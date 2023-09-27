Сбежавшего в Северную Корею американского солдата депортируют на родину

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Власти КНДР заявили, что вернут Трэвиса Кинга в США, но не сказали, когда это произойдет

31 минуту назад

Власти Северной Кореи заявили, что намерены депортировать в США американского солдата Трэвиса Кинга. Когда и как депортируют Кинга, в заявлении не говорится, о состоянии его здоровья информации тоже нет.

Солдата депортируют после «завершения расследования о его незаконном въезде в страну», сообщило информационное агентство страны KNCA (ЦТАК).

«В ходе расследования Трэвис Кинг признался, что решил перебраться в КНДР, поскольку питал отрицательные чувства к бесчеловечному обращению и расовой дискриминации в армии США, — говорится в сообщении KCNA. — Он также выразил готовность искать убежище в КНДР или другой стране, заявив, что разочаровался в неравноправном американском обществе».

Несмотря на заявления о том, что Кинг хотел получить в КНДР убежище, Пхеньян решил его не предоставлять. «Соответствующий орган в КНДР принял решение о депортации американского солдата Трэвиса Кинга, незаконно проникшего на территорию республики, в соответствии с законами республики», — гласит заявление северокорейских властей.

С момента перехода границы и по сегодняшний день о состоянии его здоровья ничего неизвестно.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дом родителей Трэвиса Кинга. На доме табличка со словами «Здесь живут гордые родители солдата США»

Кинг — военный разведчик, служит в армии с января 2021 года и находился в Южной Корее в рамках ротации подразделений.

До пересечения границы Кинг отбыл двухмесячное заключение в Южной Корее по обвинению в нападении.

Он вышел из тюрьмы 10 июля и должен был вылететь обратно в США для прохождения дисциплинарного разбирательства, но ему удалось покинуть аэропорт и присоединиться к экскурсии по демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей Северную и Южную Кореи. Это один из самых укрепленных районов в мире.

ДМЗ плотно заминирована, обнесена заграждениями из колючей проволоки под напряжением и просматривается камерами наблюдения. Вооруженная охрана с обеих сторон находится в состоянии круглосуточной боевой готовности.

Однако очевидцы утверждают, что в момент побега Кинга северокорейских солдат не было видно.

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Семья Кинга ранее сообщила американским СМИ, что он рассказывал о расизме в армии. Они также заявили, что после пребывания в южнокорейской тюрьме его психическое здоровье, по-видимому, ухудшилось.

В последние годы ряд американских граждан, незаконно въехавших в Северную Корею, за исключением осужденных за преступную деятельность, были освобождены в течение шести месяцев после задержания.