй набор вообще никто не пошел. Не нашлось желающих. Послушали, что там происходит».

В итоге сейчас в ДНР, например, 80% полицейских — предпенсионного возраста, говорит Би-би-си полицейский из Донецка. Кадров, по его словам, не хватает катастрофически. Но и уровень преступности — разбои, кражи, угоны — сильно снизился около пяти лет назад. Полицейский объясняет это оттоком населения, комендантским часом и усиленными патрулям в ночное время.

«Зато экономические преступления на высоком уровне. Бюджет пилят на разных уровнях. Главные коррупционные схемы существовали особенно в таможенном секторе, до упразднения таможни ДНР».

Кадровые службы МВД и сейчас продолжают обзванивать полицейских-пенсионеров, предлагая им работу в Мелитополе, Донецке и Мариуполе. Им надо нанять на работу на захваченных территориях 42 тысячи новых сотрудников.