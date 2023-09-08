Помните Нэнси Пелоси? В 83 года она решила снова участвовать в выборах в Конгресс

Автор фото, Getty Images

час назад

Демократка Нэнси Пелоси, дважды занимавшая в прошлом пост спикера Палаты представителей, объявила о намерении снова участвовать в выборах в Конгресс в следующем году. Ей 83 года, и многие предполагали, что она предпочтет завершить свою долгую политическую карьеру.

Пелоси впервые была избрана от своего округа в Калифорнии в нижнюю палату Конгресса в 1987 году и стала первой женщиной, занявшей пост спикера Палаты представителей, причем занимала его дважды: с 2007 по 2011 и с 2019 по 2023 годы.

В прошлом году Пелоси ушла в отставку после победы республиканцев, и ее решение не покидать большую политику наверняка вновь всколыхнет дебаты о возрасте политических лидеров Америки.

«Нашей стране необходимо, чтобы Америка показала всему миру, что мы по-прежнему высоко держим свой флаг свободы и справедливости для всех, — написала Пелоси в соцсети X, ранее известной как твиттер. — Вот почему я собираюсь переизбраться и прошу вашего голоса».

Нэнси Пелоси сыграла важную, если не решающую роль в продвижении — или сопротивлении продвижению — политики многих президентов. Считается, что именно она помогла Бараку Обаме законодательно закрепить реформу здравоохранения, а Джо Байдену — провести в жизнь законопроекты по инфраструктуре и климатическим изменениям.

Не менее рьяно она бросала вызов президенту Трампу: многим запомнилось, как она демонстративно разорвала за его спиной копию текста его обращения к нации.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Нэнси Пелоси демонстративно порвала текст обращения Дональда Трампа к нации

Пелоси ушла с поста спикера в прошлом году после победы с минимальным преимуществом республиканцев, и ее место после множества неудачных попыток занял Кевин Маккарти.

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

После этого многие решили, что после выборов 2024 года она и вовсе уйдет на покой, но не тут-то было.

В пятницу за завтраком, как выяснили СМИ, она заявила партийным активистам, что планирует снова участвовать в выборах, а позже она сама подтвердила это в соцсетях.

83-летний политик, который идет на свой 19-й срок, — явление для Америки в общем не удивительное и отражает новые реалии политической жизни.

Президенту Джо Байдену к выборам 2024 года будет 81 год, и он точно собирается переизбираться, а конкуренцию ему, скорее всего, составит Дональд Трамп, которому будет 78.

Лидеру республиканского меньшинства в Сенате Митчу Макконнеллу сейчас 81 год — об этом уже дважды вспоминали в последние недели, когда он внезапно застывал и переставал реагировать во время выступлений на публике.