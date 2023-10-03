ООН: в Карабахе осталось не больше тысячи этнических армян

Автор фото, Getty Images

час назад

По имеющимся данным, в Нагорном Карабахе осталось от 50 до 1000 этнических армян после того, как в последние дни более 100 тысяч жителей покинули его, сообщила первая за 30 лет миссия ООН в регионе.

Миссия ООН прибыла в регион в воскресенье утром, главным образом для оценки гуманитарных потребностей.

В заявлении, опубликованном по итогам поездки, которую возглавил постоянный координатор ООН в Азербайджане вместе с другими высокопоставленными сотрудниками агентства, описываются результаты наблюдений членов миссии и их разговоров с оставшимися местными жителями.

По данным ООН, в Степанакерте (Ханкенди) нет никаких признаков повреждения общественных зданий. Также не было сообщений о случаях насилия в отношении гражданского населения после прекращения огня

Однако членов миссии изумило, насколько опустел город.

«Миссия была поражена тем, как стремительно местное население покинуло свои дома, и тем, какие страдания оно, должно быть, испытало, — говорится в заявлении. — Мы слышали от собеседников, что во всем Карабахском регионе осталось от 50 до 1000 этнических армян».

Представитель службы спасения Нагорного Карабаха Хунан Тадевосян заявил в воскресенье, что число гражданских лиц, оставшихся в Степанакерте, можно «пересчитать по пальцам одной руки».

В воскресенье Всемирная организация здравоохранения заявила, что более 100 тысяч этнических армян из Нагорного Карабаха перебрались в Армению.

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Власти Армении сообщили, что к вечеру понедельника в Армению из Карабаха бежало более 100,5 тыс. человек из примерно 120 тысяч человек, живших там до последней военной операции Азербайджана.

На кадрах, показанных в выходные телеканалом Al Jazeera, видна пустая центральная площадь Степанакерта, заваленная мусором, брошенными детскими колясками и самокатами.

Миссия ООН также проследовала по Лачинскому коридору к пограничному переходу, не встретив по дороге гражданских автомобилей, которые бы направлялись в сторону Армении.

По словам членов группы, основываясь на беседах, которые им удалось провести, на данном этапе трудно определить, намерено ли местное население возвращаться в дальнейшем.

Наблюдатели ООН отмечают, что для нормализации ситуации требуется укреплять доверие между сторонами, а это потребует времени и усилий ото всех вовлеченных сторон.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Степанакерте повсюду видны следы беспорядочного бегства жителей

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Во вторник в Ереван прибывает министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Ее визит призван подтвердить поддержку Армении со стороны Франции в связи с наплывом беженцев из Нагорного Карабаха.

В заявлении французского МИД говорится, что министр выразит поддержку суверенитета и территориальной целостности Армении со стороны Франции.

Катрин Колонна доставит в страну экстренную медицинскую помощь и встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Франция ранее объявила, что увеличивает объем помощи до 12,5 млн евро.

Между тем в минобороны России заявили, что в понедельник российские и азербайджанские войска в Нагорном Карабахе попали под огонь снайпера.

«В городе Степанакерт (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны Азербайджана в понедельник заявило об ударе со стороны армянских сил, нанесенном с помощью беспилотников.