Скончалась ирландская певица Шинейд О’Коннор

Автор фото, Getty Images

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26 июля 2023, 18:39 GMT Обновлено 25 минут назад

В Ирландии в возрасте 56 лет скончалась всемирно известная исполнительница и композитор Шинейд О’Коннор.

«Мы с глубоким прискорбием сообщаем о кончине нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья очень расстроены», – говорится в заявлении семьи.

С 2018 года, после того как она приняла ислам, О’Коннор называла себя Шухада Садакат.

Певица рассказывала, что долгое время боролась с депрессией и признавалась, что ее часто посещали мысли о самоубийстве.

Сильнейшим потрясением для нее стала смерть 17-летнего сына Шейна, покончившего жизнь самоубийством в 2022 году.

Слава пришла к Шинейд в 1990 году с кавер-версией песни Принца Nothing Compares 2 U («Ничто не может сравниться с тобой»).

Клип на песню был просмотрен в YouTube почти 400 млн раз. В общей сложности О’Коннор выпустила 10 альбомов.

Дерзкая и откровенная, с наголо обритой головой, неизменным выражением страдания на лице, в бесформенных балахонах, она бросила вызов поп-культуре своего времени с ее сложившимися стереотипами женственности и сексуальности.

Певица запомнилась всем не только музыкой, но и своими взглядами на религию, секс, феминизм и войну.

«Все, видите ли, хотят поп-звезду, – писала она в своих мемуарах 2021 года Rememberings ("Воспоминания"). – Но я – певица протеста, мне необходимо облегчить душу, а слава мне ни к чему».

O’Коннор в 2018 году обратилась в ислам и сменила имя на Шухаду Садакат, однако на сцену продолжала выходить как Шинейд О’Коннор.