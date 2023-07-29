На тающем швейцарском леднике нашли тело альпиниста, пропавшего без вести в 1986 году

Автор фото, Swiss Police/Canton Valais

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47 минут назад

Человеческие останки, найденные на леднике недалеко от знаменитой швейцарской горы Маттерхорн, принадлежат немецкому альпинисту, пропавшему без вести в 1986 году, установили местные власти.

Тело было обнаружено ранее в этом месяце альпинистами, пересекавшими ледник Теодул, который стремительно тает в результате глобального потепления.

Они заметили выступавший из льда походный ботинок и кошки. Анализ ДНК обнаруженных останков показал, что это тело немецкого альпиниста, пропавшего без вести 37 лет назад.

Полиция не назвала имя альпиниста, но сообщила, что на момент гибели ему было 38 лет.

Ледник Теодул, как и другие ледники в Альпах, за последние несколько лет заметно уменьшился в размерах. Он находится рядом с известным круглогодичным горнолыжным курортом Церматт, самым высокогорным в Европе.

Глобальное потепление серьезно повлияло не только на ледниковые шапки, но и на ледниковые поля. До 1980-х годов Теодул все еще был связан таким полем со своим соседом — ледником Горнер, — но теперь они разделились.

Почти каждое лето под тающими льдами обнаруживают останки или другие следы тех, кто пропал без вести десятки лет назад. В прошлом году на Алечском леднике в Швейцарии были найдены обломки самолета, разбившегося в 1968 году.

Автор фото, Getty Images

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В 2014 году тело пропавшего в 1979 году британского альпиниста Джонатана Конвилла было обнаружено пилотом, доставлявшим на вертолете припасы в горный приют на Маттерхорне.

Через год на краю ледника Маттерхорн были обнаружены тела двух японских альпинистов. Они пропали без вести во время снежной бури в 1970 году.

В прошлом году из-за тающих льдов сдвинулась граница между Швейцарией и Италией. Граница между двумя странами в Альпах проходит вдоль дренажного водораздела — точки, в которой талая вода стекает по обе стороны горы по направлению той или иной страны.

Из-за таяния ледника положение водораздела сместилось. Знаменитая Rifugio Guide del Cervino, итальянская туристическая база, теперь технически находится в Швейцарии. Правительства двух стран ведут переговоры, чтобы решить, как теперь определять границу.

Однако у таяния льдов в Альпах есть и гораздо более значительные последствия, нежели споры из-за границ или обнаружение тел погибших альпинистов.

Альпийские ледники имеют важное значение для всей Европы: они сохраняют снег, который потом наполняет талой водой европейские реки, такие как Рейн и Дунай. Вода из рек в свою очередь используется в сельском хозяйстве и для охлаждения атомных электростанций. Как в этом, так и в прошлом году уровень воды в Рейне зачастую был слишком низким для грузовых барж, доставляющих грузы из Нидерландов в Швейцарию.

Талая вода также охлаждает реки. Без этого эффекта вода может стать слишком теплой, что приведет к гибели рыбы.

Около года назад швейцарские эксперты сообщили об опасной скорости таяния ледников — они потеряли половину своего объема с 1931 года. Альпийские ледники сокращаются гораздо быстрее, чем предсказывали ученые, и при сохранении нынешних темпов все они исчезнут к концу этого столетия.

В этом году эксперты еще не замеряли объемы сокращения ледников, однако результаты их исследования заранее вызывают опасения. Июнь в Швейцарии в этом году был одним из самых жарких и засушливых, а первые три недели июля были самыми жаркими в мире за всю историю наблюдений.