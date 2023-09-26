Пять болгар, обвиняемых в шпионаже в пользу России, предстали перед судом в Лондоне. Их связывают с финансистом Яном Марсалеком

Автор фото, ВВС

33 минуты назад

Пятеро граждан Болгарии предстали во вторник перед Вестминстерским магистратским судом по обвинению в шпионаже в пользу России.

Расследование, которое проводила лондонская полиция, пришло к выводу, что с августа 2020 по февраль 2023 года они собирали информацию, которая, как сказано в материалах дела, «могла быть полезна вражеской стране».

На скамье подсудимых Орлин Русев, Бизер Джамбазов, Катрин Иванова, Иван Стоянов и Ваня Габерова.

Они были арестованы сотрудниками отдела полиции по борьбе с терроризмом в феврале этого года.

Предположительно, действиями группы в Британии руководил 45-летний Русев.

По имеющейся информации, все они являлись членами оперативной шпионской ячейки российских спецслужб. В их задачи, в частности, входило наблюдение за различными объектами.

По версии обвинения, информацию, собранную как на территории Британии, так и в других странах Европы, группа передавала представителям российского государства.

Трое обвиняемых — Русев, Джамбазов и Иванова — проживали в Норфолке. При задержании в их домах были обнаружены поддельные паспорта и удостоверения личности целого ряда европейских стран: Британии, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении и Чехии.

Члены группы также обвиняются в организации слежки в Черногории.

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Связь с Марсалеком

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Все пятеро обвиняемых, представших перед судом по видеосвязи из четырех разных тюрем, отказались заявить о своей виновности или не виновности и кроме подтверждения своих фамилий и дат рождения сохраняли молчание.

Оглашая пункты обвинения, прокурор Кэтрин Селби заявила, что «оперативный шпионский центр в этой стране [Великобритании]» — небольшая приморская гостиница в Грейт-Ярмуте, ныне закрытая, принадлежала Русеву и служила ему домашним адресом. Именно оттуда он, по словам прокурора, организовывал и руководил шпионскими операциями в Великобритании, а также других европейских странах.

В суде также выяснилось, что Иван Стоянов выступал в Британии в любительских соревнованиях по смешанным боевым искусствам, а у себя на родине в Болгарии был известным самбистом.

В суде также было заявлено о том, что все пятеро обвиняемых состояли в заговоре с лицом, известным под именем Ян Марсалек, который по этому делу не проходит. Прокуроры утверждают, что именно от Марсалека Русев получал из-за границы приказы и распоряжения.

Операционный директор компании Wirecard австриец Ян Марсалек подозревается в причастности к крупнейшей афере с отчетностью, в результате которой компания приписала себе несуществующие 2 млрд евро, а когда подлог вскрылся и двое топ-менеджеров компании были арестованы, Марсалек ударился в бега.