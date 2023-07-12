Совместная Декларация о поддержке Украины. Полный текст

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16 минут назад

На полях саммита НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" и Украина подписали Совместную Декларацию о поддержке Украины. Ниже приводится полный текст этого документа (оригинал на английском языке здесь).

Мы, лидеры "Большой семерки" (G7), подтверждаем нашу непоколебимую приверженность стратегической цели - добиться существования свободной, независимой, демократической и суверенной Украины в пределах ее международно признанных границ, способной защитить себя и сдержать будущую агрессию.

Мы утверждаем, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона.

Мы считаем незаконное и неспровоцированное вторжение России в Украину угрозой международному миру и безопасности, грубым нарушением международного права, в том числе Устава ООН, и несовместимым с интересами нашей безопасности. Мы будем поддерживать Украину, пока она будет защищаться от российской агрессии - столько, сколько потребуется.

Мы едины в нашей неизменной поддержке Украины, основанной на наших общих демократических ценностях и интересах, прежде всего, на уважении Устава ООН и принципах территориальной целостности и суверенитета.

Сегодня мы начинаем переговоры с Украиной, чтобы официально закрепить нашу неизменную поддержку. Это будет сделано в рамках двусторонних обязательств и договоренностей, которые одновременно будут согласованы с многосторонней структурой, каковой является НАТО, и с нашими соответствующими правовыми и конституционными нормами.

Наша поддержка исходит из того, что Украина защищает свой суверенитет и территориальную целостность, восстанавливает свою экономику, защищает своих граждан и стремится к интеграции в евроатлантическое сообщество. Мы поручим нашим командам немедленно начать эти обсуждения.

Каждый из нас будет работать с Украиной над конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности, направленными на:

а) Обеспечение устойчивых мер, способных защитить Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем, за счет постоянного предоставления:

- помощи в обеспечении безопасности и современной военной техники на суше, в воздухе и на море, уделяя приоритетное внимание противовоздушной обороне, артиллерийским и дальнобойным снарядам, бронетехнике и другим ключевым военным средствам, таким как боевая авиация, а также путем повышения оперативной совместимости сил обороны Украины с евроатлантическими партнерами;

- поддержки дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины;

- подготовки и обучения украинских сил;

- обмена разведданными и сотрудничества в области разведывательной деятельности;

- поддержки инициатив в области киберзащиты, безопасности и устойчивости, в том числе для борьбы с гибридными угрозами.

б) Укрепление экономической стабильности и устойчивости Украины, в том числе путем реконструкции и восстановления, а также создание условий, способствующих экономическому процветанию Украины, включая ее энергетическую безопасность.

c) Предоставление технической и финансовой поддержки для неотложных потребностей Украины, связанных с войной с Россией, а также предоставление Украине возможности продолжать реализацию программы эффективных реформ, которые будут поддерживать надлежащее управление страной, необходимое для реализации ее североатлантических устремлений.

В случае будущего вооруженного нападения России мы намерены немедленно начать консультации с Украиной, чтобы определить соответствующие дальнейшие шаги. Мы намерены, в соответствии с нашими юридическими и конституционными требованиями, предоставить Украине быструю и постоянную помощь в области безопасности, современную военную технику на суше, на море и в воздухе, а также экономическую помощь, возложить экономические и другие расходы на Россию и проконсультироваться с Украиной о ее потребностях, поскольку она осуществляет свое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН. С этой целью мы будем работать с Украиной над расширенным пакетом обязательств и договоренностей в области безопасности на случай будущей агрессии, чтобы Украина могла защитить свою территорию и суверенитет.

В дополнение к элементам, изложенным выше, мы по-прежнему привержены поддержке Украины, и возлагаем ответственность на Россию. Под этим понимается работа, направленная на то, чтобы цена агрессии для России продолжала расти. Это делается через наложение санкций и экспортного контроля, а также путем поддержки усилий по привлечению к ответственности лиц, ответственных за военные преступления и другие международные преступления, совершенные в Украине и против нее, в том числе включая нападения на критически важную гражданскую инфраструктуру. Безнаказанности за военные преступления и другие злодеяния быть не должно. В этом контексте мы подтверждаем нашу приверженность привлечению виновных к ответственности в соответствии с международным правом, в том числе путем поддержки действий международных институтов, таких как Международный уголовный суд (МУС).

Мы вновь подтверждаем, что, в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине. Мы признаем необходимость создания международного механизма возмещения ущерба, убытков или вреда, причиненных российской агрессией, и выражаем готовность изучить варианты разработки соответствующих механизмов.

Со своей стороны Украина обязуется:

Вносить положительный вклад в безопасность партнеров и укрепление мер прозрачности и подотчетности в том, что касается ее вклада в общую безопасность;

а) Продолжить реализацию реформ правоохранительных органов, судебной системы, антикоррупционных мер, корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, которые подчеркивают ее приверженность демократии, верховенству закона, уважению прав человека и свободы СМИ, а также демонстрируют устойчивое развитие экономики;

б) Продвигать реформы в области обороны и ее модернизации, в том числе путем усиления демократического гражданского контроля над вооруженными силами и повышения эффективности и прозрачности в оборонных учреждениях и промышленности Украины.

ЕС и его государства-члены готовы внести свой вклад в этот процесс и быстро рассмотрят конкретные предложения.

Этот процесс будет идти, пока Украина движется к будущему членству в евроатлантическом сообществе.