На севере Англии спилили знаменитое дерево из фильма "Робин Гуд". Полиция арестовала 16-летнего подростка

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Спиленный клен был одним из самых знаменитых деревьев Британских островов

час назад

Полиция графства Нортамберленд на севере Англии начала расследование после того, как минувшей ночью кто-то спилил одно из самых известных деревьев Соединенного Королевства. По подозрению в совершении преступления был арестован 16-летний подросток.

Представитель полиции сообщил, что он «сотрудничает со следствием».

Суперинтендант полиции Кевин Уоринг сказал, что погубленное дерево было «всемирно известной достопримечательностью» и что эта утрата отозвалась «горем и гневом» в сердцах многих людей.

Он также добавил, что расследование только началось и делать какие-то выводы пока рано.

«Я обращаюсь к общественности за информацией, которая может нам помочь. Если вы увидели или услышали что-то подозрительное, что может представлять для нас интерес, пожалуйста, сообщите нам. Любые сведения, какими бы незначительными они вам ни казались, могут оказаться решающими в нашем расследовании», — заключил он.

Автор фото, NATIONAL TRUST / JOHN MILLAR Подпись к фото, Рядом с этим кленом снимались некоторые сцены боевика «Робин Гуд - Принц воров»

Огромный белый клен, он же явор, вот уже несколько столетий рос в небольшой узкой долине «Сикамор-Гэп» (дословно название переводится как «лощина сикоморы», так в Англии называют белые клены, или ложные платаны, которые не имеют ничего общего с библейскими сикоморами, или смоковницами), рассекающей самый монументальный памятник римского периода в истории Британских островов – Вал или Стену Адриана.

Администрация национального парка Нортамберленд, на территории которого и рос знаменитый клен, заявила, что дерево было повалено намеренно, а не случайно, и попросила посетителей держаться от этого места подальше, чтобы не мешать полицейскому расследованию.

Автор фото, IAN SPROA Подпись к фото, Дерево росло на самом дне природной лощины, благодаря чему было хорошо видно на фоне неба

Фотограф Иан Спроат сказал, что у него просто «сердце разорвалось», когда он своими глазами увидел спиленный бензопилой клен. «Я был в шоке, сначала меня охватила злость, а теперь и грусть. Эти люди только что погубили часть Северо-Востока Англии, - поделился он с Би-би-си. – Это преступление стоит в том же ряду, как если бы они разрушили мост через реку Тайн (символ Ньюкасла), или Разводной мост». Оба эти моста находятся в городе Ньюкасл и являются охраняемыми памятниками архитектуры.

«Это дерево ведь было живым существом! Я не перестаю задавать себе вопрос: «Кому и зачем это понадобилось?» - добавил он.

«Национальный фонд», благотворительная организация, в ведении которой находятся памятники архитектуры и природы в Британии, заявил, что «потрясен и опечален» этим «актом вандализма».

Генеральный управляющий Фонда Эндрю Поад сказал, что погубленное дерево было «важным и знаковым элементом ландшафта на протяжении почти 200 лет».

Автор фото, IAN SPROAT Подпись к фото, Дереву было как минимум 200 лет

По словам местого депутата Палаты общин, консерватора Гая Оппермана, также занимающего пост замминистра по делам занятости, «все почитали и любили» спиленный клен.

Он также добавил, что «даже если полиция преступников и поймает, дерева уже не вернуть».

Анна Чарльтон, управляющая туристическим бизнесом в национальном парке Нортамберленд, назвала это дерево «эмблемой» парка, добавив, что «это – не просто вандализм, это – нападение на саму природу».

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Для многих людей это дерево было связано с дорогими воспоминаниями, и его утрату оплакивают, как потерю близкого человека

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Этот клен был не просто любимой достопримечательностью, он занимал особое место в сердцах многих, и не только местных жителей.

Возле дерева оставляли памятные камешки с надписями, развеивали прах дорогих людей, делали возле него предложения и устраивали семейные пикники. По словам мэра, управляющего тремя графствами севернее реки Тайн, Джеймса Дрисколла, «оно было частью нашей коллективной души».

А фотограф Иан Спроат добавил, что «все воспоминания, принадлежавшие поколениям людей, просто уничтожены».

Автор фото, WIL PHOTOGRAPHY Подпись к фото, Месторасположение клена было просто божьим даром для многочисленных фотографов

Комиссар полиции Нортамберленда Ким МакГиннесс заявила, что она «совершенно убеждена в том, что это - преднамеренный акт вандализма». «Я просто убита горем, что знаменитого клена больше нет. Он был знаковой достопримечательностью Северо-востока, гордо возвышающейся в нашем прекрасном Нортамберленде», - сказала она.