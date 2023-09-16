Расследование Би-би-си: бодишейминг и издевательства в балетных школах Британии

Автор фото, JOHAN PERSSON / ARENAPAL Подпись к фото, Грейс посоветовали сбросить вес

30 минут назад

В двух самых престижных балетных школах Великобритании процветает токсичная культура бодишейминга и издевательств, рассказали Би-би-си десятки бывших танцоров. И хотя сами школы заявляют, что борются с пережитками прошлого и ставят здоровье учеников превыше всего, многие танцоры и их родители обвиняют учебные заведения в недостаточной заботе о своих подопечных.

Это сокращенный перевод расследования Би-би-си. Полностью его можно прочитать на английском языке здесь.

Би-би-си поговорила с более чем 50 бывшими учениками Королевской балетной школы и балетной школы Элмхерста, которые учились там в период с 2004 по 2022 год.

Многие рассказали, что за время обучения они стали страдать от пищевых расстройств, а у некоторых развились долгосрочные проблемы с психическим здоровьем.

Обе школы оспаривают версию событий, изложенную танцорами в интервью Би-би-си.

Речь идет о крупных профессиональных балетных училищах для учеников в возрасте 11-19 лет. Чтобы поступить в них, сотни самых талантливых детей Великобритании ежегодно проходят прослушивания.

После окончания этих платных школ-пансионов девушки и юноши надеются на карьеру на большой сцене.

Королевская балетная школа в Лондоне — одна из самых знаменитых в мире, ее президентом является король Карл III.

Престижной является и балетная школа Элмхерста в Бирмингеме. Ей покровительствует королева Камилла.

От артистов балета ждут стройности и хорошей спортивной формы: эти качества важны для исполнения ролей. Обучение в балетных школах предполагает изнурительную программу, аналогичную тренировкам профессиональных спортсменов.

Но с годами индустрия балета все больше стала ассоциироваться с расстройствами пищевого поведения, а балетные компании подвергались критике за то, что у них в главных ролях были балерины на грани истощения.

В интервью Би-би-си танцоры, посещавшие балетные школы в течение последних двух десятилетий, сделали следующие заявления о том, как с ними обращались:

Учителя регулярно стыдили их за якобы лишний вес;

Учителя использовали особую лексику, поощряя учеников к снижению веса;

Учителя поздравляли учеников с потерей веса, что приводило к распространению расстройств пищевого поведения;

Издевательства со стороны учителей.

Пончики не для всех

22-летняя Грейс Оуэн рассказала о случае, когда девушкам в ее классе школы Элмхерста кто-то пообещал бесплатные пончики после занятий. Но учительница, услышав об этом, указала на единственную девушку в классе (у нее был самый низкий вес) и сказала, что только она может их есть.

«По сути, она подразумевала, что у этой девушки правильный вес, а все остальные — слишком толстые», — говорит Грейс, которой тогда было 19.

Она также вспомнила случай, когда на выпускном вечере другая учительница сказала девушкам: «Вот вы все, девчонки, за исключением, может быть, одной-двух, должны похудеть, иначе работу вы не получите».

Грейс говорит, что от таких комментариев она чувствовала себя «полным ничтожеством», потому что единственное, что для школы было важно, — это насколько ты худая.

«Если бы у меня был нож, то я бы отрезала вот это»

Другая бывшая ученица Элмхерста, Эллен Элфик, которой сейчас 30 лет, рассказывает, как попала в Королевскую балетную школу в 16-летнем возрасте — и это было ее мечтой.

Уже в первые две недели учительница застыдила ее по поводу веса. Эллен рассказывает, что она подвела ее к зеркалу и сказала: «Если бы у меня был нож, то я бы отрезала вот это»…

«Она хотела „отрезать“ мои ягодицы, половину бедер и треть икр», — говорит Эллен, которая, по ее словам, после этого возненавидела свое тело.

В результате с новой силой вернулось ее пищевое расстройство, от которого она и раньше страдала в Элмхерсте. Эллен добавляет, что до сих пор не оправилась от полученной тогда психологической травмы.

Автор фото, JOHAN PERSSON Подпись к фото, Эллен Элфик мечтала учиться в Королевской балетной школе

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«Если вам все время говорят, что вы недостаточно хороши, что вы бесполезны, это оставляет глубокую рану», — говорит Гейл Старрок, психолог, к которой обращались сотни балерин.

Проработав в профессиональном балете четыре года, Эллен решила подать в суд на Королевскую балетную школу.

«Наверное, я одна из счастливиц, которым довелось построить эту заветную карьеру? Может быть. Но это не значит, что у меня не осталось проблем на всю жизнь, с которыми мне надо каким-то образом справляться», — говорит Эллен.

Как объясняет адвокат Дино Ночивелли, представляющий Эллен и ряд других артистов балета из другой школы, его клиенты решили подать в суд по разным причинам. Некоторые из них хотят, чтобы «был признан факт насилия, и чтобы эти школы были привлечены к ответственности».

В ответном заявлении Королевской балетной школы говорится, что для учреждения нет ничего важнее, чем «благополучие и постоянное здоровье» ее учеников, и что она «постоянно совершенствуется и внедряет инновации» для достижения этой цели.

В ответе также сказано, что в случае возникновения проблем в распоряжении учеников школы есть «хорошо отлаженные процедуры, обеспечивающие их быстрое решение».

В школе заявили, что «стремятся к мастерству» и делают это «с честью и от всего сердца».

«Делает все правильно, как ей и советовали»

Еще одной бывшей ученице Элмхерста, Харриет Ройл, было 13, когда она поступила в школу.

Ей тогда сказали «поработать над аэробной физической формой». Харриет, которой сейчас 22 года, уверена, что таким зашифрованным образом до нее пытались донести, что она должна похудеть.

К следующей оценочной встрече с учителями она сильно сбросила вес и ее похвалили, сказав, что она «делает все правильно, как ей и советовали».

По словам Харриет, ей было приятно подобное внимание со стороны учителей, и она продолжала худеть.

Подпись к фото, Харриет нравилось, что ее хвалили за потерю веса

В результате она оказалась в больнице в состоянии экстремального истощения, опасного для жизни. Пролежав там семь месяцев, девушка уже не вернулась в балетную школу.

В заявлении школы Элмхерста говорится, что она стремится поддерживать «хорошее физическое и психическое здоровье» своих учеников и принимает меры всякий раз, когда выявляются проблемы.

Оно также гласит, что школа имеет современный подход к обучению, при котором «репетиции с высоким уровнем дисциплины... проходят с соблюдением строгих принципов безопасности».

В ответ на просьбу прокомментировать случаи, описанные собеседниками Би-би-си, представители школы ответили, что знакомы с некоторыми изложенными обстоятельствами, но не могут их комментировать подробно по соображениям конфиденциальности.