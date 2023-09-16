Расследование Би-би-си: бодишейминг и издевательства в балетных школах Британии
В двух самых престижных балетных школах Великобритании процветает токсичная культура бодишейминга и издевательств, рассказали Би-би-си десятки бывших танцоров. И хотя сами школы заявляют, что борются с пережитками прошлого и ставят здоровье учеников превыше всего, многие танцоры и их родители обвиняют учебные заведения в недостаточной заботе о своих подопечных.
Это сокращенный перевод расследования Би-би-си. Полностью его можно прочитать на английском языке здесь.
Би-би-си поговорила с более чем 50 бывшими учениками Королевской балетной школы и балетной школы Элмхерста, которые учились там в период с 2004 по 2022 год.
Многие рассказали, что за время обучения они стали страдать от пищевых расстройств, а у некоторых развились долгосрочные проблемы с психическим здоровьем.
Обе школы оспаривают версию событий, изложенную танцорами в интервью Би-би-си.
Речь идет о крупных профессиональных балетных училищах для учеников в возрасте 11-19 лет. Чтобы поступить в них, сотни самых талантливых детей Великобритании ежегодно проходят прослушивания.
После окончания этих платных школ-пансионов девушки и юноши надеются на карьеру на большой сцене.
Королевская балетная школа в Лондоне — одна из самых знаменитых в мире, ее президентом является король Карл III.
Престижной является и балетная школа Элмхерста в Бирмингеме. Ей покровительствует королева Камилла.
От артистов балета ждут стройности и хорошей спортивной формы: эти качества важны для исполнения ролей. Обучение в балетных школах предполагает изнурительную программу, аналогичную тренировкам профессиональных спортсменов.
Но с годами индустрия балета все больше стала ассоциироваться с расстройствами пищевого поведения, а балетные компании подвергались критике за то, что у них в главных ролях были балерины на грани истощения.
В интервью Би-би-си танцоры, посещавшие балетные школы в течение последних двух десятилетий, сделали следующие заявления о том, как с ними обращались:
- Учителя регулярно стыдили их за якобы лишний вес;
- Учителя использовали особую лексику, поощряя учеников к снижению веса;
- Учителя поздравляли учеников с потерей веса, что приводило к распространению расстройств пищевого поведения;
- Издевательства со стороны учителей.
Пончики не для всех
22-летняя Грейс Оуэн рассказала о случае, когда девушкам в ее классе школы Элмхерста кто-то пообещал бесплатные пончики после занятий. Но учительница, услышав об этом, указала на единственную девушку в классе (у нее был самый низкий вес) и сказала, что только она может их есть.
«По сути, она подразумевала, что у этой девушки правильный вес, а все остальные — слишком толстые», — говорит Грейс, которой тогда было 19.
Она также вспомнила случай, когда на выпускном вечере другая учительница сказала девушкам: «Вот вы все, девчонки, за исключением, может быть, одной-двух, должны похудеть, иначе работу вы не получите».
Грейс говорит, что от таких комментариев она чувствовала себя «полным ничтожеством», потому что единственное, что для школы было важно, — это насколько ты худая.
«Если бы у меня был нож, то я бы отрезала вот это»
Другая бывшая ученица Элмхерста, Эллен Элфик, которой сейчас 30 лет, рассказывает, как попала в Королевскую балетную школу в 16-летнем возрасте — и это было ее мечтой.
Уже в первые две недели учительница застыдила ее по поводу веса. Эллен рассказывает, что она подвела ее к зеркалу и сказала: «Если бы у меня был нож, то я бы отрезала вот это»…
«Она хотела „отрезать“ мои ягодицы, половину бедер и треть икр», — говорит Эллен, которая, по ее словам, после этого возненавидела свое тело.
В результате с новой силой вернулось ее пищевое расстройство, от которого она и раньше страдала в Элмхерсте. Эллен добавляет, что до сих пор не оправилась от полученной тогда психологической травмы.
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«Если вам все время говорят, что вы недостаточно хороши, что вы бесполезны, это оставляет глубокую рану», — говорит Гейл Старрок, психолог, к которой обращались сотни балерин.
Проработав в профессиональном балете четыре года, Эллен решила подать в суд на Королевскую балетную школу.
«Наверное, я одна из счастливиц, которым довелось построить эту заветную карьеру? Может быть. Но это не значит, что у меня не осталось проблем на всю жизнь, с которыми мне надо каким-то образом справляться», — говорит Эллен.
Как объясняет адвокат Дино Ночивелли, представляющий Эллен и ряд других артистов балета из другой школы, его клиенты решили подать в суд по разным причинам. Некоторые из них хотят, чтобы «был признан факт насилия, и чтобы эти школы были привлечены к ответственности».
В ответном заявлении Королевской балетной школы говорится, что для учреждения нет ничего важнее, чем «благополучие и постоянное здоровье» ее учеников, и что она «постоянно совершенствуется и внедряет инновации» для достижения этой цели.
В ответе также сказано, что в случае возникновения проблем в распоряжении учеников школы есть «хорошо отлаженные процедуры, обеспечивающие их быстрое решение».
В школе заявили, что «стремятся к мастерству» и делают это «с честью и от всего сердца».
«Делает все правильно, как ей и советовали»
Еще одной бывшей ученице Элмхерста, Харриет Ройл, было 13, когда она поступила в школу.
Ей тогда сказали «поработать над аэробной физической формой». Харриет, которой сейчас 22 года, уверена, что таким зашифрованным образом до нее пытались донести, что она должна похудеть.
К следующей оценочной встрече с учителями она сильно сбросила вес и ее похвалили, сказав, что она «делает все правильно, как ей и советовали».
По словам Харриет, ей было приятно подобное внимание со стороны учителей, и она продолжала худеть.
В результате она оказалась в больнице в состоянии экстремального истощения, опасного для жизни. Пролежав там семь месяцев, девушка уже не вернулась в балетную школу.
В заявлении школы Элмхерста говорится, что она стремится поддерживать «хорошее физическое и психическое здоровье» своих учеников и принимает меры всякий раз, когда выявляются проблемы.
Оно также гласит, что школа имеет современный подход к обучению, при котором «репетиции с высоким уровнем дисциплины... проходят с соблюдением строгих принципов безопасности».
В ответ на просьбу прокомментировать случаи, описанные собеседниками Би-би-си, представители школы ответили, что знакомы с некоторыми изложенными обстоятельствами, но не могут их комментировать подробно по соображениям конфиденциальности.
Некоторые другие события, согласно заявлению школы, изложены во внутренних школьных документах несколько иначе, чем утверждают люди, давшие интервью Би-би-си.