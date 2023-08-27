Три американских морских пехотинца погибли при крушении конвертоплана в Австралии

Автор фото, Getty Images

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38 минут назад

Три американских морских пехотинца погибли и 20 получили ранения в результате крушения военного конвертоплана во время учений в Австралии. Пятеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Все находившиеся на борту – американцы.

Воздушный аппарат MV-22B Osprey упал на пути к отдаленным островам Тиви к северу от Дарвина.

Находившиеся на борту морские пехотинцы принимали участие в учениях Predators Run, к которым привлекли 2500 военнослужащих из США, Австралии, Филиппин, Восточного Тимора и Индонезии.

Авария произошла в воскресенье на острове Мелвилл к северу от столицы Северной Территории Дарвина.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал случившееся трагическим инцидентом и заявил, что пострадавшим будет оказана всяческая помощь.

«Пять морских пехотинцев были доставлены в Дарвин для лечения, остальным помощь оказывается на месте происшествия, – заявил комиссар местной полиции Майкл Мерфи. – На остров Мелвилл направлены дополнительные силы полиции и военные для поддержки операций, оказания помощи раненым и их возвращения в Дарвин, а также для поддержания порядка на месте аварии, пока продолжается расследование».

Это уже вторая авария воздушного судна во время совместных учений на севере Австралии менее чем за месяц.

29 июля четверо австралийских военнослужащих погибли предположительно в результате крушения вертолета MRH-90 Taipan у побережья штата Квинсленд во время участия в учениях Talisman Sabre, крупнейших двусторонних военных учениях Австралии и США.

Разработанный в 1980-х года компанией Bell конвертоплан Osprey – гибридное воздушное судно, сочетающее в себе черты вертолета и самолета, за счет поворачивающих двигателей, несущих винты. Это позволяет ему взлетать и садиться вертикально, а в горизонтальном полете передвигаться гораздо быстрее вертолета.

Osprey – единственный аппарат такого типа, применяющийся в американской армии, им оснащен только Корпус морской пехоты. За время эксплуатации произошло более 20 аварий с участием этого конвертоплана, последние из них – в прошлом году: один разбился во время учений в Норвегии, другой – во время тренировочного полета в Калифорнии.