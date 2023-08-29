В Петербурге похоронили заместителя Пригожина. Когда и где похоронят его самого, неизвестно

Автор фото, FONTANKA

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50 минут назад

Еще накануне на нескольких кладбищах Петербурга начались приготовления к похоронам вагнеровцев, погибших при крушении бизнес-джета Евгения Пригожина. Во вторник на Северном кладбище похоронили одного из самых близких соратников главы ЧВК «Вагнер» — Валерия Чекалова с позывным «Ровер». Где и когда похоронят самого Пригожина, пока точно не известно.

Похороны Чекалова

Утром во вторник в Петербурге перекрыли вход на два кладбища – Северное и Серафимовское. На Северное вскоре начали стекаться люди и привезли гроб. Среди скорбящих были бывшие соратники Евгения Пригожина, а также люди в футболках «Вагнера». Однако, кого именно будут хоронить, журналистам удалось выяснить не сразу — их не подпускали к процессии и не давали снимать фото и видео.

Корреспондент «Север.Реалии» (издание в реестре «иностранных агентов»), который следил за происходящим на Северном кладбище, рассказал Би-би-си, что один из пришедших на похороны мужчин угрожал, что если журналисты не откажутся снимать «по-хорошему», то может быть «по-плохому», поскольку «полиции на кладбище нет».

Однако журналистам все же удалось разглядеть крест с именем Валерия Чекалова — соратника Пригожина с позывным «Ровер», который был в списке пассажиров разбившегося 23 августа в Тверской области бизнес-джета.

Также, заметило издание «Ротонда», на похороны принесли венок с подписью «Уважаемому Валерию Евгеньевичу от коллег по работе» и венок от одноклассников в Узбекистане, где он учился в школе.

По оценкам корреспондентов «Ротонды» и «Бумаги» (также в реестре «иноагентов»), к церкви, где проходило отпевание Чекалова, пришли около сотни человек. «Ситуация там сейчас очень массовая», — отмечало издание «Фонтанка».

Автор фото, MR7

Всего в катастрофе с бизнес-джетом Пригожина погибли 10 человек. Как сообщала Росавиация, в списке пассажиров помимо Пригожина и Чекалова были командующий ЧВК Дмитрий Уткин, охранники Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин и Николай Матусеев, а также гражданские пилоты Алексей Левшин и Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

Автор фото, FONTANKA

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Как писала Би-би-си, 47-летний Валерий Чекалов возглавлял в Петербурге компании, связанные с Пригожиным. Он был включен в украинские и американские санкционные списки.

Чекалова называли заместителем Пригожина в ЧВК «Вагнер», отвечавшим за транспортную логистику, отмечает «Ротонда».

В 2011-2018 годы Чекалов руководил (а в 2016-2017 годы и формально владел) петербургской компанией «Коллектив-Сервис». В 2012 году эта компания стала одной из близких Пригожину структур, получивших подряд на поставку питания для армии по контракту с «Военторгом» Минобороны.

Чекалов также возглавлял созданную в 2014 году компанию «Нева» и владел половиной активов этой компании. Дочкой «Невы» была компания «Евро Полис», с 2017 года ее филиал действует в Сирии в Сирии, а уставный капитал компании вырос с 10 тыс. рублей до 3 млн рублей. В то время компания могла получить право на охрану и разработку месторождений нефти и газа в Сирии, писала «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к Минэнерго России.

«Евро Полис» с 2021 года находится под санкциями Евросоюза.

Похороны Пригожина

В то же время подготовка к похоронам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина продолжает проходить в режиме секретности.

Никакой официальной информации о времени и месте похорон бизнесмена, о чьей гибели 27 августа официально объявил Следственный комитет России, нет (самолет Пригожина разбился 23 августа).

Источники нескольких СМИ и телеграм-каналов сообщали, что прощание с Пригожиным якобы проходило в манеже Кадетского корпуса на Университетской набережной. Однако «Фонтанка» не нашла в здании никаких признаков проведения траурного мероприятия, а связанный в ЧВК канал «Кепка Пригожина» написал, что информация о возможном прощании с Пригожиным в манеже Кадетского корпуса не соответствует действительности.

«Фонтанка» и «Бумага» сообщили, что траурный кортеж заметили также на Белоостровском кладбище, однако никаких подробностей, указывающих на то, что туда привезли тело Пригожина, нет.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ назвал появление кортежей у Кадетского корпуса и на Белоостровском кладбище спектаклем: «Гостей в Манеже не было. В микроавтобусах пусто. Тела тоже не было. Отвлекающий маневр».

По данным ВЧК-ОГПУ, Пригожина могут похоронить на Серафимовском или на Смоленском кладбище, при этом где именно, еще не решено.

На Серафимовское кладбище, где были наиболее заметны приготовления, приехали депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов и сын экс-спикера Госдумы Дмитрий Грызлов. Власов заявил корреспонденту «Осторожно Media», что был на кладбище «в связи с рядом мероприятий», но отказался уточнять, что именно это за мероприятия.

Ничего не знают и рядовые действующие и бывшие вагнеровцы, которые хотели проститься с Пригожиным, рассказал «Верстке» собеседник, близкий к структуре бизнесмена.

Будут ли возданы Пригожину воинские почести, которые положены ему как Герою России, также не известно. Однако в Кремле уже заявили, что президент России Владимир Путин в похоронах Пригожина участвовать не будет.

«Присутствие президента не предусматривается. Конкретно по похоронам мы информацией не располагаем», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

24 августа Путин, выражая соболезнования в связи с катастрофой в Тверской области, упомянул, что был знаком с Пригожиным (он говорил в прошедшем времени, хотя на тот момент гибель предводителя «Вагнера» не была подтверждена официально) с начала 90-х годов, что удивило некоторых опытных исследователей их взаимоотношений, считавших, что знакомство состоялось позже.

Мятеж Пригожина 23–24 июня Путин называл предательством России и ударом в спину, однако это не помешало им встретиться после тех событий как минимум один раз (это признавал Песков).

В сентябре 2021 года на Северном кладбище в Петербурге с воинскими почестями похоронили Героя России, главу МЧС Евгения Зиничева. Путин на похороны своего бывшего адъютанта также не приехал, но на кладбище были два других бывших охранника президента (тогда уже губернаторы), а также Евгений Пригожин. Прощание сопровождалось не только ружейными залпами, но и прощальными сиренами пожарных машин.