Математика Азата Мифтахова арестовали по новому делу. Причина — разговоры в колонии

Автор фото, Eugeniya Kulakova

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52 минуты назад

Суд в Кирове арестовал математика и анархиста Азата Мифтахова по делу об оправдании терроризма. Накануне его задержали на выходе из колонии, где он отбывал шестилетний срок по делу о хулиганстве.

Первомайский суд Кирова арестовал Мифтахова до 3 ноября, сообщил из зала суда корреспондент «Медиазоны» (в реестре «иноагентов»).

Накануне утром его задержали на выходе из колонии в Омутнинске в Кировской области, посадили в машину и повезли в Киров. На выходе из колонии математику дали только пять минут, чтобы пообщаться со встречавшими его родными.

Мифтахов вину по новому делу не признает. В ходе допроса он воспользовался 51-й статьей Конституции России, позволяющей не свидетельствовать против себя и своих близких, сообщала его адвокат Светлана Сидоркина.

Как выяснилось в суде, новое дело против Мифтахова было возбуждено 7 августа — менее, чем за месяц до его освобождения. При этом «умышленное оправдание терроризма», по версии следствия, математик совершил в период с апреля по май.

Как писала «Медиазона», показания на Мифтахова дали другие осужденные. Один из них, по фамилии Гаджимуратов, заявил, что математик «поддерживает идеологию радикального анархизма», а 21 мая во время просмотра новостей, где говорилось о войне, якобы сказал, что «будет мстить» за смерть своего друга, который погиб, воюя на стороне Украины.

Другой осужденный, по фамилии Тушков, на допросе рассказал, что 30 апреля во время просмотра новостей Мифтахов якобы говорил, что «не хочет участвовать в просмотре» и что «ФСБшников надо взрывать». Также Тушков заявил, что Мифтахов якобы говорил, что «продолжит борьбу, но для этого надо уехать из России».

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Еще один свидетель — засекреченный — сообщил, что Мифтахов якобы одобрил поступок анархиста Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в архангельском управлении ФСБ в 2018 году.

Накануне жена Мифтахова Елена Горбань рассказывала «Медиазоне», что мать математика успела на выходе из колонии спросить, действительно ли он говорил с другими осужденными о Жлобицком, на что он ответил: «Нет».

Осужденного Трушкова, давшего на него показания, Мифтахов в разговоре с близкими назвал «другом, с которым с самого начала больше всего общался в колонии».

В январе 2021 года аспиранта МГУ Мифтахова приговорили к шести годам лишения свободы по делу о нападении на офис «Единой России». По версии следствия, он был одним из тех, кто ночью 31 января 2018 года кинул дымовую шашку в окно офиса партии в московском районе Ховрино.

Задержали Мифтахова в феврале 2019 года, однако по другому делу — об изготовлении взрывного устройства, обнаруженного в Балашихе. По нему в итоге Мифтахову обвинений не предъявили.

Мифтахов рассказывал, что в полиции его избивали и пытали шуруповертом, требуя признания. Наличие следов пыток на теле математика подтверждала общественная наблюдательная комиссия, однако Следственный комитет не стал возбуждать дело о применении насилия.

В середине августа журналисты обнаружили, что математика внесли в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых «имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Через несколько дней стало известно, что против Мифтахова возбудили новое уголовное дело — по статье об оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы).

Адвокат Сидоркина сообщала, что поводом для нового дела стали его комментарии во время просмотра телепередачи в кругу заключенных.