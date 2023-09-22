Украинский торговый коридор в Черном море заработал в полную силу вопреки российской блокаде

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Первое судно уже вернулось из Одессы в Стамбул и прошло Босфор

Автор, Алексей Калмыков

Должность, Би-би-си

33 минуты назад

Прорвав российскую морскую блокаду пробным торговым рейсом, Украина запустила в полную силу новый коридор для поставок зерна и других товаров через турецкие проливы на мировой рынок. Движение судов возобновилось, несмотря на угрозы России считать их военными целями, и эксперты допускают эскалацию войны в Черном море.

В четверг небольшой турецкий балкер под флагом Палау Resilient Africa, вышедший из Одессы в начале недели, довез до Босфора три тысячи тонн украинской пшеницы. А в пятницу на новом маршруте началось оживленное движение.

На рассвете порт покинуло судно Aroyat с 18 тысячами тонн пшеницы для Египта, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. А на подходе к одесским портам «Черноморск» и «Південний» («Южный») еще три балкера: Azara, Eneida и Ying Hao 01, которые вывезут 127 тысяч тонн агропродукции и железной руды в Китай, Египет и Испанию.

Судя по данным сервиса MarineTraffic, все они уже в территориальных водах Украины.

Эксперты предупреждали, что Россия может попытаться сорвать эти поставки, что приведет к эскалации войны в Черноморском регионе и чревато перебоями с экспортом уже и российского зерна.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Aroyat покидает одесский порт «Черноморск» на рассвете 22 сентября. Экипаж балкера составляют граждане Египта, Турции, Азербайджана, Бельгии и Албании

С июля Украина не вывозила пшеницу и кукурузу через Босфор, потому что Владимир Путин распорядился закрыть морской коридор, а российская армия пригрозила всем судам, направляющимся в Украину, и начала целенаправленно уничтожать портовую инфраструктуру и запасы зерна в Украине.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган пытался уговорить Путина, но не смог. И тогда Украина договорилась напрямую с Турцией без оглядки на Кремль.

Чем ответит Путин?

Новый коридор для главного экспортного товара Украины не сравним ни объемами, ни безопасностью с прежним, по которому за год до июля 2023 года было вывезено 33 млн тонн украинского зерна, что позволило сбить цены на продовольствие в мире на 20%, согласно оценкам ООН.

Но возобновление экспорта через турецкие проливы позволит Украине заработать деньги на отражение российской агрессии и показать России, что она не контролирует Черное море, несмотря на то, что у нее там есть боевые корабли, а у Украины нет.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Крымский мост взрывали уже дважды. Каждая атака на время закрывает Керченский пролив, через которых экспортируется 30% всего российского зерна

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Кремль, со своей стороны, пытается любыми способами лишить Украину возможности продавать за границу продукцию сельского хозяйства, которая до войны обеспечивала 40% украинского экспорта. А заодно решить вопрос с продажей собственного зерна.

В России второй год подряд рекордный урожай, и с учетом запасов предложение превысит невиданные в ее современной истории 100 млн тонн. Внутренний спрос и возможности для хранения ограничены, а весь экспорт уходит через Черное море, где главный конкурент — Украина.

К тому же российское зерно не попадает под западные санкции, и остается одним из важных источников пополнения ориентированного на войну бюджета.

В случае эскалации международные перевозчики будут все больше сторониться черноморских маршрутов, фрахт и страховки подорожают, а в крайнем случае возможны и перебои с поставками не только украинского, но и российского зерна, что чревато скачком цен на продовольствие в мире, предупреждали эксперты.