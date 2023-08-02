Жизнь взаймы. Со 2 августа мир будет жить «в кредит» у планеты и будущих поколений

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Автор фото, EPA

Автор, Николай Воронин

Должность, Научный корреспондент

34 минуты назад

На этой неделе защитники природы отмечают так называемый Всемирный день экологического долга (Earth Overshoot Day).

Эта печальная дата означает, что к началу августа человечество уже исчерпало все природные ресурсы, которые планета способна восстановить за год, и начинает жить за счет «экологического кредита», то есть фактически «в долг» у будущих поколений.

Впервые День экологического долга был рассчитан больше полувека назад, в 1970 году, и тогда он пришелся на 29 декабря, то есть «опережал» календарный год всего на пару дней.

Однако с тех пор дата эта наступает все раньше, поскольку население нашей планеты продолжает расти - а параллельно еще и богатеть, что оказывает дополнительное давление на окружающую среду.

Автор фото, EPA

Уже к 1990 году Всемирный день приходился на 11 октября; в 2000-м - на 23 сентября; 2010 - на 8 августа.

В текущем году свой «кредитный лимит» человечество исчерпало уже 2 августа.

Живем не по средствам?

При этом важно помнить, что 1 января, с началом нового года, наш долг не "обнуляется", а продолжает накапливаться - просто отсчет начинается с начала.

Согласно подсчетам Глобальной сети экологического следа (GFN), человечество давно живет не по средствам. Чтобы обеспечить текущие потребности мирового сообщества в возобновляемых ресурсах (другими словами, чтобы они своевременно восполнялись естественным путем), необходимо 1,75 таких планет, как наша Земля.

То есть ежегодно мы «перебираем» отпущенный планетой «бюджет» примерно на три четверти.

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А это, в свою очередь, ведет к истощению окружающей среды – исчезновению лесов, дефициту продовольствия, повышению кислотности океана и другим тяжелым последствиям для планеты и ее жителей.

Именно для этого и отмечается Всемирный день экологического долга — это напоминание всем нам, жителям Земли, о том, что будущее нашей планеты под угрозой.