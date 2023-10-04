Париж в панике: накануне Олимпиады-2024 в столице Франции растет количество клопов

Автор, Хью Скофилд

Должность, Корреспондент Би-би-си в Париже

час назад

Засилие клопов в Париже и других городах Франции вызвало волну инсектофобии и ребром поставило вопрос о чистоте и гигиене на предстоящих в будущем году Олимпийских играх, которые принимает столица Франции.

Примерно так описывают ситуацию французские и многие зарубежные СМИ, и отчасти это правда. Но только отчасти.

Правда заключается в том, что за последние недели клопов стали замечать все чаще, однако в целом такая тенденция наблюдается уже несколько лет.

«Каждый раз в конце лета мы наблюдаем заметное увеличение количества клопов, — говорит энтомолог Центральной больницы Марселя и ведущий специалист по les punaises (так по-французски именуются эти создания) Жан-Мишель Беранже. — Это связано с тем, что в июле и августе люди много перемещаются и привозят их с собой в багаже. И в каждом новом году сезонный рост выше, чем в прошлом».

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Париж примет XXXIII Летние Олимпийские игры, церемония открытия состоится 26 июля 2024 года

В Париже к старым страхам встретить клопа в собственной квартире (за последние пять лет, по официальным данным, каждый десятый житель имел такой печальный опыт) прибавились и новые страхи.

Хотя сообщения о том, что клопов видели уже и в кинотеатрах, пока не подтвердились, власти отнеслись к этому со всей серьезностью. Как и к утверждениям, что кого-то уже укусили в поезде.

Так что и парижская мэрия, и офис президента призывают к срочным мерам. Это свидетельствует о том, насколько серьезно они отнеслись к этой проблеме и как стремятся сохранить хороший имидж Парижа накануне Олимпийских игр. Они даже не рискуют списать клоповую панику на выдумки соцсетей.

А между тем и в этом тоже есть доля истины.

Пугающие истории с такой скоростью распространяются в интернете, что тема, которую газеты когда-то приберегали на пустой на события день, вдруг стала поводом бить тревогу на общенациональном уровне.

Владельцы кинотеатров, и без того озабоченные падением интереса зрителей, всерьез напуганы распространяющимися в соцсетях видео, на которых по сидениям в кино ползают неопознанные насекомые. Пассажиры метро, прежде, чем сесть, внимательно осматривают места, а некоторые и вовсе предпочитают ехать стоя.

«В этом году мы имеем дело с новым элементом — всеобщим психозом, который уже укоренился, — говорит Беранже. — С одной стороны, это хорошо, потому что люди узнали об этой проблеме, и чем быстрее будут приняты меры против клопов, тем лучше. Но сама проблема сильно преувеличена».

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жители Франции требуют, чтобы дезинфекторы решили проблему клопов

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Но факт остается фактом: количество клопов пошло в рост, и рост этот продолжается, быть может, последние 20-30 лет. И не только во Франции.

Тому способствовали многие факторы, но самым важным является глобализация с ее контейнерными перевозками, глобальным туризмом и глобальной же миграцией. С уверенностью можно исключить лишь один фактор – климатические изменения. Сimex lectularius (так клоп называется на латыни) – исключительно домашнее существо, живет только там, где селятся люди, и от погоды никак не зависит.

После Второй мировой войны популяции клопов и многих других неприятных насекомых были сильно прорежены благодаря широкому применению ДДТ. Но с тех пор ДДТ и многие другие инсектициды были запрещены как вредные для здоровья человека.

Одновременно изменились и сами клопы: те, кто был генетически более подвержен воздействию инсектицидов, вымерли. А те, кто пережил удар ДДТ, вырастили потомков, более устойчивых к ядам.

Третьим фактором может быть сокращение популяции тараканов благодаря общему повышению чистоты домов. Тараканы охотятся на клопов. Но не пугайтесь, никто не предлагает заселять в дома тараканов, чтобы бороться с les punaises!

По словам Беранже, в развитых странах людям свойственно поддаваться панике при виде клопов, поскольку люди утратили коллективную память о них. В тех странах, где клопы по-прежнему широко распространены, люди не склонны преувеличивать опасность этих насекомых.

Правда заключается в том, что клопы — это, конечно, зло, но их опасность — скорее психологического, нежели физического свойства. Какими отвратительными бы ни были Cimex lectularis, насколько известно, никакую заразу они не переносят. Да, их укусы омерзительны, но они довольно быстро проходят.

Клопы регулярно линяют, сбрасывая свои экзоскелеты, они оставляют фекалии в виде черных точек (это ваша переваренная кровь), они начинают извиваться от удовольствия, почувствовав близость человека и, наконец, способны продержаться год без пищи (то есть без нас с вами). В общем, полный набор ужасов.

Подпись к фото, Клопы — это они в увеличенном виде на мониторе в больнице Марселя — распространяются по всей Франции

Но самый страшный урон они наносят вашей психике.

Год назад мой 29-летний сын обнаружил клопов у себя в квартире в 20-м округе Парижа. Он выбросил всю кровать, постирал всю одежду, выскоблили квартиру от пола до потолка. И все равно не может спокойно спать. Ему стало казаться, что кто-то по нему ползает. Это превратилось в своего рода одержимость.

Лишь после того, как его квартиру за большие деньги обработала паром уважаемая компания по борьбе с насекомыми, он смог вздохнуть спокойно.

Между прочим, некоторые компании используют для борьбы с клопами (точнее, их поиска) специально натренированных ищеек.

«Если у вас завелись клопы, тут уже не до смеха, — признает Беранже. — Но при этом существует множество выдумок о том, с какой легкостью клопы перебираются с места на место. Так что, с моей точки зрения, если вы хотите победить клопов, не нужно хвататься за всех, а бить только по главным источникам заразы».

По словам Беранже, их немного, но они являются главными распространителями клопов. Как правило, клопы расползаются из жилищ опустившихся людей, часто с психическими расстройствами, брошенных обществом на произвол судьбы.

Когда Беранже и его коллеги попадают в квартиру к такому человеку, часто их взору открывается отвратительная картина: сотни ползающих повсюду клопов и отложенные ими яйца, из которых выведутся новые клопы.

«Каждый раз, когда обитатель такой квартиры покидает ее, он распространяет вокруг клопов, и этим людям требуется помощь в первую очередь», — говорит энтомолог Жан-Мишель Беранже.