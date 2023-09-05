Штурм Капитолия: лидер «Гордых парней» приговорен к 22 годам

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час назад

Американский суд приговорил бывшего лидера праворадикальной группировки «Гордые парни» (Proud Boys) Энрике Таррио к 22 годам тюрьмы за участие в штурме Капитолия США 6 января 2021 года.

Таррио был осужден за подстрекательство к мятежу и участие в планировании штурма Капитолия, когда тысячи сторонников бывшего президента США Дональда Трампа силой пытались помешать Конгрессу утвердить результаты выборов, которые Трамп и его сторонники называли сфальсифицированными.

Прокуратура утверждала, что «Гордые парни» намеревались силой оставить Трампа у власти.

Министерство юстиции США добивалось для Энрике Таррио 33 лет тюремного заключения.

Тюремный срок Таррио стал самым длительным наказанием, вынесенным в рамках судебных преследований за беспорядки 6 января 2021 года. До этого основатель организации Oath Keepers Стюарт Родс, осужденный по отдельному делу за подстрекательство к мятежу, был приговорен к 18 годам.

Ранее суд приговорил другого лидера «Гордых парней» Итана Нордина к 18 годам лишения свободы.

Согласно выводам следствия, более сотни сторонников Трампа 6 января собрались в Вашингтоне во время выступления экс-президента и, координируя свои действия по радиосвязи, отправились к Капитолию.

Самого Таррио в Вашингтоне 6 января не было, но, по мнению прокуратуры и присяжных, он публично заявлял о своем участии в этом сговоре.

«Подсудимые считали себя армией Дональда Трампа, воюющей за то, чтобы оставить их вождя у власти, невзирая на закон и мнение судов», – сказал в суде представитель Министерства юстиции Конор Малроу.

«Они направили на Капитолий силу, рассчитанную на то, чтобы силой утвердить свою политическую волю среди избранных должностных лиц и отменить результаты демократических выборов», – говорится в заявлении прокуратуры.